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Эмери может возглавить «Ньюкасл»

вчера, 16:46

«Ньюкасл» находится в поисках главного тренера после увольнения Стива Брюса.

Одним из главных кандидатов на эту должность является наставник «Вильярреала» Унаи Эмери. «Сороки» готовы заплатить неустойку, чтобы пригласить испанского специалиста.

Эмери уже работал в Англии. Он возглавлял «Арсенал» с 2018 по 2019 год.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:39
Победитель Лиги Европы следующего сезона определён) осталось выйти в еврокубки))
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:09
Вполне вероятно, тем более что его хотят уволить.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:33
Былоб очень даже не плохо!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 17:08
Согласно сообщениям, Ньюкасл Юнайтед выстраивает в очередь Унаи Эмери на должность тренера в шокирующем повороте событий.

Связанные с Паулу Фонсекой и Лучианом Фавром, обратили внимание на бывшего менеджера «Арсенала» и «Пари Сен-Жермен» Эмери, пытаясь избежать вылета и строить свои планы на будущее.

Сообщения из Германии предполагают, что «Ньюкасл» готов выплатить оставшуюся часть его контракта, просто чтобы привлечь его сейчас и заменить Грэма Джонса, который руководил командой с тех пор, как Стив Брюс был уволен.

Эмери, который в настоящее время тренирует победителя Лиги Европы «Вильярреал», провел полтора сезона, управляя в Премьер-лиге, прежде чем вернуться в Испанию. В то время в «Арсенале» его сильно ругали за унылый стиль игры.

Баскский босс также регулярно подвергался критике в социальных сетях за его знание английского языка. Однако после возвращения в Испанию Эмери добился успеха, выиграв Лигу Европы с «Вильярреалом».

Сообщается, что «Ньюкасл» ищет долгосрочного менеджера, чтобы реализовать свое видение амбициозного клуба, ищущего «столовое серебро». Стивена Джеррарда и Фрэнка Лэмпарда рекламировали благодаря их работе в «Рейнджерс» и «Челси» соответственно.

Унаи Эмери в первую очередь отдает предпочтение защите и играет в «Вильярреале» по схеме 4-4-2. Думаю, это идеально подходит для «Ньюкасл». И потом, дела Унаи Эмери в «Вильярреале» идут не так, как раньше. Так что это очень даже возможно, что он вернется в Англию.
4RT
4RT
вчера в 17:02, ред.
Считайте кубок лиги Европы у вас в кармане 😁
Сантус
Сантус
вчера в 16:53
Недурственный кстати вариант...
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