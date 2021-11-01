«Барселона» готова выслушать предложения по Тер Штегену

Каталонская «Барселона» рассматривает вариант продажи голкипера Марка-Андре Тер Штегена. По мнению боссов клуба, немец стал существенно слабее выступать в последнее время.
В подписании голкипера заинтересована «Бавария» и несколько клубов из АПЛ. «Барселона» оценила своего вратаря в 55 млн евро.
Ранее каталонцы уже пытались обменять немецкого голкипера на игрока «Ювентуса».
Понимаю что Барселоне сильно деньги 💰 💰 💰 нужны, но не так же ???!!!)))
Понимаю что Барселоне сильно деньги 💰 💰 💰 нужны, но не так же ???!!!)))