«Барселона» попытается подписать Обамеянга в январе

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вчера, 19:34

Нападающий «Арсенала» снова стал трансферной целью «Барселоны».

«Сине-гранатовые» уже пытались подписать габонца прошлым летом, однако переход не состоялся. Теперь из-за проблем со здоровьем Серхио Агуэро, который пропустит три месяца, каталонский клуб вернулся к кандидатуре Обамеянга. «Барселона» намерена подписать габонского форварда в январе, для этого «сине-гранатовые» готовы приложить максимум усилий.

В нынешнем сезоне Обамеянг провёл 10 матчей за «Арсенал», записав на свой счёт 7 голов и 2 результативные передачи.