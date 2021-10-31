«Не стреляйте в пианиста!» Романцев — о критике в адрес Рассказова

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о критике в адрес защитника красно-белых Николая Рассказова.
После «Лестера» главным виновником поражения «Спартака» объявили Рассказова. Но где тогда были остальные, позволившие противнику спокойно принять мяч и сделать передачу в ноги партнеру? Ведь атаковать соперника требуется в момент приема мяча, чтобы лишить его времени и пространства – это закон!
И это давало бы возможность подстраховать Рассказова. Если же этого не происходит, то жди неприятностей.
Кстати, первый тревожный звонок прозвучал за минуту до перерыва, когда Жиго не успел накрыть Ихеаначо, который вывел на удар Даку, рванувшего за спину Рассказова. А Джикия опоздал со страховкой. Примерно так же «Лестер» забивал и во втором тайме.
Можно долго говорить о неопытности Рассказова, но один, пусть даже самый тертый защитник, без поддержки партнеров чудес не сотворит. Так что не стреляйте в пианиста!
Спартаку нужен баланс между атакой и обороной. Но, когда кричат, требуют кругом красивой, атакующей игры, ветераны постоянно вспоминают прошлое, то в итоге получают, что получают. Краснодар тоже идёт этим путем уже, который сезон. Придет Умяров, ничего не поменяется. Синусоида продолжится. Надо менять философию игры. Или набирать других исполнителей под тику-таки, веерных атак. Но, где их взять? Гвардиола не придет со своими футболистами.
Поэтому надо опуститься на землю. И смотреть реально на вещи, а не летать в облаках с влажными мечтами.
Спартаку нужен баланс между атакой и обороной. Но, когда кричат, требуют кругом красивой, атакующей игры, ветераны постоянно вспоминают прошлое, то в итоге получают, что получают. Краснодар тоже идёт этим путем уже, который сезон. Придет Умяров, ничего не поменяется. Синусоида продолжится. Надо менять философию игры. Или набирать других исполнителей под тику-таки, веерных атак. Но, где их взять? Гвардиола не придет со своими футболистами.
Поэтому надо опуститься на землю. И смотреть реально на вещи, а не летать в облаках с влажными мечтами.