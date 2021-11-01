ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Букмекеры считают, что Роналду может стать следующим тренером «Ман Юнайтед»

вчера, 16:58

Будущее главного тренера «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннара Сульшера находится под вопросом.

«Красные дьяволы» добились победы над «Тоттенхэмом» (0:3), однако положение норвежского специалиста остаётся шатким. Букмекеры выставили коэффициенты относительно того, кто станет следующим тренером «Манчестер Юнайтед». В списке фигурирует имя нападающего МЮ Криштиану Роналду. В сентябре коэффициент на то, что португалец станет тренером «Манчестер Юнайтед», составлял 66/1, а сейчас — 14/1. Полный список выглядит следующим образом:

Маурисио Почеттино (ПСЖ) — 3/1

Зинедин Зидан — 3/1

Брендан Роджерс («Лестер») — 4/1

Антонио Конте — 7/1

Эрик тен Хаг («Аякс») — 7/1

Роберто Мартинес (сборная Бельгии) — 14/1

Юлиан Нагельсманн («Бавария») — 14/1

Ральф Рангник — 14/1

Криштиану Роналду — 14/1

Грэм Поттер («Брайтон») — 14/1

Люсьен Фавр — 14/1

Все новости
СлухиПредставители «Барсы» полетят в Катар на переговоры с «Аль-Саддом» по Хави
Вчера, 19:27 Комментарии16
СлухиСтало известно, сколько Конте будет получать в «Тоттенхэме»
Вчера, 19:15 Комментарии17
СлухиКонте прилетел в Лондон. Скоро он подпишет контракт с «Тоттенхэмом»
Вчера, 18:47 Комментарии28
СлухиЭмери может возглавить «Ньюкасл»
Вчера, 16:46 Комментарии6
СлухиЧерчесов может возглавить сборную Польши
Вчера, 15:36 Комментарии30
СлухиСтали известны условия, которые Конте выдвинул «Тоттенхэму»
Вчера, 09:16 Комментарии18
Сортировать
Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 04:55
Тогда народ будет не футбол смотреть, а павлина на бровке, а этот будет все время бросать взгляд, показывают его красавчика, или нет).
зигзаг
зигзаг
сегодня в 01:35
Тренер как в штрафной валяться если.
Val1976
Val1976
вчера в 23:43
Много раз в интервью Роналду говорил,что после карьеры игрока,он хочет попробовать себя в Голливуде киноактером....тренером говорил-никогда не станет
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 22:53
Нет, не будет КР тренером, а тем более в МЮ. Ему больше подходит какая-нибудь должность, где попиариться, пообщаться с публикой, СМИ, типа Посол Доброй Воли. Почему-то уверен в этом.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 21:57
Рано ещё и КриРо о тренерской карьере думать
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 19:40
Да, но это будет не ранее чем через 3-4 года. Он поиграет в МЮ 2 сезона и 2 сезона в МЛС. Потом год на тренерские курсы и вот и считайте . К тому времени Сульшер 2-3 клуба ещё сменит, как и МЮ пару тренеров.
Василий 50
Василий 50
вчера в 19:25
А Месси в Барселоне?
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 19:23
Рановато ему еще ,а вот в будущем вполне возможно.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 19:20
А чего, Криш в качестве играющего тренера смотрелся бы креативно, прям пример из другой эпохи. Но, вряд ли так будет т.к очень велик риск все загубить для самого Роналду
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 19:12
Я тоже так думаю, по крайней мере для этой команды. Потом, после 40 - возможно. Поживем увидим.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:03
Дурацкая идея, сейчас он точно не тренер
STVA 1
STVA 1 ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
вчера в 19:01
Великий Лобановский сказал :«Чтобы стать большим тренером, нужно убить в себе игрока»
Не думаю что это Рону удастся!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 18:59
Вполне возможен вариант - К.Роналду главный тренер МЮ, или главный тренер какой-либо топ-команды европейской топ-лиги... Амбициозен, целеустремлён, трудоголик, с огромным опытом игрока, который установил мыслимые и немыслимые рекорды и продолжает их "штамповать" несмотря на возраст.
И ещё один из критериев, который необходим для главного тренера, это сам не расслабляется и игрокам своей команды не даст расслабляться...
На мой взгляд, у К.Роналду большие перспективы быть хорошим главным тренером, тем более, что без футбола он не может жить...
112910415
112910415
вчера в 18:28
не удаётся представить его тренером, ну никак
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 18:07
И раньше думал,что Роналду станет одним из лучших тренеров в будущем,так как он знает какими усилиями надо добиваться результата,он не допустит,чтобы кто то лениво тренировался,его тренировки будут самыми затяжными,он из игроков сделает послушных роботов,поэтому хотел бы,чтобы именно он тренировал лентяев Барсы
SHMEL
SHMEL
вчера в 18:03
Не кидайтесь в меня сильно тапками , но по моему скромному мнению из Роналду, бесспорно гениального футболиста, тренер, как из овна пуля, простите за каламбур.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 17:54
Криштиану Роналду наконец открыл «тяжелую неделю» «Манчестер Юнайтед» после того, как забил и помог в победе над «Тоттенхэмом» со счетом 0:3, когда «Красные дьяволы» отскочили от поражения от «Ливерпуля» со счетом 0:5.

