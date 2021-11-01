Черчесов может возглавить сборную Польши

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить национальную команду Польши.
Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша контактировал с 58-летним специалистом на предмет возможной работы в сборной Польши. Разговор носил неофициальный характер. Сам Черчесов заинтересован в данной должности.
Вариант с назначением российского специалиста в сборную Польши будет возможен, если нынешний наставник команды Паулу Соуза не выйдет с национальной командой на чемпионат мира 2022 года. На данный момент Польша занимает 2-е место в группе I, имея в своём активе 17 очков.
Интересно будет посмотреть на Стаса в роли подсиживающего 🤣️
Интересно будет посмотреть на Стаса в роли подсиживающего 🤣️
Представляю как охренеет Роберт Левандовски
Представляю как охренеет Роберт Левандовски
А мы с интересом понаблюдаем, за этим зрелищем... С.Черчесов - главный тренер не для слабонервных болельщиков Польши...
А мы с интересом понаблюдаем, за этим зрелищем... С.Черчесов - главный тренер не для слабонервных болельщиков Польши...
В Польше у Черчесова классно получилось.
В Польше у Черчесова классно получилось.
а потом должен возглавить сборную англии отомстить и этим тварям...
...мечты, мечты - австрияк никогда не будет за Россию - это ясно с 18 века...
а потом должен возглавить сборную англии отомстить и этим тварям...
...мечты, мечты - австрияк никогда не будет за Россию - это ясно с 18 века...