Адамов: «Если бы я не убрал ногу, Клаудиньо сломал бы мне колено»

Защитник «Урала» высказался о ничьей с «Зенитом» (0:0) в матче 14-го тура РПЛ . Адамов был признан лучшим игроком встречи.

Это был хороший матч. Мы играли с лидером чемпионата. Честно говоря, сегодня могли даже выиграть. В целом я доволен нашей игрой.

Момент с Клаудиньо был действительно жестким. Если бы я немного не убрал ногу и пошел до конца, он бы сломал мне колено. Я не просил красную карточку, ничего. Мне было настолько больно, что я даже не знал, что его удалили, пока не подошел врач. Потом встал и увидел, что он уходит с поля. Но я его не виню. Это игровой момент. Клаудиньо просто не успел попасть по мячу.

Неудаление Ракицкого — это очень странный эпизод. Мы все подбежали, думая, что будет красная карточка. Но боковой судья сказал, что был второй игрок, который его страховал. Даже если это и так, все равно в этом эпизоде наш игрок входил в штрафную и мог быть опасный момент. Не знаю, в чем дело.