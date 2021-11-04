«Челси» интересуется «венгерским ван Дейком»

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вчера, 19:45

Защитник «Фенербахче» попал в сферу интересов «Челси».

В январе лондонский клуб намерен усилить позицию в центре обороны и присматривается к венгерскому футболисту. «Синие» готовы заплатить за трансфер Салаи 17 млн фунтов стерлингов, а «Фенербахче» согласен отпустить своего игрока, чтобы профинансировать предстоящие сделки на вырученные деньги.

В нынешнем сезоне Салаи провёл 16 матчей за «Фенербахче», не отметившись результативными действиями. За свои физические данные и стиль игры Аттила получил прозвище «венгерский ван Дейк». В подписании защитника также заинтересованы испанские топ-клубы.