Букмекеры считают, что Роналду может стать следующим тренером «Ман Юнайтед»

Будущее главного тренера «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннара Сульшера находится под вопросом.
«Красные дьяволы» добились победы над «Тоттенхэмом» (0:3), однако положение норвежского специалиста остаётся шатким. Букмекеры выставили коэффициенты относительно того, кто станет следующим тренером «Манчестер Юнайтед». В списке фигурирует имя нападающего МЮ Криштиану Роналду. В сентябре коэффициент на то, что португалец станет тренером «Манчестер Юнайтед», составлял 66/1, а сейчас — 14/1. Полный список выглядит следующим образом:
Маурисио Почеттино (ПСЖ) — 3/1
Зинедин Зидан — 3/1
Брендан Роджерс («Лестер») — 4/1
Антонио Конте — 7/1
Эрик тен Хаг («Аякс») — 7/1
Роберто Мартинес (сборная Бельгии) — 14/1
Юлиан Нагельсманн («Бавария») — 14/1
Ральф Рангник — 14/1
Криштиану Роналду — 14/1
Грэм Поттер («Брайтон») — 14/1
Люсьен Фавр — 14/1
Работа тренера Оле Гуннара Сульшера вызвала серьезные сомнения после разгрома на «Олд Траффорд», прежде чем изменить ситуацию с помощью пары ключевых тактических изменений. Первым было впервые сыграть в паре Роналду и Эдинсон Кавани. Дуэт, общий возраст которых составляет 70 лет, забил.
А Роналду резко высказался критикам после «невероятной игры», сказав, что он привык к критике и «знал, что мы ответим» после того, как «Ливерпуль» нанес удар.
«Перед игрой мы знали, что у нас была тяжелая неделя», - сказал Роналду.
«У нас были результаты, которых мы не ожидали, команда находилась под давлением и немного грустила, но сегодня мы знали, что ответим. Мы хорошо сыграли. Моя работа - помогать команде своим опытом, голами, голевыми передачами, и я сделал это сегодня - мне так приятно за это».
«С точки зрения команды это было невероятное выступление. Надеюсь, на этот раз мы изменили страницу. Многие отмечают не только тренера, но и игроков. Я считаю, что что-то произошло не просто так, и сегодня днем мы должны быть счастливы».
«Это нормально [критика], клуб такой большой. Критика настолько велика, что она всегда присутствует. Меня это не беспокоит, я знаю, что в один прекрасный день мы идеальны, а в другой - нет. Иногда жизнь такая, и мы должны пережить плохие моменты».
Сульшер не уклонился от боли, вызванной рекордным домашним поражением в прошлые выходные от своих непримиримых соперников.
«Это всегда будет в учебниках истории - один из самых мрачных дней. Темное пятно в нашем резюме», - добавил Сульшер.
«У нас снова тяжелая неделя. Затем игра Лиги чемпионов. Мы должны переварить это и быть готовыми ко вторнику(против Аталанты)».
Переход на тройку защитников, которому способствовало возвращение после травмы Рафаэля Варана, также помог подопечным Сульшера зафиксировать всего второй чистый лист в 22 играх.
«Мы построили это выступление на упорной работе, дисциплине и удержании мяча подальше от наших ворот», - сказал Сульшер.
Роналду всегда поддерживал Сульшера. Из его высказываний не видно, что он хочет стать играющим тренером МЮ, или просто тренером МЮ.
Работа тренера Оле Гуннара Сульшера вызвала серьезные сомнения после разгрома на «Олд Траффорд», прежде чем изменить ситуацию с помощью пары ключевых тактических изменений. Первым было впервые сыграть в паре Роналду и Эдинсон Кавани. Дуэт, общий возраст которых составляет 70 лет, забил.
А Роналду резко высказался критикам после «невероятной игры», сказав, что он привык к критике и «знал, что мы ответим» после того, как «Ливерпуль» нанес удар.
«Перед игрой мы знали, что у нас была тяжелая неделя», - сказал Роналду.
«У нас были результаты, которых мы не ожидали, команда находилась под давлением и немного грустила, но сегодня мы знали, что ответим. Мы хорошо сыграли. Моя работа - помогать команде своим опытом, голами, голевыми передачами, и я сделал это сегодня - мне так приятно за это».
«С точки зрения команды это было невероятное выступление. Надеюсь, на этот раз мы изменили страницу. Многие отмечают не только тренера, но и игроков. Я считаю, что что-то произошло не просто так, и сегодня днем мы должны быть счастливы».
«Это нормально [критика], клуб такой большой. Критика настолько велика, что она всегда присутствует. Меня это не беспокоит, я знаю, что в один прекрасный день мы идеальны, а в другой - нет. Иногда жизнь такая, и мы должны пережить плохие моменты».
Сульшер не уклонился от боли, вызванной рекордным домашним поражением в прошлые выходные от своих непримиримых соперников.
«Это всегда будет в учебниках истории - один из самых мрачных дней. Темное пятно в нашем резюме», - добавил Сульшер.
«У нас снова тяжелая неделя. Затем игра Лиги чемпионов. Мы должны переварить это и быть готовыми ко вторнику(против Аталанты)».
Переход на тройку защитников, которому способствовало возвращение после травмы Рафаэля Варана, также помог подопечным Сульшера зафиксировать всего второй чистый лист в 22 играх.
«Мы построили это выступление на упорной работе, дисциплине и удержании мяча подальше от наших ворот», - сказал Сульшер.
Роналду всегда поддерживал Сульшера. Из его высказываний не видно, что он хочет стать играющим тренером МЮ, или просто тренером МЮ.
И ещё один из критериев, который необходим для главного тренера, это сам не расслабляется и игрокам своей команды не даст расслабляться...
На мой взгляд, у К.Роналду большие перспективы быть хорошим главным тренером, тем более, что без футбола он не может жить...
И ещё один из критериев, который необходим для главного тренера, это сам не расслабляется и игрокам своей команды не даст расслабляться...
На мой взгляд, у К.Роналду большие перспективы быть хорошим главным тренером, тем более, что без футбола он не может жить...