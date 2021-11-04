В «Болонье» отреагировали на слухи об интересе к Миранчуку

Спортивный директор «Болоньи» Риккардо Бигон прокомментировал слухи об интересе к полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку.
На данный момент мы не заинтересованы в нем. Это всё слухи.
На подписание Миранчука претендуют и другие команды Серии А.
Спортивный директор «Болоньи» Риккардо Бигон прокомментировал слухи об интересе к полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку.
На данный момент мы не заинтересованы в нем. Это всё слухи.
На подписание Миранчука претендуют и другие команды Серии А.
Б - Болонья;
- А что у нас на "В" в Серии А?
- О, нашёл! Верона и Венеция, значит ждём вестей из этих клубов. Если и там ничего, то по списку Дженоа и так дальше.
Б - Болонья;
- А что у нас на "В" в Серии А?
- О, нашёл! Верона и Венеция, значит ждём вестей из этих клубов. Если и там ничего, то по списку Дженоа и так дальше.
Возвращайся братишка...
Возвращайся братишка...