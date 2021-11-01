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Фаны «Ромы» назвали Златана «цыганом». Он попросил петь кричалку громче

вчера, 15:53
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)1 : 2Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович угодил в расистский скандал.

Во время матча 11-го тура Серии А болельщики «Ромы» называли шведского форварда «цыганом». На 26-й минуте встречи Ибрагимович открыл счёт в матче и повернулся к фанатам римского клуба, размахивая руками. Златан призывал болельщиков «Ромы» кричать оскорбительные фразы громче. За это главный арбитр встречи показал нападающему жёлтую карточку.

Отец Ибрагимовича — боснийский славянин-мусульманин, а мать — хорватка.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:30
Вот смешные эти Волчата. Совсем ничего в школе не учили.да и анализ в голове отсутствует напрочь. Цыгане называют себя РОМАми,кстати самое популярное имя Рома. Рома переводится Рим,а этот город основали Ромул и Рем.кстати Румыния тоже имеет отношение к Риму,ведь правильно читать Романия. Исходя из этих данных,болельщики Ромы и есть истинные цЫгане(то есть Ромы),а златан имеет балканские корни,являясь южным славянином. Хотя может быть для Волчат.он вообще цыганский скандинав.
barcamilan
barcamilan
вчера в 22:19
молодец ибра
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:10
Вот такой и должна быть реакция на оскорбление неадекватных фанатов, а не жаловаться в соц.сетях., как многие жалуются... Жаль только, что жёлтую карточку получил, судья мог бы ограничиться устным предупреждением...
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 17:44
Ибре-то за что?
За расизм,по отношению к болельщикам Ромы?))))
Союзник противников
Союзник противников ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 17:09
...нИ за что...Ты же не популярный малообразованный блогер,а уважаемый пользователь интернета и автор СОККЕРА.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:57
Карточку получил не за что
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:26
Если цыган, то пусть будет "Златан один удар" как в фильме Гая Ричи:
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 16:21
Был бы чёрный желтую бы не дали
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:09
А Рому нужно наказать.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 16:01
Цыган- теперь тоже расизм?)
Наверное Луческу пролоббировал!)))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:57
Фанатам делать нечего,вот и орут что попало.
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 15:55, ред.
Всё верно. Скулите громче псины, а то Бог вас не слышит.
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