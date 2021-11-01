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Отец Хлусевича: «Даниилом интересовались „Зенит“, „Краснодар“ и „Рубин“»

вчера, 16:08

Андрей Хлусевич, отец новичка «Спартака» Даниила Хлусевича, прокомментировал переход своего сына в московский клуб.

Где-то неделю-две назад состоялись первые переговоры. Но игроком интересовался же не только московский клуб. Проявляли интерес «Зенит», «Краснодар» и «Рубин». Но самый предметный интерес проявил «Спартак».

Почему сын перешёл в «Спартак»? Большая разница между клубами. История у «Спартака» и «Арсенала» разные, у «красно-белых» огромная своя история. Это стало решающим фактором.

Проявляли ли интерес иностранные клубы? Да, но это были средняки топовых лиг. Даниил еще молодой игрок, надеемся, что он сможет проявить себя в еврокубках за «Спартак», ведь у Даниила большие амбиции переехать в Европу.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 18:11
Деньги решили все.
112910415
112910415
вчера в 18:06
посмотрим, настолько ли хорош
adekvat
adekvat
вчера в 18:06, ред.
Да одна история и осталась у спартака. Недавно еще одну главу вписали "1:7" называется.
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 17:48, ред.
Один папка одного ногомячиста уже выступал в качестве советчика. Теперь его сынку греет опу и получает бабло за то что греется на побережье Средиземного моря) Не хотелось бы чтоб Хлусевич пошёл по тому же пути. И кстати всё пошло после игры за СпаМ.)))) Получается что СпаМ это трамплин к халяве))))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:27
Если это так то отец должен был настоять переходить в Краснодар или Рубин, не отговорив от спартака папа оказал сыну медвежью услугу, могу поспорить, через некоторое время аукнется.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:02
Деньги скрасят все возможные ошибочные решения.
valt134
valt134
вчера в 16:26
И тут Без Папика никак...
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 16:21
У папы Хлусевича святая простота (не путать с простАтой). Он выбрал самый наихудший вариант. Чисто моё мнение, которое никому не навязываю. Думаю лучшее решение было бы - Краснодар (хотя при Ханчарэнке который должен быть уволен(с) вряд ли бы прогрессировал), но в топ-5 пусть и середняки, но стоило бы уехать.
Лакшери
Лакшери
вчера в 16:20
В Зените бы у него игровой практики небыло, аренда в лучшем случае в Сочи.
drug01
drug01
вчера в 16:17
много желающих
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