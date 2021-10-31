«Было напряжённо». Федотов — о матче против «Арсенала»

Главный тренер «Сочи» поделился мыслями после победы над «Арсеналом» (2:1) в 13-м туре РПЛ .

Мы забили быстрый гол, всё контролировали в первом тайме. Возможно, не хватало остроты, чтобы реализовать то преимущество впереди, которое у нас было. Во втором тайме был момент, когда Касьерра отобрал мяч, но Жоаозиньо не реализовал шанс.

Футбол таков, что если не забиваешь ты, забивают тебе. Почему-то это работает. Казалось, что всё под контролем. Пошла подача, и маленький Кангва классно распорядился этим моментом. А потом пошли качели. Соперник играл дома. Положение обязывало их всеми силами идти вперед. Было напряженно, но одну из своих контратак мы реализовали.