Отец Хлусевича: «Даниилом интересовались „Зенит“, „Краснодар“ и „Рубин“»

Андрей Хлусевич, отец новичка «Спартака» , прокомментировал переход своего сына в московский клуб.

Где-то неделю-две назад состоялись первые переговоры. Но игроком интересовался же не только московский клуб. Проявляли интерес «Зенит», «Краснодар» и «Рубин». Но самый предметный интерес проявил «Спартак».

Почему сын перешёл в «Спартак»? Большая разница между клубами. История у «Спартака» и «Арсенала» разные, у «красно-белых» огромная своя история. Это стало решающим фактором.

Проявляли ли интерес иностранные клубы? Да, но это были средняки топовых лиг. Даниил еще молодой игрок, надеемся, что он сможет проявить себя в еврокубках за «Спартак», ведь у Даниила большие амбиции переехать в Европу.