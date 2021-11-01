Осинькин: «Надеюсь, что определённые козыри Сергеева понадобятся сборной»

Наставник «Крыльев Советов» поддержал форварда команды , который попал в заявку сборной России на грядущие матчи отбора ЧМ -22.

Понятно, что и Заболотного, и Смолова Карпин знает лучше, он понимает, на что они способны. Ваня не просто вызван в такой сложный момент, он еще и полноценный дебютант. Тренеру нужно еще установить с ним определенный контакт, понимание того, как его использовать. Трудно этот момент прогнозировать. Надеюсь, что определенные козыри Вани понадобятся сборной.