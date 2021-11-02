ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеОтбор ЧМ-2022. Европа

Агент Хайкина: «Не удивлён, что Никита получил вызов в сборную России»

вчера, 08:23

Отто Фредриксон, агент голкипера «Будё-Глимта» Никиты Хайкина, прокомментировал вызов своего клиента в сборную России.

Я совсем не удивлен, что Никита попал в окончательный список сборной России на отборочные матчи чемпионата мира. Вызов в сборную – всегда подтверждение того, что человек хорошо справляется со своей работой в клубе. Никита гордится своим вызовом и с нетерпением ждет встречи со своими товарищами по команде и тренерским штабом национальной сборной. Виталий Витальевич Кафанов – очень уважаемый специалист и, как он сказал в интервью, хочет увидеть Никиту вживую и поближе познакомиться с ним. Посмотрим, как он адаптируется в национальной сборной.

Многие поражены его вызову, потому что мало кто следит за чемпионатом Норвегии. Там сложно играть на высоком уровне неделю за неделей. Я уверен, что Никита готов внести свой вклад в сборную России в той роли, которую ему отведут в этих важных отборочных играх.

Все новости
Помазан: «Помню Игнашевича по ЦСКА, иногда пихал ему»
Сегодня, 13:54 Комментарии3
Гаджиев: «Многие игроки „Зенита“ необученные, детский сад»
Сегодня, 13:37 Комментарии6
Бышовец: «Семак не смог заставить игроков поверить в себя в матче с „Юве“»
Сегодня, 13:14 Комментарии14
Семшов: «„Зениту“ в матче с „Юве“ немного не хватило активности впереди»
Сегодня, 12:48 Комментарии6
Чистяков: «Игроки „Зенита“ отдали все силы в матче против „Ювентуса“»
Сегодня, 08:53 Комментарии29
Джикия: «Игра против „Кубани“ будет интересной»
Вчера, 23:23 Комментарии15
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 10:34
но все остальные-то удивлены !
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 09:52
Хорошо, что его вызвали в сборную.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 09:14
И за это мы в какой-то мере благодарны тренерскому гению Моуриньо.
yx59v4ms7swu
yx59v4ms7swu
вчера в 08:59
Весьма оптимистичный агентишка
Gahi
Gahi
вчера в 08:32
Интересно будет посмотреть на него в игре в составе сборной. Удачи
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 08:26
Не понимаю, зачем нам еврейский варяг в сборной, у нас вратарей в России можно и так выбрать.
ДСА
ДСА
вчера в 08:24
А вот мы очень удивлены.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100