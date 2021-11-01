Главный тренер «Зенита-2» сравнил сборную России при и .

Карпин старался играть в прессинг в «Ростове», моментами сборная так же смотрелась. У Черчесова порядка было больше, не было столько авантюр, но даже здесь этой команде наступают на горло и в некоторых матчах приходится терпеть. Когда сборная будет играть ярко? Таких исполнителей, как в 2008 году, нет. Поэтому такого яркого футбола мы не увидим. По поводу оставшихся матчей Карпина в этом году, думаю, что Кипр мы обыграем точно, а хорваты — фавориты при любом подходе.

Я вам пример расскажу: я и с Карпиным, и с Черчесовым играл в сборной. С Карпиным сели в картишки поиграли, посмеялись. С Черчесовым мы жили в Новогорске, мне было 18 лет, я захотел спать, вдруг заходит Станислав Саламович, была двусторонняя игра, я не забил, и он минут 30 мне рассказывал, как я должен был играть в том или ином эпизоде. С Карпиным — в картишки, а с Черчесовым всё основательно, четко.