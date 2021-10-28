Губерниев — о Павлюченко: «Глупый и никому не нужный человек»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на критику со стороны экс-форварда сборной России .

Рома Павлюченко попал в категорию людей, про которых вспоминают только когда он что-то говорит обо мне. Также он забытый, глупый и никому не нужный человек.

А вы можете представить, что было бы, если бы Павлюченко пришел ко мне в студию? Он все понимает и боится. Это понятно. Рому жалко. Когда-то он неплохо играл в футбол, а сейчас превратился в абсолютное ничто.

Ну какой нормальный человек позовет его в студию, если там будем мы с Аршавиным? Что ему-то там делать? Нужно же отдавать себе отчет в происходящем. Он может разве что туда прийти полы помыть. Да и то у него плохо получится – тряпкой в ведро не попадет.