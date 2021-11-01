Семак о Дзюбе: «Конкуренция – очень важная составляющая прогресса клуба»

Наставник «Зенита» рассказал о том, как форвард команды воспринимает конкуренцию за место в стартовом составе.

Конкуренция – очень важная составляющая прогресса клуба и игроков. Она позволяет держать себя в предельно мотивированном состоянии.

Ну и хочу отметить, что номинально у нас три игрока атакующих в этой схеме. У нас есть возможность варьировать состав. У каждого есть сильные качества и не самые сильные. Нам важно разобраться, кто в каком состоянии находится и выставить оптимальный состав на тот или иной матч.