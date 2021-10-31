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Газизов: «Обыграть „Ахмат“ очень тяжело. „Уфа“ заслужила эту победу»

вчера, 18:21
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа1 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мыслями после победы в матче 13-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:0). Единственный мяч забил Гамид Агаларов.

Первый тайм получился тяжёлым в исполнении обеих команд, соперник чуть владел преимуществом. Но во втором тайме поменяли схему, забрали инициативу. Заслужили победу. Выглядели лучше, создавали моменты. «Ахмат» очень тяжело обыграть — это неприятная команда, которая хорошо играет.

Удивляюсь ли Агаларову? Он делает свою работу, находится в хорошей форме, приносит команде важные очки. Забивает классные голы. Дай бог и дальше так продолжать.

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Все комментарии
1bear
1bear
вчера в 18:52
Агаларов - герой Уфы,боюсь,что перекупят его скоро...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:51
Сложно или нет главное победили.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:23
Три очка, как глоток свежего воздуха.
протон
протон
вчера в 18:23
Интересно что станет с Уфой, если не станет у них Агаларова, статистика по чемпионату: 14 мячей забитой Уфой, из них 11 Агаларов! А Ведь его уверен зимой переманят...
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