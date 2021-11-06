Новым тренером «Спартака» может стать бывший помощник Конте

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вчера, 08:50

«Спартак» может возглавить , который работал ассистентом Антонио Конте в «Челси» и «Интере».

Утверждается, что стороны ведут переговоры. Если все детали будут согласованы, то тренер может возглавить москвичей в январе.