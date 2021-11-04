Рамос может покинуть ПСЖ. У Серхио есть 5 вариантов продолжения карьеры

Защитник Серхио Рамос, так и не дебютировав за ПСЖ, может покинуть парижский клуб.
ПСЖ рассматривает вариант с расторжением контракта с испанцем, потому что его восстановление после травмы слишком затянулось. Французские СМИ обозначили пять потенциальных вариантов продолжения карьеры для защитника.
Рамос может вернуться в «Реал». Карло Анчелотти мог бы выступить за возвращение Серхио. Также у защитника есть вариант с переходом в «Севилью», воспитанником которой он является. Кроме того, нынешний главный тренер «нервионцев» Хуан Лопетеги некоторое время работал с Рамосом в сборной Испании и «Реале». Ещё один вариант — переход в «Манчестер Юнайтед», который активно интересовался испанцем весной этого года. Также Серхио мог бы продолжить карьеру в «Тоттенхэме», однако этот вариант кажется маловероятным. Владелец «шпор» Дэниел Леви вряд ли согласится платить Рамосу зарплату, которую требует футболист. Последний вариант — МЛС. Серхио мог бы завершить карьеру в США, где получал бы большую заработную плату.
Или же, если он перейдёт в МЮ и они вынесут ПСЖ в ЛЧ!))
Или же, если он перейдёт в МЮ и они вынесут ПСЖ в ЛЧ!))
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Зачем АПЛ , там же с травмами езё сложнее
Зачем АПЛ , там же с травмами езё сложнее
Здесь играет большой рол любви к Барселоны от Месси.
Значить Месси в ПСЖ уважают и слушают
Здесь играет большой рол любви к Барселоны от Месси.
Значить Месси в ПСЖ уважают и слушают
Если исходить из его полезности - то да, тупик и гвоздик для обуви...
Но это Америка, где ещё можно будет хоть не много выжать из его имени...
Хотя, кто такой какой-то Рамос для амеров...
Если исходить из его полезности - то да, тупик и гвоздик для обуви...
Но это Америка, где ещё можно будет хоть не много выжать из его имени...
Хотя, кто такой какой-то Рамос для амеров...
"При всем богатстве выбора другой альтернативы нет"
Только в МЛС...
"При всем богатстве выбора другой альтернативы нет"
Только в МЛС...
С.Рамос подписал контракт с ПСЖ на таких условиях, что вряд ли будет у него желание выбрать один из перечисленных вариантов... Но руководство ПСЖ может об этом помечтать, как мечтает руководство "ФИОРЕНТИНЫ" после того, как подписали контракт с Кокориным....
С.Рамос подписал контракт с ПСЖ на таких условиях, что вряд ли будет у него желание выбрать один из перечисленных вариантов... Но руководство ПСЖ может об этом помечтать, как мечтает руководство "ФИОРЕНТИНЫ" после того, как подписали контракт с Кокориным....