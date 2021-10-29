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Гвардиола: «У Хави опыта больше, чем у меня, когда я возглавил „Барселону“»

вчера, 15:45

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, в прошлом возглавлявший «Барселону», порассуждал о потенциальном назначении Хави в каталонский клуб.

Не знаю, что будет с Хави. Если его назначат, то не сомневаюсь, что он готов к этой работе. У него есть понимание футбола, есть страсть, и я практически уверен, что сейчас у него опыта больше, чем у меня, когда я возглавил «Барселону».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:55
Да. Но вот только у Хави не будет в составе Хави, Иньесты, Месси...
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 18:46
Без топов игроков Хави не справится.
В этом сезоне мы видим, что такое Барса без Месси. А многие орали, что каталонский клуб без аргентинца играет лучше.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 18:23
Можно и спорить.
da da da
da da da ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 18:14
у АльСадда третий состав по стоимости в лиге вроде))
barcamilan
barcamilan
вчера в 17:35
    ДСА
    ДСА
    вчера в 16:57
    Дело не только в тренере, сама ситуация в Барселоне сейча угнетающая.
    Брулин
    Брулин
    вчера в 16:52
    В каталонцах помимо их комбинационного футбола нравится еще то, что они прям до талого топят за своих. Непонятно пока что за фрукт как тренер Хави, но Пеп уже уверен в нем.
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    вчера в 16:46
    Та Барса была шедевром Райкаарда! Как жаль, что мы навряд ли увидем подобие той магической Барсы с Райкаардом , Месси и Роналдиньо.
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 16:31
    Подбор игроков у той Барсы и нынешней небо и земля!
    shlomo
    shlomo
    вчера в 16:20, ред.
    Не согласен с Хосепом..... Барса тех времен и этих абсолютно не равнозначная.... Барсу тех времен могла бы вообще играть без тренера ( там спецов хватало и капитан мог бы быть играющим тренером)..... а то что сейчас достанется Хави ( и даже с его не большим опытом... а какой опыт тренера у самой богатой команды Катара???... в Катаре он тренирует эдакую Баварию.....клуб который держит в кулаке всю Лигу.... и пока что слабо верится, что Катарский опыт ему прям сильно поможет в Европейском футболе и тем более в команде в которой полтора Топ-Игрока и 3-4 молодых таланта (которых еще надо развивать и ставить на ноги)... ему нужно будет время и немало.....а это означает, что тогда Барсе суждено пройти через более сложные времена чем нынешние....
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 16:08
    Я не думаю что опыта у Хави больше, т.к Гвардиола работал тогда главным тренером в Барселоне Б, и был хорошо знаком как с молодыми игроками, так и с основой. Да и тогда костяк игроков составляли такие ЛИЧНОСТИ как Пуйоль, Хави, Иньеста, да и атака Месси Анри и Это'о была убойной...
    Хави же предстоит не только перестроить команду, но и поставить ей игру. Да и исполнители сейчас послабее . Но мне кажется, если ему дадут время, то он сможет создать боеспособный коллектив
    beefs
    beefs
    вчера в 15:54
    что то Хави не спешит на пост...
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 15:49
    И Гвардиола прав... Хави это хороший вариант для "Барселоны" на сегодняшний день...
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