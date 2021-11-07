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Белоус: «„Спартаку“ отступать уже некуда»

вчера, 15:06
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Футбольный менеджер Юрий Белоус поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Локомотивом».

Этот матч всегда носил принципиальный характер. Начиная с середины 90-х годов, когда на авансцены вышел «Локомотив». Команда шла второй, уступала только «Спартаку». В те времена, когда совместно работали Валерий Филатов и Юрий Сёмин. Поэтому матч очень принципиальный. Другое дело, что сегодня на орбите уже другие команды, которые борются за золотые медали. По крайней мере, в борьбе за бронзовые награды «Спартак» уже выбыл. Я очень надеюсь, что это на некоторое время. Все-таки уже пора наводить порядок в клубе. Если раньше матч «Спартак» — «Локомотив» считался супер принципиальным матчем, победитель которого превалировал и мог стать чемпионом, то сегодня это просто интересный матч. Команды еще и выступают на еврокубковой арене. Две последние игры «Спартака» и «Локомотива» были очень интересными.

По тому, как играют команды, «Локомотив» выглядит поинтересней, но и «Спартак» в любой момент может доставить проблем. Все зависит от того, с каким настроем они выйдут на матч. «Спартаку» отступать уже некуда.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
вчера в 15:38
До Урала еще можно)...в смысле команды...
Makao
Makao
вчера в 15:28
Ждём огненный матч)
Москва умеет зажечь как следует!)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:27
Что значит отступать некуда? Есть и ФНЛ и ФНЛ-2
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:26
Пора "Спартаку" заканчивать заниматься ерундой и набирать очки в чемпионате. Но какова будет мотивация того же Руя, которому так настойчиво подбирают замену в Италии?
Сп62
Сп62
вчера в 15:23
Отступать нам не привыкать.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:13
Об этом говорят перед каждым туром.
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