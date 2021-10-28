Губерниев — о Павлюченко: «Глупый и никому не нужный человек»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на критику со стороны экс-форварда сборной России Романа Павлюченко.
Рома Павлюченко попал в категорию людей, про которых вспоминают только когда он что-то говорит обо мне. Также он забытый, глупый и никому не нужный человек.
А вы можете представить, что было бы, если бы Павлюченко пришел ко мне в студию? Он все понимает и боится. Это понятно. Рому жалко. Когда-то он неплохо играл в футбол, а сейчас превратился в абсолютное ничто.
Ну какой нормальный человек позовет его в студию, если там будем мы с Аршавиным? Что ему-то там делать? Нужно же отдавать себе отчет в происходящем. Он может разве что туда прийти полы помыть. Да и то у него плохо получится – тряпкой в ведро не попадет.
Роман- хороший футболист!!!
Вот так они мне и запомнятся.
Роман- хороший футболист!!!
Вот так они мне и запомнятся.
Павлюченко и мухи не обидит, но даже он не выдержал выходок "биатлониста".
Павлюченко и мухи не обидит, но даже он не выдержал выходок "биатлониста".
А матч тв снова пробивает дно! Лыжники уже стали футбольными экспертами!
А матч тв снова пробивает дно! Лыжники уже стали футбольными экспертами!
https://www.youtube.com/watch?v=8HkZ6OI0tUw
За слова по любому придется ответить!
За слова по любому придется ответить!
https://youtu.be/TyOTd3Yh45w
Чел реально как в детстве себя ведёт:кто обязывается,тот так и называется,это ж про него.
С чего чел взял,что он разбирается в Футболе и его проблемах? Наслушался умных людей? Ну возьми условную Балтику и покажи Павлюченко,как нужно в ведро попадать! Тошнит уже от него!
Чел реально как в детстве себя ведёт:кто обязывается,тот так и называется,это ж про него.
С чего чел взял,что он разбирается в Футболе и его проблемах? Наслушался умных людей? Ну возьми условную Балтику и покажи Павлюченко,как нужно в ведро попадать! Тошнит уже от него!