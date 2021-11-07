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Наумов: «У „Локомотива“ есть хорошие шансы на победу в дерби»

вчера, 15:38
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака».

Мне кажется, «Локомотив» выиграет матч с разницей в два мяча. Во-первых, в последних играх «Локомотив» значительно прибавил, хорошо выглядел с «Галатасараем» и в целом смотрится сильнее «Спартака». Во-вторых, «красно-белые» провели очень энергозатратный матч в Лестере. У «Спартака» не очень длинная скамейка и не такая большая ротация, поэтому им может не хватить запроса прочности, чтобы обыграть «железнодорожников».

Если «Локомотив» будет применять высокий прессинг, то «Спартаку» будет крайне тяжело. Тактика, которую использует Гисдоль, с одной стороны предполагает захват инициативы, а с другой стороны может и проваливаться на контратаках. У «Спартака» сейчас не та ситуация, когда команда может пользоваться ошибками соперника. Матч в Англии показал, что «Спартак» не может эффективно проводить контратаки. Думаю, у «Локомотива» есть хорошие шансы на победу в дерби.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:42
Что у Наумова, что у Булыкина, осеннее обострение!
makkie
makkie
вчера в 16:17
Наумов со Смородской - те еще эксперты.
Болельщики Локо наверное забыли об этих горе-руководителях как о страшном сне.
И эта парочка о Спартаке рассуждает.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 16:03
Шансы есть всегда и у всех.
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:58
Вперёд ЛОКО!!!
Zak11
Zak11
вчера в 15:53
Наумов как и Смородская недалекого ума люди. Локомотив где прибавил то? Галатасарай грамотно дома сыграл. Как не забивали особо так и не забивают.
drug01
drug01
вчера в 15:47
Ждём ничью...
beefs
beefs
вчера в 15:46
интересное мнение, скоро узнаем насколько оно верно..
Cat01
Cat01
вчера в 15:46
Шансы равны....
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 15:44
Согласен с Николаем.
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