Агент Хайкина: «Не удивлён, что Никита получил вызов в сборную России»

Отто Фредриксон, агент голкипера «Будё-Глимта» , прокомментировал вызов своего клиента в сборную России.

Я совсем не удивлен, что Никита попал в окончательный список сборной России на отборочные матчи чемпионата мира. Вызов в сборную – всегда подтверждение того, что человек хорошо справляется со своей работой в клубе. Никита гордится своим вызовом и с нетерпением ждет встречи со своими товарищами по команде и тренерским штабом национальной сборной. Виталий Витальевич Кафанов – очень уважаемый специалист и, как он сказал в интервью, хочет увидеть Никиту вживую и поближе познакомиться с ним. Посмотрим, как он адаптируется в национальной сборной.

Многие поражены его вызову, потому что мало кто следит за чемпионатом Норвегии. Там сложно играть на высоком уровне неделю за неделей. Я уверен, что Никита готов внести свой вклад в сборную России в той роли, которую ему отведут в этих важных отборочных играх.