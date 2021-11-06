Каррера: «Готов обсудить возвращение в „Спартак“»

Экс-рулевой «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на слухи о том, что московскую команду может возглавить итальянский специалист Паоло Ваноли.
Если честно, я ничего не знаю про Ваноли в роли тренера.
Готов ли я обсудить возвращение с клубом? Я всегда готов вернуться в «Спартак»! Но, к сожалению, пока я не могу покинуть Италию.
Два раза, в одну и ту же реку?
Два раза, в одну и ту же реку?
Что до результата от его возвращения, скорее всего, будет примерно то ж самое. В 2017м была какая-то химия и звёзды встали.
Что до результата от его возвращения, скорее всего, будет примерно то ж самое. В 2017м была какая-то химия и звёзды встали.
А вообще, Каррера - лучшее, что было у Спартака за последние много лет.
А вообще, Каррера - лучшее, что было у Спартака за последние много лет.
Это не его должны звать...а он думать соглашаться или нет...
По-моему он единственный тренер поселивший победную гармонию в клубе...приведшую к куражу в игре...и титулу...
Это не его должны звать...а он думать соглашаться или нет...
По-моему он единственный тренер поселивший победную гармонию в клубе...приведшую к куражу в игре...и титулу...
Тренер, к которому многие испытывали симпатии и как к тренеру, и как к хорошему, позитивному человеку.
Тренер, к которому многие испытывали симпатии и как к тренеру, и как к хорошему, позитивному человеку.