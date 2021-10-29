«Ситуация в „Барсе“ стала нестабильной». Лапорта — об увольнении Кумана

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал увольнение главного тренера .

Мы приняли решение об увольнении Кумана после матча с «Райо». Я хотел бы кое-что пояснить. Мы очень благодарны тренеру за то, что он руководил командой в максимально сложный период. Он легенда «Барсы», мы его не забудем. Куман завоевал Кубок Испании.

Ситуация и без того была нестабильной. Но мы сохраняем шансы в чемпионате и Лиге Чемпионов, есть и Кубок Короля.

Отношения с Куманом у нас хорошие. Мы общаемся с ним со всем уважением. Ситуация была неустойчивой, и он сказал мне, что отчасти понимает это. Переговоры о расторжении контракта идут хорошо. Мы будем уважать права обеих сторон, чтобы он был удовлетворен.