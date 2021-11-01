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Баженов: «Сейчас даже Месси не спас бы „Спартак“»

вчера, 14:14

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов поделился мнением о переходе полузащитника тульского «Арсенала» Даниила Хлусевича в московский клуб.

Неплохой игрок. Парню предоставлен определенный аванс, но ему нужно будет раскрыться. Думаю, что сейчас даже и Месси не спас бы «Спартак». Все-таки, большие команды должны работать в этом направлении — приобретать молодых и перспективных ребят. Теперь все будет зависеть от самого футболиста, как он будет проявлять себя в новой команде.

На протяжении всего сезона, думаю, команды ведут талантливых игроков и вскоре приобретают тех, кого они посчитают нужным. Будет ли он прогрессировать в «Спартаке», посмотрим. Хочется верить, что его долго вели и он принесет результат. Но на данный момент это не спасение. Есть ли в «Спартаке» стратегия? Не уверен! Если да, то классно. Пока я ее не вижу.

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Все комментарии
амурец
амурец
вчера в 22:49
Месси может спасти. Только от наличия денег
протон
протон
вчера в 20:49
Месси сейчас сам себя спасает в ПСЖ)) о чем бы речь
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:15
На Месси у Федуна денег не хватит ....
Atashka1988
Atashka1988
вчера в 17:48
Месси сам себя не может спасти причём тут спартак
Союзник противников
Союзник противников ответ 4RT (раскрыть)
вчера в 17:11
Там есть судьи,это их работа!
4RT
4RT
вчера в 17:08
Он даже ПСЖ не спасает 😁
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:33
Мессия бы спас ! 😜
ABir
ABir
вчера в 16:10, ред.
Только Месси вместе с Роналдо. И это только в атаку
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 15:44
Месси сейчас никому не поможет…
А Спартаку подавно.)
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:41
Игроку предложили шикарные условия, можно на все забить.
makkie
makkie
вчера в 14:54
Когда уже начнут по-полной пенять Федуну?
Все обсуждают игру Спартака, а ведь руководство не создало условий для нормального развития команды.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:34
Месси сам себя сейчас не может спасти.
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:31
А пошёл бы Месси в Спартак?
shlomo
shlomo
вчера в 14:18
Посмотрим ...жаль что пришел в Спартак не вовремя...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:16
Что привязались к Месси,не хотят его в ПСЖ,вот и не клеется игра.
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