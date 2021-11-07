Семак о матче с «Уралом»: «„Зенит“ не наиграл на победу»

Наставник «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничейный результат своего клуба с «Уралом» в поединке 14-го тура РПЛ (0:0).
Игра не задалась, моменты не реализовали. Нужно было прибавить. В перерыве сделали изменения, но удаление спутало карты.
«Зенит» не наиграл на победу. Такое качество игры недопустимо.
Иногда кажется, что игроки настроены и мотивированы, но на поле видим иную картину.
Отметим, что питерцы с 51-й минуты играли в меньшинстве после удаления Клаудиньо за грубое нарушение.
В этом поединке «Урал» повторил клубный антирекорд по забитым мячам.