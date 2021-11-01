Черданцев: «Если выстоим в Сплите, это будет настоящей сенсацией»

Известный комментатор Георгий Черданцев порассуждал о предстоящем матче сборной России против команды Хорватии в отборе ЧМ -22.

Нет никаких опасений, Хорватия просто сильнее, она состоит из топ-футболистов. Пускай команда переживает определенный спад, но все равно большинство игроков выступает в топ-лигах, ту же Словению они недавно порвали 3:0. И это точно что-то значит.

Считаю, это будет чудом, если мы устоим в Хорватии. Тогда Карпину и всем тренерам надо будет поставить по памятнику и бурно и долго аплодировать.

Если выстоим в Сплите, это будет настоящей сенсацией.