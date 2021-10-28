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Губерниев — о Павлюченко: «Глупый и никому не нужный человек»

вчера, 21:25

Известный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на критику со стороны экс-форварда сборной России Романа Павлюченко.

Рома Павлюченко попал в категорию людей, про которых вспоминают только когда он что-то говорит обо мне. Также он забытый, глупый и никому не нужный человек.

А вы можете представить, что было бы, если бы Павлюченко пришел ко мне в студию? Он все понимает и боится. Это понятно. Рому жалко. Когда-то он неплохо играл в футбол, а сейчас превратился в абсолютное ничто.

Ну какой нормальный человек позовет его в студию, если там будем мы с Аршавиным? Что ему-то там делать? Нужно же отдавать себе отчет в происходящем. Он может разве что туда прийти полы помыть. Да и то у него плохо получится – тряпкой в ведро не попадет.

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Все комментарии
Ислам0926
Ислам0926
сегодня в 11:25
Если честно то от Губерниева тошнит у него самомнение зашкаливает не уж то по пьянке Емельяненко не ушатает его случаем
milanetto9
milanetto9
сегодня в 09:40
каким отличным был форвардом Рома таким же отличным комментатором Губе не стать.
112910415
112910415
сегодня в 06:12
Губер реально противен
tursqjt4yh44
tursqjt4yh44
сегодня в 04:54
Когда же кто-нибудь уже зарядит наотмашь в бесстыжее губастое рот?
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 03:52
Дима хам и быдло.(
Роман- хороший футболист!!!
Вот так они мне и запомнятся.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ Rattlehead (раскрыть)
сегодня в 01:31
мне кажется там все эти ляпы обоюдно, чтобы хайп поймали оба и заработали
4RT
4RT
сегодня в 00:53
Да рядом с тобой даже ср@ть не сядут
makkie
makkie
вчера в 23:25
Мерзость и токсичность так и прёт от Губерниева.
Павлюченко и мухи не обидит, но даже он не выдержал выходок "биатлониста".
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:24, ред.
Дима и Рома....Поругались....)))
Конь 666
Конь 666
вчера в 23:05
Два школьника с недостатком хайпа.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 22:56
От Губерниева если честно тошнит уже!
А матч тв снова пробивает дно! Лыжники уже стали футбольными экспертами!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:39
Как такого 56а терпят на телевидение.
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 22:30
Жду не дождусь, когда он ляпнет нечто подобное в адрес Карелина, Поветкина, Емельяненко или Хабиба.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:26
Когда человек перестаёт знать меру, такт ???!!!
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 22:16, ред.
Больше всего развлекают диалоги о футболе с участием Губерниева и Ловчева. Где старый прославленный футбольный аксакал пытается объяснить своему визави правила игры в футбол......
zjg4hp39cfva
zjg4hp39cfva ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 22:14
Ты не прав! Однажды ему рыло начистил олимпийский чемпион по биатлону Прокуроров!!! А теперь об это 62о никто не хочет пачкать руки!
Caniggia
Caniggia
вчера в 22:13
Когда же этого кретина уберут с Матч ТВ. Как же от него уже тошнит всю страну! Походу, никогда не уберут. Так как он своими омерзительными, провокационными и грязными 41ами делает им рейтинг. Позорище каналу и его главному губастому шуту - прихвостню грузинки!
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 22:08
как же бесит Губер уже. Ему нужно закрыть свой рот и уйти с тв!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:08
Этому недокомментатору пора к психиатру.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:03
Карпин был у губошлепа в студии и урыл его очень красиво!)) Не смог найти нормальное видео, есть только или это короткое, или уже полное, а там больше часа
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 22:00
Губерниев низок опускаясь до оскорблений ....и в последнее время он делает это часто...
За слова по любому придется ответить!
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев
вчера в 21:53
Павлюченко все знают как заслуженного футболиста, а губера как хама и очень неприятного типа.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:52
Кто такой Губерниев? Многостаночник с длинным грязным языком,успевший оскорбить кучу разных людей в разных странах.И никто до сих пои ему рыло не начистил. Специалист широкого профиля-«слесарь-гинеколог».
beefs
beefs
вчера в 21:49
зачем выносить этот мусор на публику...
Zak11
Zak11
вчера в 21:45
Павлюченко и так все помнят хорошо. Павлюченко сделал многое для нашей сборной. Да и для страны в целом. А что хорошего сделал Губерниев? Мне на ум ничего не приходит фактически. Дима уже показал себя ещё 10 лет назад в ситуации с Малафеевым. Лично я Губерниева не знаю - как и Павлюченко конечно. Но думаю тут многие поймут и без этого кто из них хороший, а кто плохой)
Futurista
Futurista
вчера в 21:34, ред.
Губерниев...Павлюченко...

протон
протон
вчера в 21:32
Я думал что Шмурнов дно ) Но тут снизу постучался Губерниев ))
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:31
Никому не нужный губошлеп коментаторский((( Чел не знающий что такое позиционная атака и путающий ее с контрой! как такое чучело может говорить о футболе!
ZaZizu
ZaZizu
вчера в 21:30
Уберниева кто-то на место поставит?
Чел реально как в детстве себя ведёт:кто обязывается,тот так и называется,это ж про него.
С чего чел взял,что он разбирается в Футболе и его проблемах? Наслушался умных людей? Ну возьми условную Балтику и покажи Павлюченко,как нужно в ведро попадать! Тошнит уже от него!
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 21:30
какой же Губер мерзкий, прямо токсичный человек
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