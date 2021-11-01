Эмери может возглавить «Ньюкасл»

«Ньюкасл» находится в поисках главного тренера после увольнения Стива Брюса.
Одним из главных кандидатов на эту должность является наставник «Вильярреала» Унаи Эмери. «Сороки» готовы заплатить неустойку, чтобы пригласить испанского специалиста.
Эмери уже работал в Англии. Он возглавлял «Арсенал» с 2018 по 2019 год.
Связанные с Паулу Фонсекой и Лучианом Фавром, обратили внимание на бывшего менеджера «Арсенала» и «Пари Сен-Жермен» Эмери, пытаясь избежать вылета и строить свои планы на будущее.
Сообщения из Германии предполагают, что «Ньюкасл» готов выплатить оставшуюся часть его контракта, просто чтобы привлечь его сейчас и заменить Грэма Джонса, который руководил командой с тех пор, как Стив Брюс был уволен.
Эмери, который в настоящее время тренирует победителя Лиги Европы «Вильярреал», провел полтора сезона, управляя в Премьер-лиге, прежде чем вернуться в Испанию. В то время в «Арсенале» его сильно ругали за унылый стиль игры.
Баскский босс также регулярно подвергался критике в социальных сетях за его знание английского языка. Однако после возвращения в Испанию Эмери добился успеха, выиграв Лигу Европы с «Вильярреалом».
Сообщается, что «Ньюкасл» ищет долгосрочного менеджера, чтобы реализовать свое видение амбициозного клуба, ищущего «столовое серебро». Стивена Джеррарда и Фрэнка Лэмпарда рекламировали благодаря их работе в «Рейнджерс» и «Челси» соответственно.
Унаи Эмери в первую очередь отдает предпочтение защите и играет в «Вильярреале» по схеме 4-4-2. Думаю, это идеально подходит для «Ньюкасл». И потом, дела Унаи Эмери в «Вильярреале» идут не так, как раньше. Так что это очень даже возможно, что он вернется в Англию.
Связанные с Паулу Фонсекой и Лучианом Фавром, обратили внимание на бывшего менеджера «Арсенала» и «Пари Сен-Жермен» Эмери, пытаясь избежать вылета и строить свои планы на будущее.
Сообщения из Германии предполагают, что «Ньюкасл» готов выплатить оставшуюся часть его контракта, просто чтобы привлечь его сейчас и заменить Грэма Джонса, который руководил командой с тех пор, как Стив Брюс был уволен.
Эмери, который в настоящее время тренирует победителя Лиги Европы «Вильярреал», провел полтора сезона, управляя в Премьер-лиге, прежде чем вернуться в Испанию. В то время в «Арсенале» его сильно ругали за унылый стиль игры.
Баскский босс также регулярно подвергался критике в социальных сетях за его знание английского языка. Однако после возвращения в Испанию Эмери добился успеха, выиграв Лигу Европы с «Вильярреалом».
Сообщается, что «Ньюкасл» ищет долгосрочного менеджера, чтобы реализовать свое видение амбициозного клуба, ищущего «столовое серебро». Стивена Джеррарда и Фрэнка Лэмпарда рекламировали благодаря их работе в «Рейнджерс» и «Челси» соответственно.
Унаи Эмери в первую очередь отдает предпочтение защите и играет в «Вильярреале» по схеме 4-4-2. Думаю, это идеально подходит для «Ньюкасл». И потом, дела Унаи Эмери в «Вильярреале» идут не так, как раньше. Так что это очень даже возможно, что он вернется в Англию.