Черчесов может возглавить сборную Польши

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вчера, 15:36

Бывший главный тренер сборной России может возглавить национальную команду Польши.

Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша контактировал с 58-летним специалистом на предмет возможной работы в сборной Польши. Разговор носил неофициальный характер. Сам Черчесов заинтересован в данной должности.

Вариант с назначением российского специалиста в сборную Польши будет возможен, если нынешний наставник команды не выйдет с национальной командой на чемпионат мира 2022 года. На данный момент Польша занимает 2-е место в группе I, имея в своём активе 17 очков.