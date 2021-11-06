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«Спартак» ищет переводчика с итальянского для нового тренера

вчера, 08:10

Руководство «Спартака» готовится к уходу главного тренера Руя Витории.

Планируется, что его заменит италоговорящий тренер. Об этом сообщил известный журналист Иван Карпов.

Слухи о том, что следующий коуч «Спартака» будет италоговорящим, не лишены оснований. От имени клуба сейчас идет активный поиск переводчика с итальянского для нового тренера.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 16:59
Другую игру не приняли бы ,т.к. просто не умеют . Да и ехал Спартак в Англию не за победой ,а чтобы крупно не пролететь .
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 15:26
Итальянец и выстроил прагматичную игру в команде, что дало результат. Спартаку для побед не хватает баланса между атакой и защитой. Надо уметь играть по разному, как с позиции силы, так и от обороны. С Лестером, Спартак сыграл именно так. Приняли бы встречную игру был бы разгром.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 15:21
Голландцы проповедуют атакующий футбол. У Спартака вся философия основана на такой игре от руководителей, ветеранов, болельщиков. Вижу голландских спецов в Спартаке.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 14:23, ред.
При Массимо ,который был помощником у Конте в сборной Италии и отвечал за защиту ,в Спартаке эта линия тоже была слабым звеном . И не было у нас никакого оборонительного футбола . Так что это не показатель . С другой стороны ,пусть играют лучше в прагматичный футбол со знаком +,как у Тедеско ,чем в атакующий со знаком - ,как у Руя . Причём этот состав Спартака , больше заточен ,как раз ,для оборонительного футбола с контратаками .
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:53
Ваня Карпов в теме 😉
протон
протон
вчера в 12:44
Руй нармальных тренер пускай федун купит нармальных игроков
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:36, ред.
Нельзя одного полиглота найти что ли ???
Знающего итальянский,португальский,русский,немецкий,французский....
Смысл менять их каждые полгода...
Futurista
Futurista ответ bsww (раскрыть)
вчера в 12:19
Нет...буратино пришлет...
dzvinka
dzvinka
вчера в 11:10
зарема хочет быть ближе к богатой культуре. Каждый тянется к тому, чего ему не хватает))
bsww
bsww ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 11:03
ага, сам папа Карло приедет
Сп62
Сп62
вчера в 11:00
Пусть Нобеля берут, наш человек.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:45
Смешно даже, ключевое слово ИЩЕТ, как будто в России переводчиков с итальянского на русский нет.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:17
Кокорин уже прислал своё резюме?))
Hako-Ly
Hako-Ly
вчера в 10:13
Продолжаем круговорот тренеров. Встаньте в ряд, учите итальянский снова.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:57
Таких переводчиков у нас полно!
cska1948
cska1948 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 09:53
Именно то, что был фартовым Федуна и не устраивает.
cska1948
cska1948 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 09:52
А какое отношение к "спартаковскому футболу" имеют голландцы?
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 09:38
Правильно делает.
112910415
112910415
вчера в 09:33
похоже, Манчини согласился ! )
ОПС
ОПС
вчера в 09:28
Куда все переводчики подевались?
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:23
Чем их не устраивает переводчик работавший с Каррерой? Наверняка толковый был и, главное, фортовый.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 08:42
Значит, если не Гаттузо, то какой-то другой итальянец?
mihaluch
mihaluch
вчера в 08:39
Спартак удивляет под переводчика ищет тренера.
Аксинья
Аксинья
вчера в 08:37, ред.
Оказывается свободных физруков валом, а вот с талмачами загвоздка))
beefs
beefs
вчера в 08:26
значит слухи правдоподобны, посмотрим...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 08:21
Если итальянец, то руководство наступает на свое горло. Значит идёт вектор на прагматичный футбол, а это баланс между защитой и атакой, о чем я на днях говорил.. Если это так, то думаю направление правильное. Столько лет! Защиты нет, как итог О. Сколько не атакуй, а все равно получишь Руй.
А, если хотят "спартаковский футбол", то обратились бы к голландским специалистам. Чего изобретать велосипед? Бросаться из крайности в крайность. То немцы с прагматизмом, то романтичные португальцы).
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Comentarios
вчера в 08:12
Решения непонятные
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