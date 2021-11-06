«Спартак» ищет переводчика с итальянского для нового тренера

Руководство «Спартака» готовится к уходу главного тренера Руя Витории.

Планируется, что его заменит италоговорящий тренер. Об этом сообщил известный журналист Иван Карпов.

Слухи о том, что следующий коуч «Спартака» будет италоговорящим, не лишены оснований. От имени клуба сейчас идет активный поиск переводчика с итальянского для нового тренера.