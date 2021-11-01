«Барселона» готова выслушать предложения по Тер Штегену

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сегодня, 00:36

Каталонская «Барселона» рассматривает вариант продажи голкипера . По мнению боссов клуба, немец стал существенно слабее выступать в последнее время.

В подписании голкипера заинтересована «Бавария» и несколько клубов из АПЛ . «Барселона» оценила своего вратаря в 55 млн евро.

Ранее каталонцы уже пытались обменять немецкого голкипера на игрока «Ювентуса».