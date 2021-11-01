Фаны «Ромы» назвали Златана «цыганом». Он попросил петь кричалку громче

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович угодил в расистский скандал.
Во время матча 11-го тура Серии А болельщики «Ромы» называли шведского форварда «цыганом». На 26-й минуте встречи Ибрагимович открыл счёт в матче и повернулся к фанатам римского клуба, размахивая руками. Златан призывал болельщиков «Ромы» кричать оскорбительные фразы громче. За это главный арбитр встречи показал нападающему жёлтую карточку.
Отец Ибрагимовича — боснийский славянин-мусульманин, а мать — хорватка.
За расизм,по отношению к болельщикам Ромы?))))
За расизм,по отношению к болельщикам Ромы?))))
Наверное Луческу пролоббировал!)))
Наверное Луческу пролоббировал!)))