Семак о Дзюбе: «Конкуренция – очень важная составляющая прогресса клуба»

Наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, как форвард команды Артем Дзюба воспринимает конкуренцию за место в стартовом составе.
Конкуренция – очень важная составляющая прогресса клуба и игроков. Она позволяет держать себя в предельно мотивированном состоянии.
Ну и хочу отметить, что номинально у нас три игрока атакующих в этой схеме. У нас есть возможность варьировать состав. У каждого есть сильные качества и не самые сильные. Нам важно разобраться, кто в каком состоянии находится и выставить оптимальный состав на тот или иной матч.
Дзюба : "Есть тренеры ,ставящие меня в основу.....и тренеришки,оставляющие меня на лавке"
Дзюба : "Есть тренеры ,ставящие меня в основу.....и тренеришки,оставляющие меня на лавке"
нашего героя не производят такого эффекта как раньше, хотя и такие то давно
не залетают...! Стареет Артёмка!
нашего героя не производят такого эффекта как раньше, хотя и такие то давно
не залетают...! Стареет Артёмка!