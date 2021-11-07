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Адамов: «Если бы я не убрал ногу, Клаудиньо сломал бы мне колено»

вчера, 17:53
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Защитник «Урала» Арсен Адамов высказался о ничьей с «Зенитом» (0:0) в матче 14-го тура РПЛ. Адамов был признан лучшим игроком встречи.

Это был хороший матч. Мы играли с лидером чемпионата. Честно говоря, сегодня могли даже выиграть. В целом я доволен нашей игрой.

Момент с Клаудиньо был действительно жестким. Если бы я немного не убрал ногу и пошел до конца, он бы сломал мне колено. Я не просил красную карточку, ничего. Мне было настолько больно, что я даже не знал, что его удалили, пока не подошел врач. Потом встал и увидел, что он уходит с поля. Но я его не виню. Это игровой момент. Клаудиньо просто не успел попасть по мячу.

Неудаление Ракицкого — это очень странный эпизод. Мы все подбежали, думая, что будет красная карточка. Но боковой судья сказал, что был второй игрок, который его страховал. Даже если это и так, все равно в этом эпизоде наш игрок входил в штрафную и мог быть опасный момент. Не знаю, в чем дело.

К сожалению, мы уже второй раз видим такое неоднозначное судейство. Сначала в матче с ЦСКА, теперь с «Зенитом». Не понимаю, почему так. Что-то у нас не складывается с судьями второй сезон подряд.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:07
Вопросов нет,в отличие от эпизода с Лысым Хохлом.
протон
протон
вчера в 21:03
Пока худший матч Зенита в этом сезоне, хорошо, что сейчас пауза на сборные и большинство игроков смогут перезагрузиться физически и эмоционально.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 19:35
Потерянные Уралом два очка.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:32
Ну убрал же!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:18
Сыграл абсолютно верно.
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:37
Кроме этого эпизода ничего интересного не было.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:36
От злости хотел сломать этот фраерок, молодец Арсен!
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:19
Повезло что Клаудиньо не сломал колено....
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:09
Если бы ... .
drug01
drug01
вчера в 18:08
Если бы кабы....
протон
протон
вчера в 18:08
Ну если продолжить так играть против команд из середины и конца таблицы, то и этого преимущества не останется. Здорово, конечно, было победить Спартак и Динамо, но задача все-так выигрывать чемпионат, а не московские клубы. Так играть просто непозволительно
Futurista
Futurista
вчера в 18:02
КДК скажет: Травмы же не было... и дадут Клаве 1 матч дисквы)...к матчу с конями уже будет в строю...
beefs
beefs
вчера в 17:59
не складывается с судьями уже не два года, а гораздо больше...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 17:57
Хорошо что успел немного убрать ногу...
Василий 50
Василий 50
вчера в 17:55
Повезло, что убрал
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