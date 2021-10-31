«Он способен удачно выступать в еврокубках». Григорян — об уровне Талалаева

Главный тренер женской команды ЦСКА поделился мнением о работе на посту наставника «Ахмата».

Талалаев — это один из немногих тренеров, которые могут строить интенсивный и насыщенный борьбой футбол. Это говорит о том, что он, тренируя более статусную команду, которая обладает большим уровнем мастерства, способен удачно выступать в еврокубках.

Будущее Талалаева? Я вырос в этом регионе. В Грозном всегда тренеры с сильными характерами, потому что там непросто. Есть специалисты, которые могут поставить более зрелищную комбинационную игру. Но если говорить о европейском уровне и умении построить игру на максимальной интенсивности и завязанности на качественных единоборствах, то он один из сильнейших в стране. Мы с ним далеко не друзья, это просто мнение эксперта.