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Осинькин: «Надеюсь, что определённые козыри Сергеева понадобятся сборной»

вчера, 18:22

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поддержал форварда команды Ивана Сергеева, который попал в заявку сборной России на грядущие матчи отбора ЧМ-22.

Понятно, что и Заболотного, и Смолова Карпин знает лучше, он понимает, на что они способны. Ваня не просто вызван в такой сложный момент, он еще и полноценный дебютант. Тренеру нужно еще установить с ним определенный контакт, понимание того, как его использовать. Трудно этот момент прогнозировать. Надеюсь, что определенные козыри Вани понадобятся сборной.

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 22:16
Для красного словца вызвали Сергеева и Ежова , типа Карпин обновляет состав ...
Но не в этой жизни.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:35
Сборной сейчас только старик Хатабыч может помочь!
ДСА
ДСА
вчера в 19:21
Взяли мячики на тренировках подавать.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:16
Честно говоря, не рассчитывал, что Сергеев пройдет дальше расширенного состава. Надеюсь, все у него получится и он воспользуется своим шансом:
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:36
Георгиевичу виднее, может быть и джокер.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 18:25
Возможно Сергеев и поможет.
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