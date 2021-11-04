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Рамос может покинуть ПСЖ. У Серхио есть 5 вариантов продолжения карьеры

вчера, 18:59

Защитник Серхио Рамос, так и не дебютировав за ПСЖ, может покинуть парижский клуб.

ПСЖ рассматривает вариант с расторжением контракта с испанцем, потому что его восстановление после травмы слишком затянулось. Французские СМИ обозначили пять потенциальных вариантов продолжения карьеры для защитника.

Рамос может вернуться в «Реал». Карло Анчелотти мог бы выступить за возвращение Серхио. Также у защитника есть вариант с переходом в «Севилью», воспитанником которой он является. Кроме того, нынешний главный тренер «нервионцев» Хуан Лопетеги некоторое время работал с Рамосом в сборной Испании и «Реале». Ещё один вариант — переход в «Манчестер Юнайтед», который активно интересовался испанцем весной этого года. Также Серхио мог бы продолжить карьеру в «Тоттенхэме», однако этот вариант кажется маловероятным. Владелец «шпор» Дэниел Леви вряд ли согласится платить Рамосу зарплату, которую требует футболист. Последний вариант — МЛС. Серхио мог бы завершить карьеру в США, где получал бы большую заработную плату.

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Все комментарии
RaulReal
RaulReal
сегодня в 14:00
Если расторгнет контракт, то ПСЖ должна будет 20млн, забрав эти деньги он может вернутся в Реал с понижением зарплаты и завершить карьеру как легенда клуба.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:34
А прикиньте, если он вернётся в Реал Мадрид, а вслед за ним придут Мбаппе, Погба, Холанд и они вынесут ПСЖ в ЛЧ!))
Или же, если он перейдёт в МЮ и они вынесут ПСЖ в ЛЧ!))
Tex
Tex
вчера в 22:24
Наигрался
Василий 50
Василий 50
вчера в 22:06
Он уже сбит
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 21:47
легенда ПСЖ
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:41
МЛС, однозначно.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 20:48
А кому он такой нужен? Сезон не просидел даже. Я хочу увидеть Рамоса на поле в ПСЖ хотя бы один сезон.
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 20:44
МЛС скорее всего. Но надеюсь что останется в Пари.
Roger Young
Roger Young
вчера в 20:18
Пусть дома сидит

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Ironigor
Ironigor
вчера в 19:57
Просто в футболе появился новый и очень страшный вирус , - "КОКОКЛЮШ" !!! И Ромосу уже не обязательно куда-то ехать играть, он и в ПСЖ до пенсии протянет ! За лечение всё оплачивается, Кокорин расказывал !)
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 19:56
Я думаю лмбо Майами либо закат в Севилье .
Зачем АПЛ , там же с травмами езё сложнее
Dima salev
Dima salev
вчера в 19:46
Шейхи ПСЖ могуть заплатить Рамосу даже если он не сыграет 5 лет. От этого они не будут банкротом.
Здесь играет большой рол любви к Барселоны от Месси.
Значить Месси в ПСЖ уважают и слушают
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 19:46
В МЮ в пару к Варану было бы неплохо. Хромой Рамос в 2 раза лучше Магуайера и Линделёфа вместе взятых.
particular
particular ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 19:44, ред.
Моё почтение, вседражайший друг!
Если исходить из его полезности - то да, тупик и гвоздик для обуви...
Но это Америка, где ещё можно будет хоть не много выжать из его имени...
Хотя, кто такой какой-то Рамос для амеров...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 19:38
Когда есть спрос на такого возрастного, да ещё и травмированного игрока это хорошо. Удачи Серхио, надеюсь он найдёт достойный вариант продолжения карьеры.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:38
ПСЖ он хорошо развел
Q-J-G
Q-J-G ответ particular (раскрыть)
вчера в 19:36
Хороший был бы вариант с МЛС после "Реала", но зачем МЛС Рамос который не сыграл в составе ПСЖ ни одного матча, зачем МЛС больной Рамос с рецидивами бывших травм...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:33
Если в Реал берут _ лучший вариант, даже если это Сосьедад Эльче)
particular
particular
вчера в 19:30
В 90-ые была одна навязчивая реклама, которая, как нельзя кстати, отражает ситуацию:
"При всем богатстве выбора другой альтернативы нет"
Только в МЛС...
shur
shur
вчера в 19:28, ред.
...какие на хр-н варианты, когда мужик болен, надо понимать какое состояние здоровья и на какие нагрузки теперь пригоден боец Серега Рамос, здоровья Бро!!!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 19:19
Вряд ли расторжение контракта входит в планы С.Рамоса...

С.Рамос подписал контракт с ПСЖ на таких условиях, что вряд ли будет у него желание выбрать один из перечисленных вариантов... Но руководство ПСЖ может об этом помечтать, как мечтает руководство "ФИОРЕНТИНЫ" после того, как подписали контракт с Кокориным....
протон
протон
вчера в 19:00
С самого начала не понятно было для чего им Рамос с Маркиньозом и Кемпембе в составе?)
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