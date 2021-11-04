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«Челси» интересуется «венгерским ван Дейком»

вчера, 19:45

Защитник «Фенербахче» Аттила Салаи попал в сферу интересов «Челси».

В январе лондонский клуб намерен усилить позицию в центре обороны и присматривается к венгерскому футболисту. «Синие» готовы заплатить за трансфер Салаи 17 млн фунтов стерлингов, а «Фенербахче» согласен отпустить своего игрока, чтобы профинансировать предстоящие сделки на вырученные деньги.

В нынешнем сезоне Салаи провёл 16 матчей за «Фенербахче», не отметившись результативными действиями. За свои физические данные и стиль игры Аттила получил прозвище «венгерский ван Дейк». В подписании защитника также заинтересованы испанские топ-клубы.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
вчера в 22:23
Не стоит подписывать этого игрока.
dzvinka
dzvinka
вчера в 20:48
им еще Атиллы ток не хватает, и так уже состав фееричный))) хватит уже с них, угомонитесь!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:40
Бегает много и без толку.
STVA 1
STVA 1 ответ David Young (раскрыть)
вчера в 20:02
Давид добрый вечер! У меня тоже там что-то выиграно! Если можно то отправьте это по адресу который указал Gahi! И с sv_1969) Сын не против!
beefs
beefs
вчера в 19:55
предлагайте хороший контракт...
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