«Ливерпуль» ищет ещё одного нападающего. На прицеле Антони из «Аякса»

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вчера, 08:53

Английский «Ливерпуль» хочет подписать ещё одного нападающего в свою команду. Такая необходимость возникла из-за травмы . Выбор «красных» пал на нападающего «Аякса» Антони.

Футболист демонстрирует впечатляющую игру за амстердамцев. Он уже успел получить вызов в сборную Бразилии и в ней отличиться голом.

Контракт Антони с «Аяксом» истекает в 2025 году. Рыночная стоимость игрока составляет 25 млн евро, однако «Аякс» хочет выручить с продажи бразильца не менее 50 млн евро.

Ранее сообщалось, что на игрока претендует другой английский гранд.