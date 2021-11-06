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Новым тренером «Спартака» может стать бывший помощник Конте

вчера, 08:50

«Спартак» может возглавить Паоло Ваноли, который работал ассистентом Антонио Конте в «Челси» и «Интере».

Утверждается, что стороны ведут переговоры. Если все детали будут согласованы, то тренер может возглавить москвичей в январе.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 16:45
Что-то слишком увлеклись помощниками Антио Конте. Сначала Массимо Каррера, а теперь и Паоло Ваноли? С Каррера взяли чемпионат, теперь думают, что и с Ваноли так выйдет? Уж слишком силён Зенит для РПЛ, если конечно Спартак Москва не усилится так же!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ протон (раскрыть)
вчера в 14:52, ред.
Позволь с тобой не согласиться ! Очень многое зависит от набора исполнителей и их способностей . Тедеско это доказал . Во-первых - это менее энэргозатратный футбол . Не зря Спартак в том сезоне 6 или 7 раз переломил неудачно складывающиеся для себя матчи и выигрывал . Промес ,Понсе ,Ларссон ,Бакаев ,Соболев ( в меньшей степени ) хороши на контратаках . Руй же сейчас пытается привить им совершенно другой футбол ,в котором они не сильны . Посмотри ,ни Промес ,ни Ларссон ,ни Понсе ,ни Бакаев ,ни Соболев ,ничего не могут сами создать впереди ! С таким футболом мы вообще не видим игры у ребят ,и виним их в снижении показателей . А с кем руководству легче всего и дешевле расстаться , с целым составом или с одним тренером ,у которого ничего путного не получается ? Руя я не виню . Как тренер он не плохой ,может быть . Просто он не для этого Спартака .
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 14:28
Массимо Каррера был помощником Конте . Теперь Ваноли . Ну что ж , в следующем сезоне ждём чемпионства ! А с Руем пора заканчивать . Не тянет он ни по менталитету, ни по характеру .
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:57, ред.
Журналист La Gazzetta dello Sport Лука Бьянчин раскрыл подробности переговоров бывшего помощника Антонио Конте Паоло Ваноли со "Спартаком".

"Переговоры продолжаются, я не говорю, что они уже завершены, но, насколько мне известно, стороны довольно близки к закрытию сделки", — рассказывает Бьянкин ... — Я не знаю точно, когда конкретно начались переговоры, но точно не вчера или позавчера. По моей информации, Ваноли сказал Антонио Конте, что он не поедет с ним в "Тоттенхэм", потому что к тому моменту уже разговаривал со "Спартаком". Так что речь где-то о прошлой неделе. Что касается продолжительности контракта, деталей не знаю.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:46
Новым тренером «Спартака» может стать бывший помощник Конте.«Спартак» может возглавить Паоло Ваноли, который работал ассистентом Антонио Конте в «Челси» и «Интере». И какой же из этого можно сделать вывод. Что Руи Витория не справляется со своими обязанностями и команда которая только вчера была на первом месте турнирной таблицы и отлично выступала в еврокубках, начала с Руи Витория резко сбавлять обороты , показывать унылый футбол ⚽️ и результаты игры команды не стали устраивать руководство клуба. И вот они решили в который уж раз все неудачи выступления своей команды спихнуть, правильно, на главного тренера, но а на кого ещё? Не на себя же красивого и удачливого !?! Когда внутри всего футбольного хозяйства такого клуба как Спартак творится такой бардак , то смены тренерского штаба, сколько раз которые уже происходят и кстати ни к чему хорошему не приводит и не приведёт . Внутри клуба огромные проблемы, нет досаточно грамотного спортивного директора, нет селекционного отдела . Клуб в первую очередь нуждается в качественном профессиональном менедерском составе и это САМЫЙ главный вопрос и самая БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА СПАРТАКА !!! И пока Федун этого не поймёт, ничего хорошего ожидать в Спартаке не стоит. И частые смены как все видят тоже ни к чему хорошему не могут привести !!! Удачи Спартачам ! Всем Добра !!!
протон
протон
вчера в 12:42
Витория,вообще-то,меньше всех виноват в том,что происходит в Спартаке.Полнейший бардак,спортивного директора нет, трансферную кампанию провалили! Кто реально управляет клубом-непонятно. Руй уже раз 100 пожалел,наверное,что пришел в этот клуб в такой момент.
YVG
YVG
вчера в 12:41
Нужно вернуть Гунько и возродить спартаковскую игру и традиции.
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 12:32
Верните Кареру
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:29, ред.
Зачем вообще имена тренеров сообщают.....
В эпоху Федуна можно обойтись без этих формальностей....
Проще и удобней : тренер №16...тренер№17...тренер №18....и т.д...
makkie
makkie
вчера в 12:27
Даже не знаю такого тренера.
Но напрягает, что перед каждым туром РПЛ появляются какие-то слухи по Спартаку. Пытаются сбить настрой команды.
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 12:23
А ещё мы читаем газету "аргументы и факи"......
старина
старина
вчера в 12:18
Опять Зарема мутит что то
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 12:04
А футбольное обохрение сватант Раньери в Спартак ....
Короче мы им Кокорина , а они нам в отместку своего тренера!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:00
Давно пора...
Федун стареет что ли....
Уже 13 туров один и тот же тренер...
ОПС
ОПС
вчера в 11:35
Не все еще ясно.
YVG
YVG
вчера в 11:31
Руй только начал возраждать спартак, показав яркий продуманный футбол в Англии и вот вам.
RTS-25
RTS-25
вчера в 11:30
Нравится последнее время положение дел в Спартаке. Ближайшее время на ведущие позиции он не выйдет. Чем слабее Спартак, тем сильнее его соперники. Аксиома. И способствует этому чехарда с тренерами и общая неразбериха в команде.
А что скажет тов. Жуков, то есть Зарема...
Сп62
Сп62 ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 11:06
Массимо был помощником у Аленичева, Пауло у Конте. А говорят снаряд два раза не ложится в одно и то же место.
valt134
valt134
вчера в 11:03
Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал...
4RT
4RT
вчера в 10:49
Как утверждается,ни кто ни кого не ищет 😁
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:46
Итальянец хочет покончить с футболом.
Василий 50
Василий 50
вчера в 10:42
Это что за фрукт?
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 09:43
Ну это вряд ли...
Не верится, что один из помощников Конте станет тренером "Спартака"...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:39
Опять какие-то эксперименты
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 09:36
Старший помощник младшего четвёртого помощника Конте серьёзное усиление.
karnager
karnager
вчера в 09:36
Интересно, кто самый старый игрок в спартаке и сколько при нем раз менялись правители, ой - тренеры?
112910415
112910415
вчера в 09:35
пустые разговоры
tsk116
tsk116
вчера в 09:31
Не трогайте Руя радость дарящего
ABir
ABir
вчера в 09:15
Вот, как только у Спартака более или менее стабилизируется ситуация в коллективе, кому-то срочно надо начинать дестабилизировать ситуацию вокруг клуба и тренерского штаба. Ну мало ли кто, каких переводчиков ищет. Зачем эту никчёмную новость сразу связывать со сменой тренера? И такие заморочки прессы не происходят в отношении других клубов, а только про Спартак. Достали уже своей желтухой
санек002
санек002 ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 09:09
очередная болтовня!
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