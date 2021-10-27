Стало известно имя игрока ПСЖ, которого ограбила проститутка

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вчера, 16:29

Вчера вечером игрока ПСЖ в его собственной машине ограбила проститутка.

Футболист остановился на светофоре возле Булонского леса, в этот момент в его автомобиль игрока села проститутка, которая сразу же украла у футболиста телефон и бумажник. Девушка заставила игрока высадить её в определённом месте в обмен на возврат телефона, на что игрок согласился.