В «Спартаке» отреагировали на слухи об интересе к Оздоеву

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на слухи об интересе московского клуба к полузащитнику «Зенита» Магомеду Оздоеву.
Действительно ли «Спартак» заинтересован в подписании Оздоева? Нет. Трансферные слухи мы не комментируем.
Кроме того, у него в партнёрах были Вендел, Барриос, Дуглас Сантос, Ракицкий, Ловрен. А в том же Спартаке рядом бегают Литвинов, Рассказов и Бакаев - разница налицо!
Да и потом, Оздоеву почти 29 лет, после "крестов" ему еще форму набирать. Не факт, кстати, что вернётся к прежнему состоянию. А эти новости больше напоминают агентские игры с целью выбить новый контракт в Зените.
Кроме того, у него в партнёрах были Вендел, Барриос, Дуглас Сантос, Ракицкий, Ловрен. А в том же Спартаке рядом бегают Литвинов, Рассказов и Бакаев - разница налицо!
Да и потом, Оздоеву почти 29 лет, после "крестов" ему еще форму набирать. Не факт, кстати, что вернётся к прежнему состоянию. А эти новости больше напоминают агентские игры с целью выбить новый контракт в Зените.