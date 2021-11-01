Баженов: «Сейчас даже Месси не спас бы „Спартак“»

Бывший футболист «Спартака» поделился мнением о переходе полузащитника тульского «Арсенала» в московский клуб.

Неплохой игрок. Парню предоставлен определенный аванс, но ему нужно будет раскрыться. Думаю, что сейчас даже и Месси не спас бы «Спартак». Все-таки, большие команды должны работать в этом направлении — приобретать молодых и перспективных ребят. Теперь все будет зависеть от самого футболиста, как он будет проявлять себя в новой команде.

На протяжении всего сезона, думаю, команды ведут талантливых игроков и вскоре приобретают тех, кого они посчитают нужным. Будет ли он прогрессировать в «Спартаке», посмотрим. Хочется верить, что его долго вели и он принесет результат. Но на данный момент это не спасение. Есть ли в «Спартаке» стратегия? Не уверен! Если да, то классно. Пока я ее не вижу.