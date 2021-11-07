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Арбитр Федотов: «Решение показать Клаудиньо красную карточку верное»

вчера, 16:12
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Известный российский судья Игорь Федотов оценил решение судьи Игоря Панина показать прямую красную карточку полузащитнику «Зенита» Клаудиньо в поединке 14-го тура РПЛ с «Уралом»:

Решение показать Клаудиньо красную карточку верное. Это серьёзное нарушение, бразилец выставил прямую ногу, шёл в соперника шипами и в мяч играть не собирался.

«Зенит» набрал 29 баллов в 13 играх и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (10) идет на 16-м месте.

В этой игре «Урал» повторил свой антирекорд по забитым голам.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:41
кто бы сомневался что лукойловский федотов так скажет))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:29
Нет Клавы, нет победы!
Брулин
Брулин
вчера в 16:57
Как посмел, холоп, удалить клавудинью и не назначить пеналь ?
cska1948
cska1948
вчера в 16:31
Лучшая команда Северо=Запада должна обыгрывать последнюю команду РПЛ не то что без одного полевого игрока, а даже играя без вратаря.
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:29
Да, наш КДК и одного матча бы не дал, но регламент такого не предусматривает.
introvert pofigist
introvert pofigist
вчера в 16:23
Это нелишняя новость.
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Futurista
Futurista
вчера в 16:21
Клаудиньо сейчас ключевая фигура в Зените...интересно сколько матчей пропустит Клаудиньо...фол то грубый был...этот вопрос сильно должен интересовать коней)...мой прогноз 1 матч)...как и было с Азмуном...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:15
Указал судья игроку на его место на поле.
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