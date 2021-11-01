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Петржела: «Надеюсь, что „Зенит“ не проиграет в Турине»

вчера, 22:12
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит23:00 Не начался

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела порассуждал о предстоящем матче команды против «Ювентуса».

«Ювентус» испытывал проблемы в последних играх, можно сказать, что там провал, потому что руководство злится на тренеров и команду. Я думаю, что это шанс для «Зенита», потому что клуб в хорошей форме, что доказывают последние результаты в чемпионате. Хорошие победы над московскими командами добавят игрокам сил, я надеюсь, что «Зенит» не проиграет.

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 05:46
Надо использовать этот шанс. Удачи Зениту.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:30
Маленький шансик есть.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:15
Зенит в форме проиграет слабому Ювентусу.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:45
Зенит сыграет в ничью!
beefs
beefs
вчера в 23:48
Вашими бы да устами...
drug01
drug01
вчера в 22:59
Только ничья?
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 22:58
странный Петржела ещё не давно говорил что в Турине Зениту ловить вообще нечего
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:57
Попасть на нынешний "Зенит" - уже проблема...))
протон
протон
вчера в 22:33
Петржелла переживает за свою бывшую команду как никто другой из экс тренеров Зенита. молодец
Futurista
Futurista
вчера в 22:30, ред.
Зенит только и может надеяться на разлад в стане соперников...желаю Зениту выйти из группы и попасть в плей офф на топ клуб у которого нет проблем)...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 22:28
Ожидаем игру и результат матча.
Удачи "Зениту" в матче с ЮВЕ.
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:18
Всефанаты с берегов Невы, а с ними и адекватные любители футбола нашей страны надеются на это.
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