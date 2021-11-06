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Итальянский журналист: «Ваноли отказал Конте ради „Спартака“»

вчера, 14:29

Журналист La Gazzetta dello Sport Лука Бьянкин подтвердил информацию о том, что «Спартак» может возглавить Паоло Ваноли, который работал ассистентом Антонио Конте в «Челси» и «Интере».

Переговоры продолжаются, я не говорю, что они уже завершены, но, насколько мне известно, стороны довольно близки к закрытию сделки. Я не знаю точно, когда конкретно начались переговоры, но точно не вчера или позавчера.

По моей информации, Ваноли сказал Антонио Конте, что он не поедет с ним в «Тоттенхэм», потому что к тому моменту уже разговаривал со «Спартаком». Так что речь где-то о прошлой неделе. Что касается продолжительности контракта, деталей не знаю.

Насколько я понимаю, Ваноли ждет ответа от клуба, он готов приехать и начать тренировать в любой момент.

Ваноли — хороший парень, показавший себя и хорошим тренером. Его работа с Конте говорит о многом. Антонио довольно строгий, и если ты хочешь быть в его команде, то должен быть таким человеком, на которого всегда можно положиться.

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112910415
112910415
сегодня в 09:54
Конте теперь не справится ...
Kolenok
Kolenok
вчера в 17:31
Семак букву И добавить к фамилии и тоже Итальянец будет!
4RT
4RT
вчера в 17:31
Да они в Италии все передерутся скоро за Спартак 😁
VIC2
VIC2
вчера в 17:16
Итальянским как и русским журналюгам нельзя верить
Это такие 73огоны - мама, не горюй
David Young
David Young ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:04
.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:58
Операция под кодовым названием "Ваноли верим" близка к своему старту....

Но для этого надо завершить предыдущую..."Руёвый поход"....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:49
Одного физрука на другого менять смысла не много...
LOpp
LOpp ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:37
Я думаю, что все тренеры когда приходят в Спартак, на всякий случай чемоданы не распаковывают)
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 15:35
А вот это уже интересно как и оговорка Трабукки: скорее всего, следующим тренером «Спартака» будет итальянец.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 15:30
Доброго времени суток!
"Этот человек" который вам предлагал вступить в данную группу я. Кстати, можете называть меня - я не скрываюсь)))
Подозреваю, что говоря про оскорбления вы также имеете ввиду меня. Если это так - у меня убедительная просьба - предоставить хотя бы один пример вашего оскорбления (если, конечно, вы не считаете оскорблением несогласие с вашим мнением).
Что касается группы без призов - единственным подвохом там является невозможность бороться за призы, и чтобы не лишать вас этой возможности я же и предложил вам решение - создать второй аккаунт. Так сделал я, так сделал Shlomo. Если вы не верите мне (хотя я не давал повода) можете спросить у David Younga - он здесь админ, к тому же участник этой группы. Либо у Фёдора Паршунина, он хороший человек)). Либо, в крайнем случае, прочитать информацию сами - человек вы азрослый, писать умеете, значит и прочитать получится. В любом случае - я бы с удовольствием сыграл с вами а этой группе, хоть дуэль, хоть просто как с участником. Кстати, сейчас я иду в этой группе на последнем месте, значит игрок я слабый и боятся меня не стоит (а вот это может быть ловушка). В любом случае решение за вами.
Впредь писать вам не стану, если вы сами этого не захотите, напоследок только уважьте мою просьбу - привидите пример где я вас оскорбил (если, конечно, вы имели ввиду меня).
Всех благ, удачных ставок и душевного спокойствия.
С искренним уважением, Антон Белянкин.
beefs
beefs
вчера в 15:07
интересный ход, посмотрим может что нибудь и получится...
Баобаб
Баобаб
вчера в 15:00
Правильно сделал. С 14ком психованым нахер работать.С Петухами у него сто пудов будет явный просёр.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:59
Если отказался от шанса поработать в АПЛ, то намерения насчет "Спартака" самые серьезные.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:49
Какой бедолага этот Ваноли. Не знает что уже летом будет уволен !!!)))
протон
протон
вчера в 14:39
Руй уже уволен?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:33
Теперь главное не пожалеть
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:32
Паоло совершил первую роковую ошибку в жизни, отказав Конте, судьба его сложится так же как и у Массимо только без чемпионства спартака.
makkie
makkie
вчера в 14:30
Забрали у Конте Карреру, потом Мозеса, теперь и Ваноли под прицелом )))
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