Работа тренера Оле Гуннара Сульшера вызвала серьезные сомнения после разгрома на «Олд Траффорд», прежде чем изменить ситуацию с помощью пары ключевых тактических изменений. Первым было впервые сыграть в паре Роналду и Эдинсон Кавани. Дуэт, общий возраст которых составляет 70 лет, забил.

А Роналду резко высказался критикам после «невероятной игры», сказав, что он привык к критике и «знал, что мы ответим» после того, как «Ливерпуль» нанес удар.

«Перед игрой мы знали, что у нас была тяжелая неделя», - сказал Роналду.

«У нас были результаты, которых мы не ожидали, команда находилась под давлением и немного грустила, но сегодня мы знали, что ответим. Мы хорошо сыграли. Моя работа - помогать команде своим опытом, голами, голевыми передачами, и я сделал это сегодня - мне так приятно за это».

«С точки зрения команды это было невероятное выступление. Надеюсь, на этот раз мы изменили страницу. Многие отмечают не только тренера, но и игроков. Я считаю, что что-то произошло не просто так, и сегодня днем ​​мы должны быть счастливы».

«Это нормально [критика], клуб такой большой. Критика настолько велика, что она всегда присутствует. Меня это не беспокоит, я знаю, что в один прекрасный день мы идеальны, а в другой - нет. Иногда жизнь такая, и мы должны пережить плохие моменты».

Сульшер не уклонился от боли, вызванной рекордным домашним поражением в прошлые выходные от своих непримиримых соперников.

«Это всегда будет в учебниках истории - один из самых мрачных дней. Темное пятно в нашем резюме», - добавил Сульшер.

«У нас снова тяжелая неделя. Затем игра Лиги чемпионов. Мы должны переварить это и быть готовыми ко вторнику(против Аталанты)».

Переход на тройку защитников, которому способствовало возвращение после травмы Рафаэля Варана, также помог подопечным Сульшера зафиксировать всего второй чистый лист в 22 играх.

«Мы построили это выступление на упорной работе, дисциплине и удержании мяча подальше от наших ворот», - сказал Сульшер.

Роналду всегда поддерживал Сульшера. Из его высказываний не видно, что он хочет стать играющим тренером МЮ, или просто тренером МЮ.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 17:52
Мне кажется тренер из него не получится.
drug01
drug01
вчера в 17:50
Рано ему еще
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:32
Скорей всего так и будет!
Gelious
Gelious
вчера в 17:32
Да не пойдет Роналду на такое. Он прямо говорил, что не хочет быть тренером
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:30
Если только играющим. Ему для побития всех рекордов ещё лет пять пенальти колотить нужно...
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 17:26
Зачем ему это? У него бизнеса полно.
Конь 666
Конь 666
вчера в 17:12
Такого не произойдёт еще очень долго.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 17:11
Было бы интересно на это посмотреть.
Хотя верится с трудом
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:08
Это букмекеры решили так подзаработать на халяву, вдруг кто поведется.
memphis
memphis
вчера в 17:05
Черчесов 1/1
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:03
Зинедин Семак 2/1
4RT
4RT
вчера в 17:00
Ну если Березуцкие смогли,то почему бы и нет 😁
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100