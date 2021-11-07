Семак о матче с «Уралом»: «„Зенит“ не наиграл на победу»

Наставник «Зенита» прокомментировал ничейный результат своего клуба с «Уралом» в поединке 14-го тура РПЛ (0:0).

Игра не задалась, моменты не реализовали. Нужно было прибавить. В перерыве сделали изменения, но удаление спутало карты.

«Зенит» не наиграл на победу. Такое качество игры недопустимо.

Иногда кажется, что игроки настроены и мотивированы, но на поле видим иную картину.