Рамос может покинуть ПСЖ. У Серхио есть 5 вариантов продолжения карьеры

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вчера, 18:59

Защитник , так и не дебютировав за ПСЖ , может покинуть парижский клуб.

ПСЖ рассматривает вариант с расторжением контракта с испанцем, потому что его восстановление после травмы слишком затянулось. Французские СМИ обозначили пять потенциальных вариантов продолжения карьеры для защитника.