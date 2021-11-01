Букмекеры считают, что Роналду может стать следующим тренером «Ман Юнайтед»

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вчера, 16:58

Будущее главного тренера «Манчестер Юнайтед» находится под вопросом.

«Красные дьяволы» добились победы над «Тоттенхэмом» (0:3), однако положение норвежского специалиста остаётся шатким. Букмекеры выставили коэффициенты относительно того, кто станет следующим тренером «Манчестер Юнайтед». В списке фигурирует имя нападающего МЮ . В сентябре коэффициент на то, что португалец станет тренером «Манчестер Юнайтед», составлял 66/1, а сейчас — 14/1. Полный список выглядит следующим образом:

( ПСЖ ) — 3/1

— 3/1

(«Лестер») — 4/1

— 7/1

(«Аякс») — 7/1

(сборная Бельгии) — 14/1

(«Бавария») — 14/1

— 14/1

Криштиану Роналду — 14/1

(«Брайтон») — 14/1

— 14/1