«Не понимаю, почему это произошло». Азмун — о ничьей с «Уралом»

Форвард «Зенита» поделился мыслями о результате матча 14-го тура РПЛ с «Уралом» (0:0). Для Азмуна этот матч стал 100-м в составе «Зенита».

Сотый матч? Для меня это очень радостно — играть за такой клуб. «Зенит» — великий клуб, здесь ко мне очень хорошо относятся, и я рад, что достиг этой цифры.

Сейчас у нас тяжёлый период — игры каждые три дня. Думаю, что в такой ситуации нам нужно лучше тренироваться и лучше восстанавливаться. Сегодня был не наш день, но мы постараемся в следующих играх показывать нашу лучшую игру и зарабатывать столь нужные очки.

Честно говоря, не понимаю, почему это произошло. Возможно, дело в том, что мы играем каждые три дня. Не думаю, что нам не хватило эмоций. Главное — подойти к следующим матчам в состоянии предельной концентрации и не терять очки.