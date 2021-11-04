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«Барселона» попытается подписать Обамеянга в январе

вчера, 19:34

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг снова стал трансферной целью «Барселоны».

«Сине-гранатовые» уже пытались подписать габонца прошлым летом, однако переход не состоялся. Теперь из-за проблем со здоровьем Серхио Агуэро, который пропустит три месяца, каталонский клуб вернулся к кандидатуре Обамеянга. «Барселона» намерена подписать габонского форварда в январе, для этого «сине-гранатовые» готовы приложить максимум усилий.

В нынешнем сезоне Обамеянг провёл 10 матчей за «Арсенал», записав на свой счёт 7 голов и 2 результативные передачи.

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Все комментарии
DEIVID_777
DEIVID_777
сегодня в 07:54
Жалкие метания Барсы в поисках подписания свободных агентов.
ДСА
ДСА
вчера в 20:43
Сначала Барселона должна продать кучу игроков.
youtomee
youtomee ответ Франц Кафка (раскрыть)
вчера в 20:36
ну Суарез то когда ушел, тогда еще Месси был и игроков вроде как хватало. Ты бы еще про Неймара вспомнил
Франц Кафка
Франц Кафка
вчера в 19:50
Отпустить Суареза, чтобы устроить борщ в нападении, логика ппц у менеджеров или у финансистов хз
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:35
Удачи Барсе в этом деле!
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