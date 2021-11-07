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«Ливерпуль» ищет ещё одного нападающего. На прицеле Антони из «Аякса»

вчера, 08:53

Английский «Ливерпуль» хочет подписать ещё одного нападающего в свою команду. Такая необходимость возникла из-за травмы Роберто Фирмино. Выбор «красных» пал на нападающего «Аякса» Антони.

Футболист демонстрирует впечатляющую игру за амстердамцев. Он уже успел получить вызов в сборную Бразилии и в ней отличиться голом.

Контракт Антони с «Аяксом» истекает в 2025 году. Рыночная стоимость игрока составляет 25 млн евро, однако «Аякс» хочет выручить с продажи бразильца не менее 50 млн евро.

Ранее сообщалось, что на игрока претендует другой английский гранд.

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VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:50
Возможности есть,могут брать.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 11:28, ред.
В сообщениях говорится, что Юрген Клопп, естественно, ищет замены, 21-летнего нападающего «Аякса» Антони и игрока из «РБ Лейпцига» Карима Адейеми.

Антони проработал в «Аяксе» чуть больше года, подписав контракт с голландской командой летом 2020 года. Он провел продуктивный первый сезон в «Эредивизе», забив девять голов и сделав восемь голевых передач в 32 матчах чемпионата. Он также забил один раз в Лиге чемпионов, когда «Аякс», выступавший в группе с «Ливерпулем», занял третье место после «Аталанты».

В этом сезоне бразилец стартовал ярко. Он забил три гола в семи матчах лиги и один раз забил в Лиге чемпионов.

Обладая ростом, невероятным балансом, быстротой ног и навыками, Антони может стать игроком мирового класса в будущем. Ему всего 21 год, но он владеет целым арсеналом хитростей и уловок, чтобы пропустить защитников соперника.

Возможно, в Антони слишком много ярких сторон (вспомните Криштиану Роналду, когда он впервые присоединился к «Манчестер Юнайтед» в 2003 году), но эти острые углы могут быть сглажены Клоппом, если он присоединится.

Антони играет на правом фланге в «Аяксе», поэтому он будет примерно такой же заменой для Салаха(или для Фирмино).
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 10:15
Да хватит уже терзать Аякс и другие не самые богатые клубы. Дайте хотя бы сезон закончить. Ведь сами взвыли с появлением Ньюкасла. Попробовать закрыть брешь своими силами? Нет, богачи выше этого.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:59
Ливерпуль может себе это позволить.
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:00, ред.
Хоть не Азмуном интересуются и то хорошо.)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:00
Он вроде больше играет на фланге, а не центре нападения. Но парень хорош
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 08:55
Жаль если и этот Аякс растащат
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