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В «Болонье» отреагировали на слухи об интересе к Миранчуку

вчера, 17:15

Спортивный директор «Болоньи» Риккардо Бигон прокомментировал слухи об интересе к полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку.

На данный момент мы не заинтересованы в нем. Это всё слухи.

На подписание Миранчука претендуют и другие команды Серии А.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 10:53
Вот и реальная оценка уровня Миранчука в Италии. Он даже Болонье не нужен.
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:42
А - Аталанта;
Б - Болонья;
- А что у нас на "В" в Серии А?
- О, нашёл! Верона и Венеция, значит ждём вестей из этих клубов. Если и там ничего, то по списку Дженоа и так дальше.
протон
протон
вчера в 18:32
Эх,даже Болонья им не заинтересована ...
Возвращайся братишка...
Сантус
Сантус
вчера в 17:56
С Миранчуком интересная картина.Сначала его схватили и бегали по Европе-возьмите,возьмите,это наше золотце...Втюхали.Выдохнули.Теперь опять....Да он взрослый мальчик,пусть сам с агентом думает о своем будующем
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:32
Болоньи он не нужен может другим сгодится.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:23
Все претенденты от инсайдеров Миранчука, пока с лёгкостью открещиваются от него ! А жаль.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:18
Мне как-то не верится...
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