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Радимов: «С Карпиным — в картишки, а с Черчесовым всё основательно, чётко»

вчера, 13:26

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов сравнил сборную России при Станиславе Черчесове и Валерии Карпине.

Карпин старался играть в прессинг в «Ростове», моментами сборная так же смотрелась. У Черчесова порядка было больше, не было столько авантюр, но даже здесь этой команде наступают на горло и в некоторых матчах приходится терпеть. Когда сборная будет играть ярко? Таких исполнителей, как в 2008 году, нет. Поэтому такого яркого футбола мы не увидим. По поводу оставшихся матчей Карпина в этом году, думаю, что Кипр мы обыграем точно, а хорваты — фавориты при любом подходе.

Я вам пример расскажу: я и с Карпиным, и с Черчесовым играл в сборной. С Карпиным сели в картишки поиграли, посмеялись. С Черчесовым мы жили в Новогорске, мне было 18 лет, я захотел спать, вдруг заходит Станислав Саламович, была двусторонняя игра, я не забил, и он минут 30 мне рассказывал, как я должен был играть в том или ином эпизоде. С Карпиным — в картишки, а с Черчесовым всё основательно, четко.

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Все комментарии
n272nm
n272nm ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 19:08
Карпин выигрывал еврокубки?! С какого перепугу Валера стал на 3 головы выше Радимова?! Это я еще о подлости не вспоминаю, коей Валера Карпин одарен более чем.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:45
Я в картишки с Карпиным играл,
слушал лекции усатого Черчеса,
но в итоге нихрена не осознал-
в тренеры полез какого беса???
4RT
4RT ответ Vladimir808 (раскрыть)
вчера в 16:35
    Vladimir808
    Vladimir808 ответ 4RT (раскрыть)
    вчера в 15:58
    Вообще-то они игроками тогда были,)
    Влад именно про этот период говорит.
    Верг
    Верг
    вчера в 15:14
    >минут 30 мне рассказывал, как я должен был играть в том или ином эпизоде
    Интересно, кто Черчесову рассказывал вот про этот закидон?
    Горлуковича уже не было, чтобы втащить в усатую харю

    или тут
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 14:51
    Два прямо противоположных тренерских подхода
    mat73
    mat73
    вчера в 14:30
    Ну учитывая разницу в возрасте между Карпиным и Черчесовым, то это нормально - с кем в картишки играть (с ровесником примерно), а перед кем по стойке смирно стоять 18летнему пацану.
    Так что считаю сравнение в пример глупое привел Радимов
    Vik_ont25
    Vik_ont25 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    вчера в 14:22
    Как говорится, почуствуйте разницу.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 14:11
    Ну вообще то Карпин как фуболист был на три головы выше чем радимов и усач да и как тренер он фору даст им обоим особенно радимову, поэтому радимов тренерует зенит причём 2 а Карпин сборную.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 14:11
    По мотивам фильма ужасов "Оно приходит ночью".
    4RT
    4RT
    вчера в 13:57
    Карпин сразу понял,что тебе объяснять бесполезно 😁
    DEIVID_777
    DEIVID_777
    вчера в 13:39
    И вообще тебе повезло, что с Дзюбой в одном номере не жил. Там бы вообще спать не лёг. Азмун не даст соврать.
    DEIVID_777
    DEIVID_777
    вчера в 13:37, ред.
    Не ... было усатого перед сном слушать, может тогда игроком бы стал нормальным, да и глупости не говорил.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 13:27
    Усатый какойто нелюдимый!
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