«Ливерпуль» ищет ещё одного нападающего. На прицеле Антони из «Аякса»

Английский «Ливерпуль» хочет подписать ещё одного нападающего в свою команду. Такая необходимость возникла из-за травмы Роберто Фирмино. Выбор «красных» пал на нападающего «Аякса» Антони.
Футболист демонстрирует впечатляющую игру за амстердамцев. Он уже успел получить вызов в сборную Бразилии и в ней отличиться голом.
Контракт Антони с «Аяксом» истекает в 2025 году. Рыночная стоимость игрока составляет 25 млн евро, однако «Аякс» хочет выручить с продажи бразильца не менее 50 млн евро.
Ранее сообщалось, что на игрока претендует другой английский гранд.
Антони проработал в «Аяксе» чуть больше года, подписав контракт с голландской командой летом 2020 года. Он провел продуктивный первый сезон в «Эредивизе», забив девять голов и сделав восемь голевых передач в 32 матчах чемпионата. Он также забил один раз в Лиге чемпионов, когда «Аякс», выступавший в группе с «Ливерпулем», занял третье место после «Аталанты».
В этом сезоне бразилец стартовал ярко. Он забил три гола в семи матчах лиги и один раз забил в Лиге чемпионов.
Обладая ростом, невероятным балансом, быстротой ног и навыками, Антони может стать игроком мирового класса в будущем. Ему всего 21 год, но он владеет целым арсеналом хитростей и уловок, чтобы пропустить защитников соперника.
Возможно, в Антони слишком много ярких сторон (вспомните Криштиану Роналду, когда он впервые присоединился к «Манчестер Юнайтед» в 2003 году), но эти острые углы могут быть сглажены Клоппом, если он присоединится.
Антони играет на правом фланге в «Аяксе», поэтому он будет примерно такой же заменой для Салаха(или для Фирмино).
Антони проработал в «Аяксе» чуть больше года, подписав контракт с голландской командой летом 2020 года. Он провел продуктивный первый сезон в «Эредивизе», забив девять голов и сделав восемь голевых передач в 32 матчах чемпионата. Он также забил один раз в Лиге чемпионов, когда «Аякс», выступавший в группе с «Ливерпулем», занял третье место после «Аталанты».
В этом сезоне бразилец стартовал ярко. Он забил три гола в семи матчах лиги и один раз забил в Лиге чемпионов.
Обладая ростом, невероятным балансом, быстротой ног и навыками, Антони может стать игроком мирового класса в будущем. Ему всего 21 год, но он владеет целым арсеналом хитростей и уловок, чтобы пропустить защитников соперника.
Возможно, в Антони слишком много ярких сторон (вспомните Криштиану Роналду, когда он впервые присоединился к «Манчестер Юнайтед» в 2003 году), но эти острые углы могут быть сглажены Клоппом, если он присоединится.
Антони играет на правом фланге в «Аяксе», поэтому он будет примерно такой же заменой для Салаха(или для Фирмино).