Хави мечтает заполучить Холанда и Погба. «Барселоне» нужно быть осторожнее с трансферными желаниями

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04 ноября 2021, 20:00

Гризманн, Дембеле и Коутиньо уже не заиграли.

Эрлинг вряд ли согласится играть за «Барселону»

Легко представить, как Райола оформляет трансфер норвежца в «Манчестер Сити», где играл отец форварда. Или в МЮ , где Роналду понадобиться сильный напарник, ведь Кавани уедет стричь овец на своей форме в Уругвае скорее рано, чем поздно.

Или Холанд окажется в ПСЖ , ведь у Икарди проблемы. Некая Чина Суарес отправляла интимные видео с собой в главной роли футболистам сборной Аргентины. Похоже, на встречу с девушкой, которая идеально овладела фильтрами в Инстаграме, согласились два игрока.

Дури хватило Икарди – теперь Ванда Нара отсудит у него миллионы евро и невероятные алименты, ведь примирение сорвалось. Де Пауль из «Атлетико» пока отрицает факт свиданий с Суарес, но за океаном большой скандал. Говорят, не только Нара собрала вещички, но еще одна жена футболиста сборной Аргентины.

Холанд в подобных играх не замечен, Месси и Неймар примут его в парижскую семью. Форвард ПСЖ нужен – вчера против «Лейпцига» снова не хватало смысла при явной мощи. Но если возвращаться к Эрлингу в «Барселоне», то это слепая попытка сделать зеркальный ход на финт Переса – забирает Мбаппе у «Реала». Глупо, дорого, не вовремя.

Самому норвежцу нужна команда в лучшем состоянии, чем каталонцы. У Агуэро шалит сердце, у Депая смежная позиция, может играть на фланге, как и Фати. Сильный центральный нападающий после Луиса Суареса не появился, так что Хави точно попросит такого подписать. Но вряд ли нужен именно Эрлинг.

У него ценник, как у дорогущей яхты, а «Барселона» сократила зарплату капитанам, чтобы вписаться в лимит от Тебаса и Ла Лиги.

Возвращение Ольмо – дань давней традиции

Прошлый летом активно пытались заполучить испанского полузащитника «Лейпцига». Как в случае с Сеском, Пике или Альбой, речь о воспитаннике «Ла Масси», которого провести через все круги ада по пути в основу не сумели. Но для каталонцев это уже часть традиции. Эрик Гарсия тоже вернулся из «Манчестер Сити».

Теперь очередь Дани. Сейчас это хавбек сборной Испании, которую возглавляет последний успешный наставник «Барселоны» Луис Энрике. Сам Ольмо не в лучшей форме, ведь неделю назад вернулся после мышечной травмы. Дани провел мало матчей, тренер Марш ставит на Нкунку, Собослаи и Форсберга.

Конкуренция жесткая. И слишком глубоко ставить Дани опасно, Ольмо не второй Модрич, может не потянуть прессинг и отбор. Понятно, зачем Хави человек с точностью паса в 88 % в сборной, но если за его трансфер запросят состояние, то лучше найти человека без привязки к школе клуба, но с нужными игровыми характеристиками.

Бускетс стареет, хотя при правильной тренерской работе может играть лучше, чем за «Барселону» — доказано Луисом Энрике в сборной. Френки Де Йонг тоже прекрасный хавбек, а Педри и Гави – перспективные юниоры. Не факт, что «Барселоне», которая у Хави вряд ли отойдет от схемы «4-3-3» (разве что увидим «4-2-3-1», чтобы один хавбек страховал Бускетса в опорной зоне), вообще нужен именно Ольмо.

Если до конца сезона окажется, что венгерский, шведский и французский конкуренты в «Лейпциге» готовы лучше, то платить за Дани странно. А вот чистку состава надо продолжать.

