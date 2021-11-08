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«Манчестер Сити» может обменять Стерлинга на Френки де Йонга

вчера, 08:25

«Барселона» продолжает интересоваться нападающим «Манчестер Сити» Рахимом Стерлингом.

Каталонский клуб хотел подписать англичанина ещё летом, однако тогда следка не состоялась. Так как «сине-гранатовые» не могут заплатить запрашиваемую за игрока сумму, «Манчестер Сити» намерен предложить «Барселоне» обмен Френки де Йонга на Стерлинга. Чтобы данный переход состоялся, «горожане» готовы доплатить ещё 20 млн евро со своей стороны.

В нынешнем сезоне де Йонг провёл 13 матчей за «Барселону», записав на свой счёт 2 результативные передачи. Стерлинг сыграл 15 игр за «Манчестер Сити», отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.

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Все комментарии
Bombardier
Bombardier
вчера в 13:08
Это "Барселона" должна доплатить 20 лямов 🤣
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 11:11
Согласно сообщению, «Барселоне», возможно, потребуется включить ключевого полузащитника, если они захотят подписать Рахима Стерлинга. Манчестер Сити потребовал, чтобы Френки де Йонг был включен в сделку по обмену на 26-летнего форварда.

Френки де Йонг перешел в «Барселону» из «Аякса» летом 2019 года и с тех пор продолжает свой восходящий путь. Один из самых стабильных игроков для «Барселоны» за последние два года, голландский игрок сборной был ключевой фигурой для клуба и страны в этот период.

На сегодняшний день де Йонг сыграл 106 матчей за «Барселону», забив девять мячей и сделав 14 результативных передач. Однако, когда «Блауграна» переживает бурный период, были заявления, что некоторые из воротил европейского футбола попытаются схватить его при первой же возможности, и одним из его поклонников является «Манчестер Сити».

Фернандиньо находится на закате своей карьеры и может покинуть клуб следующим летом. Даже если бразилец-ветеран останется, со стороны «Манчестер Сити» будет благоразумно подписать долгосрочную замену. С этой целью де Йонг - реальная цель для чемпионов Премьер-лиги, которые стремятся вывести его в Премьер-лигу.

Теперь похоже, что у «Манчестер Сити» есть хитрость в рукаве, поскольку они собираются потребовать де Йонга в сделке по обмену. Причина в том, что «Барселона» заинтересована в Рахиме Стерлинге, и работа над выходом 26-летнего нападающего в январе находится в стадии разработки.

Широко распространенные сообщения предполагают, что «Манчестер Сити» открыт для переговоров с «Барселоной» для английских игроков. Однако они хотят воспользоваться шатким финансовым положением Барсы, чтобы привлечь де Йонга. Сити также предложат 20 миллионов евро, чтобы обеспечить посадку де Йонга.

Однако Барселона не открыта для перспективы продажи де Йонга прямо сейчас и будет ждать, пока Хави сделает оценку, прежде чем принимать окончательное решение. Так что еще неизвестно, доберется ли голландский полузащитник до «Манчестер Сити» или останется на «Камп Ноу».
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:36
Лучше поменяйте Стерлинга на 80 млн фунтов стерлингов))
Gahi
Gahi
вчера в 10:31, ред.
В Барселоне сейчас два футболиста де Йонга - Френки и Люка. После отставки Рональда Кумана из "Барселоны" в клубе сразу встал вопрос о дальнейшей судьбе его соотечественника Люка де Йонга, который находится в аренде, а права на него принадлежат клубу "Севильи". В этой ситуации и сам Люк де Йонг понимает что в возрасте 31 год хочется определённости в своей карьере и уладить все вопросы относительно дальнейшей судьбы своего клуба, где он мог спокойно играть а не думать о том что завтра может оказаться в другом месте. Видимо пользуясь моментом в "Манчестер Сити" посчитали что может получиться договориться о Френки де Йонге в обмен на Рахима Стерлинга. Но когда Френки выбирал между клубами то он выбрал "Барселону" а не "Манчестер Сити". «Барса» для Де Йонга – особенный клуб. Все детство он провел в подаренной дедушкой футболке Месси (еще с 30-м номером): «Конечно, хочу сыграть с Месси. Но ему уже 31, нужно торопиться». Френки получил важное благословение от Хави: «Он – именно тот тип футболиста, который сейчас нужен «Барселоне». Месси уже 34 года и его нет в команде, а Хави стал тренером Барселоны, если он так же по прежнему думает о Френки что он нужен клубу, значит Хави оставит его. Удачи
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 10:03, ред.
Если Барселону заинтересует, то всё возможно.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 09:45
Для Барсы неплохой вариант. Поскольку денег все равно нет на трансферы то такой обмен может пойти команде на пользу. От Де Йонга пользы мало. Надо сплавлять его. А Стерлинг может заиграет в Барсе. На Евро был хорош в составе сборной Англии.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:22
Врятли такой обмен состоится!
FruttyPups
FruttyPups ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 09:11
Исправили.
ОПС
ОПС
вчера в 09:04
Может ничего не получится.
3ton
3ton
вчера в 09:04
Френки уже игрок Сити и получил английский паспорт )))
Вроде 1 апреля прошло )

Я бы не спешил Френки сплавлять из команды . Хави может его взбодрить . Стерлинг хорош и скорость конечно его козырь . Скоростные фланги Стерлинг и Дембеле было бы интересно посмотреть ))
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 08:59
«На один адрес отправляется не более одного приза за один месяц конкурса (т.е. более одного только в том случае, если пользователь попал в призеры в разные месяцы). Отправка производится в рабочие дни, как правило, до 10-го числа. Все остальное зависит от скорости работы "Почты России". Обычно посылки приходят в течение месяца.

В случае возврата повторная отправка призов не осуществляется».

Это значит, что если почта будет работать быстро, то я вполне могу получить свои призы в конце ноября, поскольку я выиграл - и в сентябре, и в октябре, а сейчас 8 ноября, то есть это уже 3-й месяц. До 10-ого может быть и не будет, это я уже понял(Все остальное зависит от скорости работы "Почты России"), но в конце ноября вполне могу получить, ничего не мешает чтобы я поличул сразу 2.
beefs
beefs
вчера в 08:43
руководство клуба знает что делает...
mihaluch
mihaluch
вчера в 08:36
Махнут не глядя и всё.
ДСА
ДСА
вчера в 08:35
Тут вариантов множество.
stanichnik
stanichnik
вчера в 08:33, ред.
«Барселона» продолжает интересоваться нападающим «Манчестер Сити» Френки де Йонгом.
=======================================================================Нестыковочка:
Френки де Йонг голландец, а не англичанин и играет за Барсу
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:29
Обмен какой то неравноценный.
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