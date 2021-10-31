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«Было напряжённо». Федотов — о матче против «Арсенала»

вчера, 19:28
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)1 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился мыслями после победы над «Арсеналом» (2:1) в 13-м туре РПЛ.

Мы забили быстрый гол, всё контролировали в первом тайме. Возможно, не хватало остроты, чтобы реализовать то преимущество впереди, которое у нас было. Во втором тайме был момент, когда Касьерра отобрал мяч, но Жоаозиньо не реализовал шанс.

Футбол таков, что если не забиваешь ты, забивают тебе. Почему-то это работает. Казалось, что всё под контролем. Пошла подача, и маленький Кангва классно распорядился этим моментом. А потом пошли качели. Соперник играл дома. Положение обязывало их всеми силами идти вперед. Было напряженно, но одну из своих контратак мы реализовали.

Ранее стал известен лучший игрок матча «Арсенал» — «Сочи».

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протон
протон
сегодня в 00:21
Молодцы парни. И рука тренера все время чувствуется. Что не гол, то конфетка не хуже, чем АПЛ . Второй гол: Нобуа-Бурмистров-Цаллагов-Касьерра - четырехходовка и все в одно касание
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