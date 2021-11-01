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Черчесов может возглавить сборную Польши

вчера, 15:36

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить национальную команду Польши.

Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша контактировал с 58-летним специалистом на предмет возможной работы в сборной Польши. Разговор носил неофициальный характер. Сам Черчесов заинтересован в данной должности.

Вариант с назначением российского специалиста в сборную Польши будет возможен, если нынешний наставник команды Паулу Соуза не выйдет с национальной командой на чемпионат мира 2022 года. На данный момент Польша занимает 2-е место в группе I, имея в своём активе 17 очков.

Черчесов может возглавить сборную Польши

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 21:39
С точки зрения перспективы иметь своего человека в стане потенциального противника было бы неплохо. Надо всячески этому содействовать.
Absinthe2
Absinthe2
вчера в 20:38
Так пшекам и надо...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:30
В Польше Черчесова любят. И в Легию фанаты его просят назначить и в сборную. Черчесов там прям нарасхват!
протон
протон
вчера в 20:17
не уж-то Саламыч станет коллаборационистом?
kts9999
kts9999
вчера в 19:47
У Кулеши ьелая горячка
Futurista
Futurista ответ 4RT (раскрыть)
вчера в 19:36, ред.
Это конечная цель "операции Ы"...
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:19
"Noch ein verkorkster Moment und komm mit mir unter die Dusche" - да вообще жесть.
Futurista
Futurista ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 19:16
Причем Стас это скажет на немецком, а это вообще жесть)...
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 19:14
На месте Левандовски я был бы обеспокоен:
particular
particular
вчера в 19:10
Для пшеков такого добра не жалко 😉
Интересно будет посмотреть на Стаса в роли подсиживающего 🤣️
протон
протон
вчера в 18:23
Станислав Саламович не "может возглавить", а "примет командование на восточном направлении фронта"

Представляю как охренеет Роберт Левандовски
протон
протон
вчера в 18:23
Полевой командир перешел на сторону противника
Dima salev
Dima salev
вчера в 18:09
Польша показывает лучший результат. А зачем им Черчесов
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 18:09
Поляки мазохисты однако...Давай Стасян, опусти пшеков по самое не балуйся.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 18:07
Возглавить и "обезглавить"... А ещё лучше возглавить "Легию" и сборную Польши...
А мы с интересом понаблюдаем, за этим зрелищем... С.Черчесов - главный тренер не для слабонервных болельщиков Польши...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:51
Не возглавить, а принять командование на восточном направлении фронта.
memphis
memphis
вчера в 17:07
Игроки Польши его сразу сольют, никто честь генералу отдавать не будет
4RT
4RT
вчера в 17:05
Так и до президента Польши не далеко 😁
Аксинья
Аксинья
вчера в 16:51
Ну наверно забросы на Левандовского будут поэффективнее забросов на Дзюбу - от того мяч не отскакивает а липнет к нему)) Будем посмотреть))
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 16:50
надеюсь Польша пройдет и они не будут доходить до крайностей.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 16:44
А в Польше Евро показывали?
Эспиноза
Эспиноза
вчера в 16:39
Видать поляки не смотрели последний ЧЕ
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:25
Да хоть сборную индейцев мачу-пикчу.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:24
Интересно поляки пляшут.....
Cat01
Cat01
вчера в 16:16
Это будет большая честь!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:52
Весело будет посмотреть
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 15:50
Англию им никак не обойти, а в стыковых всё может быть. Пройдёт Соуза стыки, выведет Польшу на ЧМ22 и вопрос по Стасу просто отпадёт.
В Польше у Черчесова классно получилось.
berda2003
berda2003
вчера в 15:47
пусть полякам отомстит за всю их ненависть к России...
а потом должен возглавить сборную англии отомстить и этим тварям...
...мечты, мечты - австрияк никогда не будет за Россию - это ясно с 18 века...
aNOOBis
aNOOBis
вчера в 15:40
За что поляки так свою сборную не любят?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:39
Есть у поляков вера в него.
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