Эмери может возглавить «Ньюкасл»

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вчера, 16:46

«Ньюкасл» находится в поисках главного тренера после увольнения Стива Брюса.

Одним из главных кандидатов на эту должность является наставник «Вильярреала» . «Сороки» готовы заплатить неустойку, чтобы пригласить испанского специалиста.

Эмери уже работал в Англии. Он возглавлял «Арсенал» с 2018 по 2019 год.