Черчесов о матче «Химки» — «Урал»: «Команды решали свои задачи»

Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о результате игры 13-го тура РПЛ «Химки» — «Урал» (0:0).
Команды решали свои задачи. Так и вышло.
«Химки» и «Урал» замыкают турнирную таблицу РПЛ.
Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о результате игры 13-го тура РПЛ «Химки» — «Урал» (0:0).
Команды решали свои задачи. Так и вышло.
«Химки» и «Урал» замыкают турнирную таблицу РПЛ.
Полевой командир разъезжает по матчам, авось кто и возьмёт. Не удивлюсь если это будет Ленчик
Полевой командир разъезжает по матчам, авось кто и возьмёт. Не удивлюсь если это будет Ленчик