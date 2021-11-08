«Манчестер Сити» может обменять Стерлинга на Френки де Йонга

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вчера, 08:25

«Барселона» продолжает интересоваться нападающим «Манчестер Сити» .

Каталонский клуб хотел подписать англичанина ещё летом, однако тогда следка не состоялась. Так как «сине-гранатовые» не могут заплатить запрашиваемую за игрока сумму, «Манчестер Сити» намерен предложить «Барселоне» обмен на Стерлинга. Чтобы данный переход состоялся, «горожане» готовы доплатить ещё 20 млн евро со своей стороны.

В нынешнем сезоне де Йонг провёл 13 матчей за «Барселону», записав на свой счёт 2 результативные передачи. Стерлинг сыграл 15 игр за «Манчестер Сити», отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.