«Ситуация в „Барсе“ стала нестабильной». Лапорта — об увольнении Кумана

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал увольнение главного тренера Рональда Кумана.
Мы приняли решение об увольнении Кумана после матча с «Райо». Я хотел бы кое-что пояснить. Мы очень благодарны тренеру за то, что он руководил командой в максимально сложный период. Он легенда «Барсы», мы его не забудем. Куман завоевал Кубок Испании.
Ситуация и без того была нестабильной. Но мы сохраняем шансы в чемпионате и Лиге Чемпионов, есть и Кубок Короля.
Отношения с Куманом у нас хорошие. Мы общаемся с ним со всем уважением. Ситуация была неустойчивой, и он сказал мне, что отчасти понимает это. Переговоры о расторжении контракта идут хорошо. Мы будем уважать права обеих сторон, чтобы он был удовлетворен.
К сожалению ситуация такова что надеяться в ближайшее время увидеть "Барселону" которую мы видели, восхищались её игрой, результатами, трофеями, в ближайшее время вряд ли удастся... Сейчас главная задача это найти главного тренера, который бы смог остановить то "падение вниз" которое мы наблюдаем, и лишь потом приложил усилие к возрождению "Барселоны", но для этого надо время, финансы, и тренера, которому небезразлична судьба "Барсы", тренера который возглавит команду не только за хороший контракт, который будет для него хорошим и в том случае когда всё получится, и в том случае когда ничего не получится, как у его предшественника Кумана, акоторый несмотря на то, что ничего не создал, а разрушил ещё больше, получит свои 12 миллионов согласно контракта, а нужен тренер которому небезразлична судьба команды не на словах, а на деле, и, на мой взгляд, это Хави... Хотя и нет никаких гарантий что у него всё получится как хотели бы многие фанаты "Барселоны"....
Но это, пожалуй, лучший вариант на сегодняшний день, так как топ-тренер не согласится возглавить команду у которой очень большие проблемы с финансами... А посредственный тренер не нужен, это напрасная трата времени...
Надо всё-таки дать шанс Хави, который возможно и обеспечит стабильность, которой сейчас нет в команде... Дать шанс тренеру которому небезразлична судьба команды.
К сожалению ситуация такова что надеяться в ближайшее время увидеть "Барселону" которую мы видели, восхищались её игрой, результатами, трофеями, в ближайшее время вряд ли удастся... Сейчас главная задача это найти главного тренера, который бы смог остановить то "падение вниз" которое мы наблюдаем, и лишь потом приложил усилие к возрождению "Барселоны", но для этого надо время, финансы, и тренера, которому небезразлична судьба "Барсы", тренера который возглавит команду не только за хороший контракт, который будет для него хорошим и в том случае когда всё получится, и в том случае когда ничего не получится, как у его предшественника Кумана, акоторый несмотря на то, что ничего не создал, а разрушил ещё больше, получит свои 12 миллионов согласно контракта, а нужен тренер которому небезразлична судьба команды не на словах, а на деле, и, на мой взгляд, это Хави... Хотя и нет никаких гарантий что у него всё получится как хотели бы многие фанаты "Барселоны"....
Но это, пожалуй, лучший вариант на сегодняшний день, так как топ-тренер не согласится возглавить команду у которой очень большие проблемы с финансами... А посредственный тренер не нужен, это напрасная трата времени...
Надо всё-таки дать шанс Хави, который возможно и обеспечит стабильность, которой сейчас нет в команде... Дать шанс тренеру которому небезразлична судьба команды.