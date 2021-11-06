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Каррера: «Готов обсудить возвращение в „Спартак“»

вчера, 16:11

Экс-рулевой «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на слухи о том, что московскую команду может возглавить итальянский специалист Паоло Ваноли.

Если честно, я ничего не знаю про Ваноли в роли тренера.

Готов ли я обсудить возвращение с клубом? Я всегда готов вернуться в «Спартак»! Но, к сожалению, пока я не могу покинуть Италию.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:46
классный мужик, интересный тренер
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:23
Федун не возьмет его.
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 19:15
Да ладно...
Два раза, в одну и ту же реку?
LCH bad
LCH bad ответ Absinthe2 (раскрыть)
вчера в 19:10
Это называется дистанционно, бабло получать за ценные советы из Италии.
протон
протон
вчера в 18:51
Массимо всегда относился очень позитивно. По-моему его невозможно не уважать. Из тех персон, кто вызывает ощущение "не могу ненавидеть команду соперников, когда там есть такой человек". Федотов (тренер), Ковалевски, Дикань, Каррера - такие люди в Спартаке были.
Что до результата от его возвращения, скорее всего, будет примерно то ж самое. В 2017м была какая-то химия и звёзды встали.
протон
протон
вчера в 18:50
А мы всегда будем рады видеть тебя в Спартаке, Массимо!
Дед Мазая
Дед Мазая
вчера в 18:46
Не надо...
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 18:45
больше никому не нужен этот каррера....а со спартака можно бабла срубить.
Absinthe2
Absinthe2
вчера в 18:06
"Всегда готов вернуться в Спартак, но сейчас не могу покинуть Италию"...это как? Спартак должен переехать в Италию?
А вообще, Каррера - лучшее, что было у Спартака за последние много лет.
Союзник противников
Союзник противников ответ makkie (раскрыть)
вчера в 17:57
Это-российский простолюдин,а обсуждаемый-евробезработный,оскоромившийся после "Спартака" и не нашедший приюта.
makkie
makkie ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 17:37
Берёза который? В Краснодаре же работает)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:26
Массимо - чемпион....
Это не его должны звать...а он думать соглашаться или нет...
По-моему он единственный тренер поселивший победную гармонию в клубе...приведшую к куражу в игре...и титулу...
-Хостинский-
-Хостинский-
вчера в 17:24
Культурно отказал , дважды в болото одно хз..
beefs
beefs
вчера в 17:22
На второй круг не стоит, забыл как прощались...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:08
Кому он нужен,этот Васька???
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 17:07
Пора возвращаться.
YVG
YVG
вчера в 17:01, ред.
В АЕКе и Бари был хорош. Но ни в АЕКе, ни в Бари не было юбилеев.
санек002
санек002 ответ particular (раскрыть)
вчера в 17:00
вот именно !федун -самое зло у нас и рок!
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:58
Кто бы не возглавил Спартак, ничего от этого не изменится !!! Федун, - вот где основная проблема Спартака !
particular
particular
вчера в 16:56
Пока не появится конкретика с фамилией, датой и цифрами, - подобные заявления будут стабильно заполнять ленты информационных ресурсов...
batog
batog
вчера в 16:56
Три буквы "Р"! Может завести существующий Спартак! Но Федун, блин, Федун!
ДСА
ДСА
вчера в 16:53
Вот он спаситель!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 16:50
Многие были бы рады возвращению Карреры.
Тренер, к которому многие испытывали симпатии и как к тренеру, и как к хорошему, позитивному человеку.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:46
Второй приход вряд-ли будет успешным
berda2003
berda2003
вчера в 16:39
конкурент чабану в части гонять овец...
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 16:33
Нормальный тренер каррера, он такой жизнерадостный, интеллигентный, у меня он вызывает позитивные эмоции как тренер, при нем была игра у Спартака
Caniggia
Caniggia
вчера в 16:33
Верните Массимо и будет вам счастье!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:29
Всем нравится щедрость Федуна. Без бонуса от Лени еще никто не уходил.
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 16:26
Каррера нормальный тренер. Нормально при нём СпаМ бился в РПЛ, хоть и на багаже Аленичева. Единственный стыд это Ливерпуль, больше грехов за ним не видно.
LOpp
LOpp
вчера в 16:24
Я очень надеюсь, что Руй в Спартаке задержится на долго, но при этом очень уважаю Карреру, и если он когда-нибудь вернётся в Спартак, я буду безумно счастлив.
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