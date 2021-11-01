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В «Спартаке» отреагировали на слухи об интересе к Оздоеву

вчера, 16:30

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на слухи об интересе московского клуба к полузащитнику «Зенита» Магомеду Оздоеву.

Действительно ли «Спартак» заинтересован в подписании Оздоева? Нет. Трансферные слухи мы не комментируем.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 21:22
По характеру Оздоев, конечно, боец, но мы помним, как тяжело после крестов входил, да и сейчас ещё входит в форму Зобнин. Поэтому спешить с выводами не стоит.
makkie
makkie
вчера в 20:17
Ничего такого в игре Оздоева лично я не увидел.
Кроме того, у него в партнёрах были Вендел, Барриос, Дуглас Сантос, Ракицкий, Ловрен. А в том же Спартаке рядом бегают Литвинов, Рассказов и Бакаев - разница налицо!

Да и потом, Оздоеву почти 29 лет, после "крестов" ему еще форму набирать. Не факт, кстати, что вернётся к прежнему состоянию. А эти новости больше напоминают агентские игры с целью выбить новый контракт в Зените.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:10
Хотя Оздоев сильнее любого полузащитника нынешнего спартака.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:10
Спросить то точно можно.
ABir
ABir
вчера в 18:06
Что и требовалось доказать: уже им интересуются всего два российских клуба. Подождём дальнейшего развития событий
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 18:05
Пущай поиграет в Спартаке
4RT
4RT
вчера в 17:18
Сначала прокомментировал,а потом сказал что не комментирует. Ну и чел 😁
YVG
YVG
вчера в 17:18
По любому будет лучше Зобнина.
Oliver S
Oliver S
вчера в 17:11
Оздоев абсолютно бездарный футболист, один потери мяча и необоснованная грубость с лишними карточками. Он когда за сборную выходил, сразу начинались обрезы и потери в центре поля. Не нужен совершенно.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:54
Я не против Оздоева, такой уж слабый у нас состав
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:46
Был бы лучшим,а иностранцам-заср...м пендали бы раздавал.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:38
Одни уже отскочили, ждём других.
shlomo
shlomo
вчера в 16:35
Ну хоть тут вовремя отреагировали на слухи....не все у Спартачей в запущеннее...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:32
Оздоев хороший игрок,надо брать!
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