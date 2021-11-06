Новым тренером «Спартака» может стать бывший помощник Конте

«Спартак» может возглавить Паоло Ваноли, который работал ассистентом Антонио Конте в «Челси» и «Интере».
Утверждается, что стороны ведут переговоры. Если все детали будут согласованы, то тренер может возглавить москвичей в январе.
«Спартак» может возглавить Паоло Ваноли, который работал ассистентом Антонио Конте в «Челси» и «Интере».
Утверждается, что стороны ведут переговоры. Если все детали будут согласованы, то тренер может возглавить москвичей в январе.
"Переговоры продолжаются, я не говорю, что они уже завершены, но, насколько мне известно, стороны довольно близки к закрытию сделки", — рассказывает Бьянкин ... — Я не знаю точно, когда конкретно начались переговоры, но точно не вчера или позавчера. По моей информации, Ваноли сказал Антонио Конте, что он не поедет с ним в "Тоттенхэм", потому что к тому моменту уже разговаривал со "Спартаком". Так что речь где-то о прошлой неделе. Что касается продолжительности контракта, деталей не знаю.
"Переговоры продолжаются, я не говорю, что они уже завершены, но, насколько мне известно, стороны довольно близки к закрытию сделки", — рассказывает Бьянкин ... — Я не знаю точно, когда конкретно начались переговоры, но точно не вчера или позавчера. По моей информации, Ваноли сказал Антонио Конте, что он не поедет с ним в "Тоттенхэм", потому что к тому моменту уже разговаривал со "Спартаком". Так что речь где-то о прошлой неделе. Что касается продолжительности контракта, деталей не знаю.
В эпоху Федуна можно обойтись без этих формальностей....
Проще и удобней : тренер №16...тренер№17...тренер №18....и т.д...
В эпоху Федуна можно обойтись без этих формальностей....
Проще и удобней : тренер №16...тренер№17...тренер №18....и т.д...
Но напрягает, что перед каждым туром РПЛ появляются какие-то слухи по Спартаку. Пытаются сбить настрой команды.
Но напрягает, что перед каждым туром РПЛ появляются какие-то слухи по Спартаку. Пытаются сбить настрой команды.
Короче мы им Кокорина , а они нам в отместку своего тренера!
Короче мы им Кокорина , а они нам в отместку своего тренера!
Федун стареет что ли....
Уже 13 туров один и тот же тренер...
Федун стареет что ли....
Уже 13 туров один и тот же тренер...
А что скажет тов. Жуков, то есть Зарема...
А что скажет тов. Жуков, то есть Зарема...
Не верится, что один из помощников Конте станет тренером "Спартака"...
Не верится, что один из помощников Конте станет тренером "Спартака"...