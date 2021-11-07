Наумов: «У „Локомотива“ есть хорошие шансы на победу в дерби»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака».

Мне кажется, «Локомотив» выиграет матч с разницей в два мяча. Во-первых, в последних играх «Локомотив» значительно прибавил, хорошо выглядел с «Галатасараем» и в целом смотрится сильнее «Спартака». Во-вторых, «красно-белые» провели очень энергозатратный матч в Лестере. У «Спартака» не очень длинная скамейка и не такая большая ротация, поэтому им может не хватить запроса прочности, чтобы обыграть «железнодорожников».

Если «Локомотив» будет применять высокий прессинг, то «Спартаку» будет крайне тяжело. Тактика, которую использует Гисдоль, с одной стороны предполагает захват инициативы, а с другой стороны может и проваливаться на контратаках. У «Спартака» сейчас не та ситуация, когда команда может пользоваться ошибками соперника. Матч в Англии показал, что «Спартак» не может эффективно проводить контратаки. Думаю, у «Локомотива» есть хорошие шансы на победу в дерби.