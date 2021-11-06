Итальянский журналист: «Ваноли отказал Конте ради „Спартака“»

Журналист La Gazzetta dello Sport Лука Бьянкин подтвердил информацию о том, что «Спартак» может возглавить , который работал ассистентом в «Челси» и «Интере».

Переговоры продолжаются, я не говорю, что они уже завершены, но, насколько мне известно, стороны довольно близки к закрытию сделки. Я не знаю точно, когда конкретно начались переговоры, но точно не вчера или позавчера.

По моей информации, Ваноли сказал Антонио Конте, что он не поедет с ним в «Тоттенхэм», потому что к тому моменту уже разговаривал со «Спартаком». Так что речь где-то о прошлой неделе. Что касается продолжительности контракта, деталей не знаю.

Насколько я понимаю, Ваноли ждет ответа от клуба, он готов приехать и начать тренировать в любой момент.

Ваноли — хороший парень, показавший себя и хорошим тренером. Его работа с Конте говорит о многом. Антонио довольно строгий, и если ты хочешь быть в его команде, то должен быть таким человеком, на которого всегда можно положиться.