Газизов: «Обыграть „Ахмат“ очень тяжело. „Уфа“ заслужила эту победу»

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мыслями после победы в матче 13-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:0). Единственный мяч забил Гамид Агаларов.

Первый тайм получился тяжёлым в исполнении обеих команд, соперник чуть владел преимуществом. Но во втором тайме поменяли схему, забрали инициативу. Заслужили победу. Выглядели лучше, создавали моменты. «Ахмат» очень тяжело обыграть — это неприятная команда, которая хорошо играет.

Удивляюсь ли Агаларову? Он делает свою работу, находится в хорошей форме, приносит команде важные очки. Забивает классные голы. Дай бог и дальше так продолжать.