Каррера: «Готов обсудить возвращение в „Спартак“»

Экс-рулевой «Спартака» отреагировал на слухи о том, что московскую команду может возглавить итальянский специалист .

Если честно, я ничего не знаю про Ваноли в роли тренера.

Готов ли я обсудить возвращение с клубом? Я всегда готов вернуться в «Спартак»! Но, к сожалению, пока я не могу покинуть Италию.