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Семак о матче с «Уралом»: «„Зенит“ не наиграл на победу»

вчера, 16:23
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Наставник «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничейный результат своего клуба с «Уралом» в поединке 14-го тура РПЛ (0:0).

Игра не задалась, моменты не реализовали. Нужно было прибавить. В перерыве сделали изменения, но удаление спутало карты.

«Зенит» не наиграл на победу. Такое качество игры недопустимо.

Иногда кажется, что игроки настроены и мотивированы, но на поле видим иную картину.

Отметим, что питерцы с 51-й минуты играли в меньшинстве после удаления Клаудиньо за грубое нарушение.

В этом поединке «Урал» повторил клубный антирекорд по забитым мячам.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 18:49, ред.
На пятки всё равно наступать некому. Очки теряют все.
oFANATo
oFANATo
вчера в 17:42, ред.
После Ювентуса никак не оклемаются.....и 16 команда РПЛ предстала непобедимой.
112910415
112910415
вчера в 17:41
слабо играли
протон
протон
вчера в 17:38
Закрой их на базе до следующей игры))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:16
Аутсайдер даже был посильнее лидера.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:08
Урал молодцы,порадовали
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:44
В прошлом маатче рукатый руками себе грудь ломал, типа он должен быть на поле, ну и где он.
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:33
Ничья была выгодна обоим клубам.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:24
Неожиданный результат, учитывая, что "Урал" был постоянным поставщиком очков для "Зенита":
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