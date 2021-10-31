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«Он способен удачно выступать в еврокубках». Григорян — об уровне Талалаева

вчера, 21:40

Главный тренер женской команды ЦСКА Александр Григорян поделился мнением о работе Андрея Талалаева на посту наставника «Ахмата».

Талалаев — это один из немногих тренеров, которые могут строить интенсивный и насыщенный борьбой футбол. Это говорит о том, что он, тренируя более статусную команду, которая обладает большим уровнем мастерства, способен удачно выступать в еврокубках.

Будущее Талалаева? Я вырос в этом регионе. В Грозном всегда тренеры с сильными характерами, потому что там непросто. Есть специалисты, которые могут поставить более зрелищную комбинационную игру. Но если говорить о европейском уровне и умении построить игру на максимальной интенсивности и завязанности на качественных единоборствах, то он один из сильнейших в стране. Мы с ним далеко не друзья, это просто мнение эксперта.

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Все комментарии
neukomm
neukomm
вчера в 22:25
За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку.

И тот и другой - бездари, которых еще поискать надо. Их сила только в чесании языком
Gahi
Gahi
вчера в 22:02
Теоретически у всех есть возможность проявить свой талант и возможности, если они в нём заложены. Но на практике к сожалению не у всех получается раскрыть свои способности в клубе, можно много красиво говорить и разбирать игру соперников указывая на слабые и сильные стороны их игры. А если команда которую возглавляет тренер не может воплотить идеи своего наставника в игре, то о каких больших результатов можно говорить и о перспективах в совместной работе всего клуба. Удачи
За адекватность
За адекватность
вчера в 22:02
Надо бы РФС взять на заметку. Как в шахматах есть сеанс одновременной игры, так в качестве эксперимента А.В.Талалаеву доверить сеанс одновременного тренерства. Дать возможность в следующем сезоне одновременно возглавить все пять клубов, обреченных условно на хождения по мукам в ЕК и показать всем этим "рукавам", "манжетам" и "брюкам" где раки зимуют. Как раз следующий сезон начнем вероятнее всего ближе к двадцатому месту в ТК УЕФА и нужно будет поправлять очень сильно пошатнувшееся за последние годы реноме клубного российского футбола. Все одно..
YVG
YVG
вчера в 21:58
Один специалист нулевой, другой никакой. Друг друга высоко ценят.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:47
Как мог этого "эксперта" пристроить в ЦСКА Орешкин? Этот новый "хозяин"-кончина клуба,а Гинер сидит в схроне и выжидает. Болтун бездаря хвалит.
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