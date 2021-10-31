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Черчесов о матче «Химки» — «Урал»: «Команды решали свои задачи»

вчера, 21:56
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки0 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о результате игры 13-го тура РПЛ «Химки» — «Урал» (0:0).

Команды решали свои задачи. Так и вышло.

«Химки» и «Урал» замыкают турнирную таблицу РПЛ.

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Все комментарии
berda2003
berda2003
вчера в 22:47
тренер-аутсайдер комментирует "игру" аутсайдеров рпл...
Makao
Makao
вчера в 22:20
Черчесов и сам, знаете ли, обожает таким образом ставить и решать задачи))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:06
ПРодышался в окружении своей семьи в австрийских Альпах и снова выполз на свет.
протон
протон
вчера в 22:03
Гениальная мысль. Кто у него ещё берет интервью? Кому он интересен в этой стране? Почему столь ценный кадр до сих пор сидит без работы? Там вроде у барсы тренера нет, пoлевой командир свободен. Что за дела?
Полевой командир разъезжает по матчам, авось кто и возьмёт. Не удивлюсь если это будет Ленчик
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