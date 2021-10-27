Стало известно имя игрока ПСЖ, которого ограбила проститутка

Вчера вечером игрока ПСЖ в его собственной машине ограбила проститутка.
Футболист остановился на светофоре возле Булонского леса, в этот момент в его автомобиль игрока села проститутка, которая сразу же украла у футболиста телефон и бумажник. Девушка заставила игрока высадить её в определённом месте в обмен на возврат телефона, на что игрок согласился.
Французское издание 20minutes утверждает, что пострадавшим был полузащитник ПСЖ Андер Эррера.
Ахаха, вот прям представляю, как игрок ПСЖ приехал в Булончский лес чисто почиллить в одиночестве, и к нему внезапно подсаживается продажная трансгендерша.
Так бы и сказал, хотел снять девочку, приехали в лес, но у неё оказался предмет, которым она начала угрожать..
Ахаха, вот прям представляю, как игрок ПСЖ приехал в Булончский лес чисто почиллить в одиночестве, и к нему внезапно подсаживается продажная трансгендерша.
Так бы и сказал, хотел снять девочку, приехали в лес, но у неё оказался предмет, которым она начала угрожать..