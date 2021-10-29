ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияИспания. Примера 2021/2022

«Ситуация в „Барсе“ стала нестабильной». Лапорта — об увольнении Кумана

вчера, 14:41

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал увольнение главного тренера Рональда Кумана.

Мы приняли решение об увольнении Кумана после матча с «Райо». Я хотел бы кое-что пояснить. Мы очень благодарны тренеру за то, что он руководил командой в максимально сложный период. Он легенда «Барсы», мы его не забудем. Куман завоевал Кубок Испании.

Ситуация и без того была нестабильной. Но мы сохраняем шансы в чемпионате и Лиге Чемпионов, есть и Кубок Короля.

Отношения с Куманом у нас хорошие. Мы общаемся с ним со всем уважением. Ситуация была неустойчивой, и он сказал мне, что отчасти понимает это. Переговоры о расторжении контракта идут хорошо. Мы будем уважать права обеих сторон, чтобы он был удовлетворен.

Все новости
ОфициальноМусаев – главный тренер азербайджанского «Сабаха»
Сегодня, 16:13 Комментарии13
«Барселона» объявит о назначении Хави 4 ноября
Вчера, 20:02 Комментарии17
Гвардиола: «У Хави опыта больше, чем у меня, когда я возглавил „Барселону“»
Вчера, 15:45 Комментарии13
ОфициальноИсполняющим обязанности тренера «Барселоны» назначен Серхи Бархуан
28 октября Комментарии22
ОфициальноВ тренерский штаб «Локомотива» вошёл немец Лутц Зибрехт
28 октября ФотоКомментарии17
Слухи«Барселона» заплатит «Аль-Садду» 1 млн евро отступных за Хави
28 октября Комментарии8
Сортировать
Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:46
В этих проблемах виноваты Меська и Бартомеу. Один угрозами с уходом из команды доил, а другой повелся на это.
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 19:16
Всё переменчиво. Тренеров снимают. Президентов переизбирают
Down Low
Down Low
вчера в 19:03
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 17:54
Во всем виноваты деньги ...
Вернее руководство в лице этого болтуна лепорты, слишком много тратили , лезли во всякие аферы ....
Себе то он наверняка намыл уже на яхту , а коллектив уничтожил....
Ну все как в России, а тоже наверное член Единой России.
112910415
112910415
вчера в 17:44
Хави будет трудно ... он справится постепенно
Брулин
Брулин
вчера в 16:47
Ну, почему же ситуация стала нестабильной? Как раз стабильной. Как врачи выражаются, состояние стабильно тяжёлое
kotmyshka
kotmyshka
вчера в 16:46
смена поколений...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 16:37
Почему так Лапорта с уважением не отнесся к Месси и Суаресу,потому,что они не надменные,как Куман.
Вы болельшики просто не знаете какой высокомерный наджас этот Куман.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 16:33, ред.
Ситуация в "Барселоне" нестабильна продолжительное время, а не только сейчас...

К сожалению ситуация такова что надеяться в ближайшее время увидеть "Барселону" которую мы видели, восхищались её игрой, результатами, трофеями, в ближайшее время вряд ли удастся... Сейчас главная задача это найти главного тренера, который бы смог остановить то "падение вниз" которое мы наблюдаем, и лишь потом приложил усилие к возрождению "Барселоны", но для этого надо время, финансы, и тренера, которому небезразлична судьба "Барсы", тренера который возглавит команду не только за хороший контракт, который будет для него хорошим и в том случае когда всё получится, и в том случае когда ничего не получится, как у его предшественника Кумана, акоторый несмотря на то, что ничего не создал, а разрушил ещё больше, получит свои 12 миллионов согласно контракта, а нужен тренер которому небезразлична судьба команды не на словах, а на деле, и, на мой взгляд, это Хави... Хотя и нет никаких гарантий что у него всё получится как хотели бы многие фанаты "Барселоны"....
Но это, пожалуй, лучший вариант на сегодняшний день, так как топ-тренер не согласится возглавить команду у которой очень большие проблемы с финансами... А посредственный тренер не нужен, это напрасная трата времени...

Надо всё-таки дать шанс Хави, который возможно и обеспечит стабильность, которой сейчас нет в команде... Дать шанс тренеру которому небезразлична судьба команды.
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:12
Как раз наоборот сейчас ситуация в Барсе стала стабильной. Стабильно ужасной!
Capral
Capral
вчера в 16:02
Лапорту вместе с Куманом надо было выгнать. Сначала довёл ситуацию до критической, теперь оправдывается, г....н!!!
1bear
1bear
вчера в 15:58
спохватился! год назад стала нестабильной...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:35
А пока надо готовить 12 млн. за разрыв контракта.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:05
«Ситуация в „Барсе“ стала нестабильной».
Неудачная реставрация от Кумана !
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:00
Только фанаты барсы уважение потреяли к Куману, но это нормально для них, знаю их с давних пор
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:53
Куман на прощание песню спел:
Alhunah
Alhunah
вчера в 14:53
Куман вылетел после поражения 0-1
Руй после 1-7 продолжает работать
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:50
С его приходом она такой стала
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100