Арбитр Федотов: «Решение показать Клаудиньо красную карточку верное»

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вчера, 16:12

Известный российский судья Игорь Федотов оценил решение судьи Игоря Панина показать прямую красную карточку полузащитнику «Зенита» Клаудиньо в поединке 14-го тура РПЛ с «Уралом»:

Решение показать Клаудиньо красную карточку верное. Это серьёзное нарушение, бразилец выставил прямую ногу, шёл в соперника шипами и в мяч играть не собирался.

«Зенит» набрал 29 баллов в 13 играх и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (10) идет на 16-м месте.

В этой игре «Урал» повторил свой антирекорд по забитым голам.