Пора готовиться к затяжному кризису результатов

Испанские СМИ предсказуемо выкатили список трансферных желаний будущего наставника команды. В нем оказались, помимо Холанда и Ольмо, Погба, ведь его можно взять свободным агентом летом следующего года, и центральный защитник «Севильи» Кунде.

И только последний точно нужен, ведь беспорядок в обороне вредит сильнее всего. А с броскими ставками лучше повременить. Понятия не имеем, насколько хорош тренер Хави. Возможно, как второй Анри – помним, как легендарный форвард тренировал «Монако». Зашел в раздевалку, фигурально выбив дверь ногой, оказался жестким и язвительным, но тактически крайне слабым.

Даже если бы «Барселону» возглавил сейчас Гвардиола, побеждают футболисты. Нет своего Бензема и Винисиуса, чтобы тащили. Депай и Фати в теории могут стать такой парочкой, если сыграются и будут результативными, но Хави вряд ли готов работать строго с теми, кто уже есть. Помним, что его планировал пригласить еще Бартомеу. Тгда испанец выкатил подробный план трансформации клуба.

Каталонцы отказались от дерзкого специалиста. У тренера Хави резкие оценки, жесткий наставник, в отличие от романтичного Гвардиолы. Необязательно подойдет «Барселоне», ведь Кройф был разгильдяем с чупа-чупсом, который понимал современный футбол, поскольку сам его придумал. Гвардиола – прилежным учеником и постмодернистом.

А кем надо стать Хави, чтобы не оказаться одним из бывших футболистов «Милана», которые безрезультатно пытались вернуть «россонери» на вершину в Серии А? Эрнандес важно услышать финансовый департамент – с расходами надо быть аккуратным. После этого принципиально завоевать доверие игроков, ведь у Кумана не получалось.

Трансферов в ярких обертках надо меньше. Коутиньо, Гризманн и Дембеле не улучшили структуру игры «Барселоны». У каталонцев феноменальный базис, но туманные перспективы. МЮ и «Милан» тоже думали, что легко вернуться. И «Реал» ждал очередную победу в ЛЧ двенадцать лет, хотя денег было намного больше, чем у каталонцев.

Назначение тренера с системным подходом будет верным решением, если запастись терпением. И если Лапорта найдет деньги. Нужен правильный вратарь, крутой центральный защитник и центральный нападающий для начала. А если «Барселона» подпишет Погба, то словно отправиться по стопам МЮ , только без мешка американских денег.

Нужны бойцы, которые вернут страх в глаза соперников. Даже с Месси каталонцев мало кто боялся, а без него в четырех матчах Лиги чемпионов у команды всего 7 ударов в створ, причем шесть против киевского «Динамо». Для сравнения, у Роберта Левандовски уже 8 голов, а не ударов на том же отрезке. «Барселоне», которая идет на 9-м месте в Ла Лиге, пора осознать свой новый статус.

Даже место в ЛЧ , если конкуренты продолжат грамотно защищать позиции, будет достижением для Хави. «Барселона» ведет себя, будто Погба, Холанд, сильные вратари и хавбеки мечтают играть в Каталонии, а это не так. Внимание супервезд можно купить, но для этого надо продать душу инвесторам, одобрив вливания в клуб среди фанатов.

Прошлым летом Доннарумма отказался, и таких случаев соберут много. С Хави или без, в «Барселону» идти опасно. Не верите – спросите Агуэро, которого заманили обманом, ведь обещали игру с Месси, хотя юридический отдел клуба с Лапортой прекрасно знали за месяцы до ухода аргентинца, что Лионелю придется уйти.

Позабавило, что форвард считает себя готовым стать спортивным директором «Барселоны» после завершения карьеры, хотя ему интервью сложно даются, не говоря о злых трансферных переговорах. Будем верить, что каталонцам повезет сильнее – и с новичками, и с менеджерами, и с главным тренером.

Если назначение Хави окажется ошибкой, то отдалят возвращение еще минимум на год.