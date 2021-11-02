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В Испании считают, что «Барселона» проиграет киевскому «Динамо»

вчера, 08:37
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Киев)0 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Испанское издание El Chiringuito провело опрос относительно результата предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и «Барселоной».

На данный момент в опросе приняли участие около 42 000 человек. 63,6% болельщиков считают, что победителем сегодняшней встречи выйдет «Динамо» Киев, и только 36,4% фанатов отдали свои голоса в пользу победы «Барселоны».

Напомним, что на «Камп Ноу» каталонский клуб добился минимальной победы над «Динамо» со счётом 1:0.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:04
Неужели лидер украинской лиги не может победить середняка ЛаЛиги ?!!!
Brooklyn888
Brooklyn888
вчера в 21:13
Этот ЛЧ тут все возможно..
League1
League1
вчера в 19:19
Динамо обязано избить барселону
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 17:00
Ещё несколько дней назад я сказал другу, что Барса не выйдет из группы, что проиграет в Киеве...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:26
Не думаю что уж до такого дойдет. Динамо Киев очень слабая команда которая к тому же боится Барселоны. В первом матче они вообще не атаковали, ни одного удара даже не нанесли в створ ворот. С таким футболом максимум на что они могут рассчитывать это ничья.
DXTK
DXTK
вчера в 14:16
и в этом поражении будет виноват опять куман ))))))) ах-ах-ах или они на ляпорту теперь все спишут?.......... как говорится кто будет следующим стрелочником?...........
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 13:29
дай бог
Mourinho22
Mourinho22
вчера в 13:20, ред.
Что Барселона,Динамо обе дворовые команды сейчас,не то пальто что когда-то Стоичков,Бакеро,Ромарио,или в Киевлян состав Шевы и Реброва таких классных игроков уже не будет никогда,приятно вспомнить Барселону Кройфа,или Динамо Великого Лобановского,когда-то блестали звезды Спартак,Локо,Филимонов,Титов,Цымбалар,Лоськов,Сычов,взять любого гранда Лацио-Милан вообще в каждой команды супер легенда а сейчас....даже слов нету
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 12:36
Побеждает сильнейший , поэтому Зенит продует Ювентусу 0 - 8 ....
Месть будет страшна !
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 12:22
Совсем плохи у дела каталонцев раз собственные болельщики в них не верят
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 12:12
Слово за Барселоной.
амурец
амурец
вчера в 11:31
Ну не совсем барсуки упали, хотя если Динамо обыграет их не удивлюсь
eleven LC
eleven LC
вчера в 11:18
Хоть бы!
112910415
112910415
вчера в 10:31
результаты голосования очень много говорят о нынешнем состоянии Барсы !
..а реально-то нет, не проиграет
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:27
Динамо может преподнести сюрприз.
Gahi
Gahi
вчера в 10:19
Дела в команде Барселоне действительно сейчас не очень благоприятные. В чемпионате Испании команда находиться на 9 месте имея 16 очков с разницей мячей 16-12, да и в Лиги Чемпионов в группе после трёх туров имеет 3 балла а у Динамо один балл. Но самое сложное для Барселоны кем заменить травмированных футболистов а их достаточное количество. Если брать линию атаки то это Ансу Фати, Педро, Агуэро, Брейтуэйт, Франки де Йонг а также еще есть и защитники. Так что всё возможно в этом матче, кто первый забьёт то наверное и добьётся победы, дело в том что после забитого гола та или иная команда уйдёт в глухую оборону и будет удерживать этот счёт. А как даются тяжело голы командам мы знаем по результатам трёх матчей в группе, у Барселоны 1 гол и 6 пропущенных, а у Динамо соответственно 0-6. Победа одной из команды сразу улучшит её турнирное положение в группе, так как в другой паре Бавария принимает Бенфику и постарается в этом матче заранее оформить свой выход плей-офф Лиги Чемпионов. Удачи
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 10:15
Хорошие новости для «Барсы»: Ансу Фати, Френки де Йонг, Рональд Араухо и Усман Дембеле вернулись в команду после восстановления после травм. Французский нападающий Дембеле впервые был вызван в этом сезоне после того, как выздоровел после травмы колена, полученной во время игры за сборную Франции на турнире Евро-2020 в июне этого года.

«Динамо» трижды обыграло «Барсу» в 1990-х, но в пяти встречах этого столетия каталонцы каждый раз побеждали.

С начала века «Динамо» провело одиннадцать матчей с командами Ла Лиги, их рекорд - три ничьи, восемь поражений и ни одной победы.

Из всех 32 команд группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» совершило наименьшее количество бросков по воротам (17), и лишь восемь из них попали в створ.

Нынешняя «Барселона» конечно же другая, и у них новый временный тренер, еще и выездная игра. Хотя такие команды как «Динамо» дома играют более открыто, и это может дать шанс «Барсе». Часто, когда в таких противостояниях в первом матче фаворит забивает лишь один гол, что и случилось на «Камп Ноу», потом на выезде из-за открытой игры соперника фаворит забивает больше, чем забил дома. Так что думаю что «Барселона» забьет минимум 2, но не уверен что этого хватит для победы. Удачи!
Леха Малышев
Леха Малышев
вчера в 10:03
Я болельщик Реала, хочу чтобы Барселона выиграла и вышла из группы ЛЧ. Очередное фиаско клуба не привлечёт какого либо дополнительного финансирования, клуб опустится ещё глубже на дно, что отсрочит его возрождение. Сильная Барса нужна Реалу и всей лиге.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 09:54
Конечно проиграет!!! Было бы советское,однозначно проиграли!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:50
фаны реала включились на полную))
А так если барса будет в ЛЕ - это будет просто фиаско)
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:43
Шансы в этой игре равны.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 09:42
"Барселону", которая в таком "плачевном" состоянии, могут обыграть многие, и Динамо Киев не исключение, вполне возможно, что могут обыграть. "Барселона" занимающая 9-ое место в Примере, сыграв четырежды вничью и проиграв три матча в одиннадцати турах Примеры, не является тем соперником, которого невозможно обыграть... И уж если 63/6% болельщиков считают, что победит Динамо Киев, исходя из игры и результатов "Барселоны" в этом сезоне, после ухода Месси в ПСЖ, который был ключевым игроком в команде, то "Барселоне" надо будет очень постараться, чтобы обыграть Динамо или сыграть хотя бы вничью...
Результат в этом матче сложно предсказать, поэтому дождёмся окончания матча...
drug01
drug01
вчера в 09:32
Будет ничья
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 09:28
Такое вполне возможно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:23
Дома...9-ю команду Ла Лиги....
Вполне можно обыгрывать....
Alex12357
Alex12357
вчера в 09:05
Было бы здорово- чтобы Меська увидел плоды своего труда!!!
33gmuxqtq4wz
33gmuxqtq4wz
вчера в 09:03
Вполне могут влететь
BoryaSemenovBarnaul
BoryaSemenovBarnaul
вчера в 09:00
Ничейку динамка может вывезти, но не более.
ОПС
ОПС
вчера в 08:58
Все може быть.
shlomo
shlomo
вчера в 08:58
В результат этого матча лучше не лезть, а вот то что много голов не будет это точно...
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