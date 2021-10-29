Гвардиола: «У Хави опыта больше, чем у меня, когда я возглавил „Барселону“»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, в прошлом возглавлявший «Барселону», порассуждал о потенциальном назначении Хави в каталонский клуб.
Не знаю, что будет с Хави. Если его назначат, то не сомневаюсь, что он готов к этой работе. У него есть понимание футбола, есть страсть, и я практически уверен, что сейчас у него опыта больше, чем у меня, когда я возглавил «Барселону».
Хави же предстоит не только перестроить команду, но и поставить ей игру. Да и исполнители сейчас послабее . Но мне кажется, если ему дадут время, то он сможет создать боеспособный коллектив
Хави же предстоит не только перестроить команду, но и поставить ей игру. Да и исполнители сейчас послабее . Но мне кажется, если ему дадут время, то он сможет создать боеспособный коллектив