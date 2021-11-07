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«Не понимаю, почему это произошло». Азмун — о ничьей с «Уралом»

вчера, 18:41
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Форвард «Зенита» Сердар Азмун поделился мыслями о результате матча 14-го тура РПЛ с «Уралом» (0:0). Для Азмуна этот матч стал 100-м в составе «Зенита».

Сотый матч? Для меня это очень радостно — играть за такой клуб. «Зенит» — великий клуб, здесь ко мне очень хорошо относятся, и я рад, что достиг этой цифры.

Сейчас у нас тяжёлый период — игры каждые три дня. Думаю, что в такой ситуации нам нужно лучше тренироваться и лучше восстанавливаться. Сегодня был не наш день, но мы постараемся в следующих играх показывать нашу лучшую игру и зарабатывать столь нужные очки.

Честно говоря, не понимаю, почему это произошло. Возможно, дело в том, что мы играем каждые три дня. Не думаю, что нам не хватило эмоций. Главное — подойти к следующим матчам в состоянии предельной концентрации и не терять очки.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:58
Азмун: не понимаю, почему судьи нам не помогли?
протон
протон
вчера в 20:57
Сердар! При всём уважении... Тебя просто выключили из игры, молодые и не очень, игроки.
pomor45
pomor45
вчера в 20:28
Что тут понимать? Плохо сыграли в нападении - ни разу не забили. Не впервые, причём, и делали бы выводы - не повторяли бы раз за разом. Гонору просто многовато.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:21
Устали просто очень.
drug01
drug01
вчера в 19:12
Надо срочно продовать
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:02
Сыграли слабовато,Азмуна и не видно было.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 18:59, ред.
По поводу того:
"Что возможно, дело в том, что мы играем каждые три дня"...

Возможно и поэтому такой результат, в таком режиме и во многих топ-командах европейских лиг - проблемы с результатами матчей с командами где этих проблем не должно было быть.

К примеру у той же "Баварии" и в особенности после игр в ЛЧ - у "Баварии" - проблемы в Бундеслиге с результатами матчей...
beefs
beefs
вчера в 18:46
все очень просто, - Vinline так заказал...
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:42
Всё очень просто, - играть надо было !!!
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