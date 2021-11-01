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Семак о Дзюбе: «Конкуренция – очень важная составляющая прогресса клуба»

вчера, 22:23

Наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, как форвард команды Артем Дзюба воспринимает конкуренцию за место в стартовом составе.

Конкуренция – очень важная составляющая прогресса клуба и игроков. Она позволяет держать себя в предельно мотивированном состоянии.

Ну и хочу отметить, что номинально у нас три игрока атакующих в этой схеме. У нас есть возможность варьировать состав. У каждого есть сильные качества и не самые сильные. Нам важно разобраться, кто в каком состоянии находится и выставить оптимальный состав на тот или иной матч.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:02
Уже Дзюбе пора готовить замену, старый становится
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:42
Семак : "У каждого есть сильные качества и не самые сильные. Только у Артёма все качества не самые сильные."

Дзюба : "Есть тренеры ,ставящие меня в основу.....и тренеришки,оставляющие меня на лавке"
makkie
makkie
вчера в 23:29
Достойный ответ, но у Дзюбы только он король, а все вокруг тренеришки.
shur
shur
вчера в 23:13
...ну согласитесь, те голы что каким то чудесным отскоком влетают от туловища
нашего героя не производят такого эффекта как раньше, хотя и такие то давно
не залетают...! Стареет Артёмка!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:08
Такое ощущения, что Семак осторожно выпускает побитого молью льва, чтобы он не дай бог не набрал игрового времени на автоматическое продление контракта.
mihaluch
mihaluch
вчера в 23:05
Всё проще Дзюба не может играть против сильных команд.
Cat01
Cat01
вчера в 23:01
Гласное результат
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 22:53
Всё зависит от характера, кто-то становится злее и начинает лучше играть, а кто-то скисает и скатывается в третьесортные клубы.
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 22:40
Короче Рукаку пока сливается. Дык старенький становится. Неужели у Семака чувство собственного достоинства прогрессирует? Похвально.
beefs
beefs
вчера в 22:34
посмотрим что вы там на варьируете...
протон
протон
вчера в 22:31
Завтра Артемыч значит полирует банку опять..
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