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Черданцев: «Если выстоим в Сплите, это будет настоящей сенсацией»

вчера, 20:18
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия14.11.2021 в 17:00 Не начался

Известный комментатор Георгий Черданцев порассуждал о предстоящем матче сборной России против команды Хорватии в отборе ЧМ-22.

Нет никаких опасений, Хорватия просто сильнее, она состоит из топ-футболистов. Пускай команда переживает определенный спад, но все равно большинство игроков выступает в топ-лигах, ту же Словению они недавно порвали 3:0. И это точно что-то значит.

Считаю, это будет чудом, если мы устоим в Хорватии. Тогда Карпину и всем тренерам надо будет поставить по памятнику и бурно и долго аплодировать.

Если выстоим в Сплите, это будет настоящей сенсацией.

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Все комментарии
andromend
andromend
сегодня в 02:37
Жора нос по ветру держит.Не зря разговоры пошли о Семаке в сборной.Черданцев с радостью Карпина заранее сливать начал. Кто платит,тот и девушку танцует.
STVA 1
STVA 1 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 00:25
Хотел тоже написать про этих недокоментаторов и эксперДов((
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:57, ред.
За 3 дня до Сплита дома проиграть Кипру - вот это будет сенсация....
А хорватов обыграть - это не сенсация....
Они словаков то дома обыграть не могут...
shur
shur
вчера в 23:18
...выстоим, как в 2018, в Москве-матушке!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 23:12
Вы правы в одном. Наших тренеров и футболистов ни в коем случае нельзя тревожить "лишними комментариями". А то, не дай Бог, начитаются и еле ноги будут волочить по полю. Они же у нас все воспитанники института "благородных девиц" - очень трепетные и ранимые.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:04, ред.
Обязательный положительный результат может сослужить сб. Хорватии плохую службу. Никто из нас, кроме, разумеется, г-на Черданцева, не даст гарантии, что у хозяев поля в самый нужный момент не затрясутся коленки и у них будет всё получаться. А нашим "попрёт". Я не говорю о том, что мы сможем забить, но сыграть вничью вполне нам по силам. Почему и нет ? Полная самоотдача и вера в свои силы могут принести конечный успех. В некоторых случаях этого вполне достаточно. В спорте вообще и футболе в частности не всегда всё решает мастерство, в чём нас хочет убедить "известный комментатор", и примеров тому не счесть.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:40
Сенсаций не будет!
berda2003
berda2003
вчера в 22:05
если этого 14ка чердака, которому не хватает 1-го ляма в месяц, уберут с тв, многие обрадуются... а если, в придачу, уберут 56а губерниева, будет двойной праздник! конечно, этого скоро не будет, потому многие матчи смотрю без звука, а когда появляется рожа губы - хочется блевать...
Gahi
Gahi
вчера в 21:51
Зачем напрягать сборную своими прогнозами, все понимают что матч будет решающим для обеих команд, только вопрос в том кто на прямую, а кто через стыковые матчи будет пробивать себе дорогу на чемпионат мира. Сейчас нужно просто дать сборной тишину и не тревожить лишними комментариями не тренеров и тем более игроков. Все мысли команды должны целенаправленно сосредоточиться на этой игре, со всеми вытекающими отсюда тактическими вариациями игровой установки для достижения нужного результата. В сборной прекрасно понимают что есть возможность прыгнуть выше головы в одном матче, вложиться и сделать то о чём даже и не мечтали когда произошли изменения в составе команды. Будем надеяться что результат и игра сборной команды, подарит хорошее настроение своим болельщикам. Удачи
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:48
Надеюсь что выстоим и будет всё Ок
За адекватность
За адекватность
вчера в 21:47
Желательно бы решать проблемы по мере их поступления. Поэтому для начала нужно обыграть Кипр, а то как бы не получилось, что в Сплите не выстаивать нужно будет, а играть на победу...
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 21:24
Гнусный Черданцев надоел со своим горе-экспернтным мнением, верим в команду Картина.
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:17
Черданцев сам себе противоречит, ссылаясь на результаты противостояния словенцев с хорватами, ведь у этих соперников домашние победы. После того, как наши победили сборную Словении и в Москве и Мариборе, следуя его логике, это хорватам надо переживать за результат с нами. А вообще нашим отечественным околофутбольным горе-специалистам и аналитикам надо поменьше болтать и тем более давать свои прогнозы перед этими важными заключительными поединками, а то порой такое несут, что плеваться хочется.
drug01
drug01
вчера в 20:42
Пожелаем удачи!!!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:42
Не будет сенсации.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:38
У черданцева чердак больше его тела даже шире плеч, в таких чердаках обычно пусто, губерниев, чердак, шмурнов это горе комментаторы а главное безмозглые.
протон
протон
вчера в 20:33
Наша сборная, когда достаточно ничьи всегда проигрывает. Если в этот раз мы не проиграем, то Карпин реально будет героем, и тренером года в России. Но верится с трудом, что мы впервые сыграем на результат.
Аксинья
Аксинья
вчера в 20:32
Скунс выполз из норки...
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 20:32
Конечно,ЗМСов уже дали,осталось памятники поставить...)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:32
Никакой сенсации не будет. Обычный выезд сборной,
и фартовая Победа Карпина !!!)
Союзник противников
Союзник противников ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:31
Он за сборную Хорватии переживает и верит в них,поэтому лишён каких-либо опасений.
YVG
YVG
вчера в 20:30
Хорватии бояться в Катар не ходить.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:29
Он точно выстоит,высидит и подзаработает в Сплите,а вот наша сборная ещё играет с Кипром.
cska1948
cska1948
вчера в 20:25
"Нет никаких опасений,..."
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Если нет никаких опасений, то за что ставить памятники?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:20
Хорватия уже вполне проходной соперник, постарели.
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