В Испании считают, что «Барселона» проиграет киевскому «Динамо»

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вчера, 08:37

Испанское издание El Chiringuito провело опрос относительно результата предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и «Барселоной».

На данный момент в опросе приняли участие около 42 000 человек. 63,6% болельщиков считают, что победителем сегодняшней встречи выйдет «Динамо» Киев, и только 36,4% фанатов отдали свои голоса в пользу победы «Барселоны».

Напомним, что на «Камп Ноу» каталонский клуб добился минимальной победы над «Динамо» со счётом 1:0.