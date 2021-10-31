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«Не стреляйте в пианиста!» Романцев — о критике в адрес Рассказова

вчера, 20:29

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о критике в адрес защитника красно-белых Николая Рассказова.

После «Лестера» главным виновником поражения «Спартака» объявили Рассказова. Но где тогда были остальные, позволившие противнику спокойно принять мяч и сделать передачу в ноги партнеру? Ведь атаковать соперника требуется в момент приема мяча, чтобы лишить его времени и пространства – это закон!

И это давало бы возможность подстраховать Рассказова. Если же этого не происходит, то жди неприятностей.

Кстати, первый тревожный звонок прозвучал за минуту до перерыва, когда Жиго не успел накрыть Ихеаначо, который вывел на удар Даку, рванувшего за спину Рассказова. А Джикия опоздал со страховкой. Примерно так же «Лестер» забивал и во втором тайме.

Можно долго говорить о неопытности Рассказова, но один, пусть даже самый тертый защитник, без поддержки партнеров чудес не сотворит. Так что не стреляйте в пианиста!

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Все комментарии
4RT
4RT
вчера в 23:35
Он скорее танцор
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:47
…он играет, как умеет 😂
Futurista
Futurista
вчера в 22:36, ред.
Пианисты не нужны в Спартаке...нужны футболисты...
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 22:16
Вставить бромэтана ректальным путём - забегает, как и весь Спартак 90ых...)
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:09
Не стреляйте в пианиста,
его музыка важна,
а невмочь,с весёлым свистом
пристрелите Федуна!
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 21:57
Футбол командная игра, значит виновата вся команда Спартак.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 21:31
Гнобить команду много ума не надо. Говорить, что игроки играют без желания, неправильно. Безвольно? Возможно.
Спартаку нужен баланс между атакой и обороной. Но, когда кричат, требуют кругом красивой, атакующей игры, ветераны постоянно вспоминают прошлое, то в итоге получают, что получают. Краснодар тоже идёт этим путем уже, который сезон. Придет Умяров, ничего не поменяется. Синусоида продолжится. Надо менять философию игры. Или набирать других исполнителей под тику-таки, веерных атак. Но, где их взять? Гвардиола не придет со своими футболистами.
Поэтому надо опуститься на землю. И смотреть реально на вещи, а не летать в облаках с влажными мечтами.
comebacktostay
comebacktostay
вчера в 21:26
Надо владельцу кошелёк открывать, или продать команду тем, у кого есть деньги
ABir
ABir
вчера в 21:22
Мнение настоящего специалиста, не поспоришь
Михалыч 75
Михалыч 75 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 21:10, ред.
не стоит винить во всех бедах только его . Когда 7 от Зенита получали , то Рассказов был не при делах , там и Аиртон Сердара проспал и Джикия в ногах у мячелова застрял и Мозес удар Клаудиньо не закрыл , одним словом отличилась вся защита Спартака . А с голом Глебова стоить спросить всех защитников кроме Рассказова , куда они все ломанулись вперед и Жиго и Джикия , оставив Колю наедине с Глебовым ? Где подстраховка ?
alexgurzan
alexgurzan ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 21:07
.
Брулин
Брулин
вчера в 21:02
2000г. Лион-Спартак 3-0
-Олег Иванович, значит Вы считаете что в сегодняшнем поражении виноват Бушманов?
-Нет виноват я, потому что выпустил на поле Бушманова
makkie
makkie
вчера в 20:57
Не ставьте Рассказова в состав, тогда и патроны тратить не придётся)
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:56
Главное, Руй доверяет:
Tostao
Tostao
вчера в 20:47
Рассказов - стрелочник, вся спартаковская защита и полузащита лажает, а пацан все время крайний, без страховки и поддержки. Тем более молодой и неопытный.
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:41
Гуру - знает, что говорит...
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 20:36
Да уж Олег Иваныч.. Помним крайка Ананко и ЦЗ Никифорова-светлые были деньки! Цымбаларь-главное явление в футболе России 90-х.. Рассказов бы мячи подавал на тренировках=в лучшем случае..
Gahi
Gahi
вчера в 20:36
В Спартаке вся команда виновата и результаты об этом говорят.
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