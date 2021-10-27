ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Франция. Лига 1 2021/2022

Стало известно имя игрока ПСЖ, которого ограбила проститутка

вчера, 16:29

Вчера вечером игрока ПСЖ в его собственной машине ограбила проститутка.

Футболист остановился на светофоре возле Булонского леса, в этот момент в его автомобиль игрока села проститутка, которая сразу же украла у футболиста телефон и бумажник. Девушка заставила игрока высадить её в определённом месте в обмен на возврат телефона, на что игрок согласился.

Французское издание 20minutes утверждает, что пострадавшим был полузащитник ПСЖ Андер Эррера.

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Все комментарии
milanetto9
milanetto9
сегодня в 11:26
я уж на Икарди подумал
протон
протон
вчера в 22:56
Я правильно понял, что он отказался платить за услуги и транс забрал свои деньги силой?
Ахаха, вот прям представляю, как игрок ПСЖ приехал в Булончский лес чисто почиллить в одиночестве, и к нему внезапно подсаживается продажная трансгендерша.
Так бы и сказал, хотел снять девочку, приехали в лес, но у неё оказался предмет, которым она начала угрожать..
протон
протон
вчера в 22:55
Похожий на женщину, угрожал, похожим на пистолет?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:29
Развод по полной.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 19:44
Пишут, что там была не девушка, а трансвестит, иначе говоря любитель переодеваться в женскую одежду мужского пола.
sir_Alex
sir_Alex ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
вчера в 19:33
Не хотят коллег по работе мучить 😂😂😂
anarhist
anarhist ответ David Young (раскрыть)
вчера в 19:30
И в чем же тут проблема?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
вчера в 19:30
Просто у нас нет рядом Булонского леса ! )))))))))))))))))))
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 19:09
Пишут, что это был трансвестит. Видать Андер , что то не договаривает.)) Любитель трансов по ходу.
barcamilan
barcamilan
вчера в 18:58
эррера 8
memphis
memphis
вчера в 18:47
Это был Дзюба! Все сходится: кошелек, специальность...
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:27
Мощная деваха попалась! Взяла в заложники несчастного Эрреру, пригрозив физической расправой!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:19
Трезвого бы не ограбила!
Конь 666
Конь 666
вчера в 17:43
Просто подвез или поработала немного?
Nazi
Nazi
вчера в 17:22
Хорошо хоть не изнасиловала бедного Эрреру :) А 200 евро для него как 2 копейки..
ARMENIAN
ARMENIAN ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:17
за определенное место держала)
Gahi
Gahi
вчера в 17:16
Вот эта физическая готовность девушки, преследовать объекта своего желания, чтобы успеть заскочить в салон его автомобиля на перекрёстке у светофора. Молодец, главное цель достигнута а каким это способом, уже другой вопрос. Футболистам нужно быть всегда на чеку не только на поле, но и на всём пути своего следования, чтобы не попасть под жёсткий подкат со стороны своих соперников. Удачи
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 17:13
Как то обидно,что наши проститутки наших футболеров так не мучают
Futurista
Futurista
вчера в 17:04, ред.
Вероятно за что то держала его девушка, заставляя высадить ее в определенном месте)...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:56
Эррера маленький и худенький, испугался наверно)
112910415
112910415
вчера в 16:47
а ведь у парня были самые добрые намерения ...
David Young
David Young ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 16:45
Тут проблема в самом факте такого использования а не в дешевизне или дороговизне.
Elliada
Elliada
вчера в 16:43
Вроде не бедный, а пользуется дешевыми проститутками
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:36
У проститутки с собой был пистолет, не иначе. Какие-то детские отмазки у 8...
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:32
Любитель жаренького))
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