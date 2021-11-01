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«Барселона» готова выслушать предложения по Тер Штегену

сегодня, 00:36

Каталонская «Барселона» рассматривает вариант продажи голкипера Марка-Андре Тер Штегена. По мнению боссов клуба, немец стал существенно слабее выступать в последнее время.

В подписании голкипера заинтересована «Бавария» и несколько клубов из АПЛ. «Барселона» оценила своего вратаря в 55 млн евро.

Ранее каталонцы уже пытались обменять немецкого голкипера на игрока «Ювентуса».

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:21
Да кому вратарь за такие деньги 💰 💰 💰 нужен.
Понимаю что Барселоне сильно деньги 💰 💰 💰 нужны, но не так же ???!!!)))
1bear
1bear
сегодня в 01:51
ой не знаю- не знаю какой Тер Штеген топовый вратарь,может был когда то ?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:05
Нормальная цена за топ вратаря!
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