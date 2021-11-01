Петржела: «Надеюсь, что „Зенит“ не проиграет в Турине»

Экс-тренер «Зенита» порассуждал о предстоящем матче команды против «Ювентуса».

«Ювентус» испытывал проблемы в последних играх, можно сказать, что там провал, потому что руководство злится на тренеров и команду. Я думаю, что это шанс для «Зенита», потому что клуб в хорошей форме, что доказывают последние результаты в чемпионате. Хорошие победы над московскими командами добавят игрокам сил, я надеюсь, что «Зенит» не проиграет.