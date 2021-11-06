«Спартак» ищет переводчика с итальянского для нового тренера

Руководство «Спартака» готовится к уходу главного тренера Руя Витории.
Планируется, что его заменит италоговорящий тренер. Об этом сообщил известный журналист Иван Карпов.
Слухи о том, что следующий коуч «Спартака» будет италоговорящим, не лишены оснований. От имени клуба сейчас идет активный поиск переводчика с итальянского для нового тренера.
Знающего итальянский,португальский,русский,немецкий,французский....
Смысл менять их каждые полгода...
Знающего итальянский,португальский,русский,немецкий,французский....
Смысл менять их каждые полгода...
А, если хотят "спартаковский футбол", то обратились бы к голландским специалистам. Чего изобретать велосипед? Бросаться из крайности в крайность. То немцы с прагматизмом, то романтичные португальцы).
А, если хотят "спартаковский футбол", то обратились бы к голландским специалистам. Чего изобретать велосипед? Бросаться из крайности в крайность. То немцы с прагматизмом, то романтичные португальцы).