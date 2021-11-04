В «Болонье» отреагировали на слухи об интересе к Миранчуку

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вчера, 17:15

Спортивный директор «Болоньи» Риккардо Бигон прокомментировал слухи об интересе к полузащитнику «Аталанты» .

На данный момент мы не заинтересованы в нем. Это всё слухи.

На подписание Миранчука претендуют и другие команды Серии А.