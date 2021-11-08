«Манчестер Сити» может обменять Стерлинга на Френки де Йонга

«Барселона» продолжает интересоваться нападающим «Манчестер Сити» Рахимом Стерлингом.
Каталонский клуб хотел подписать англичанина ещё летом, однако тогда следка не состоялась. Так как «сине-гранатовые» не могут заплатить запрашиваемую за игрока сумму, «Манчестер Сити» намерен предложить «Барселоне» обмен Френки де Йонга на Стерлинга. Чтобы данный переход состоялся, «горожане» готовы доплатить ещё 20 млн евро со своей стороны.
В нынешнем сезоне де Йонг провёл 13 матчей за «Барселону», записав на свой счёт 2 результативные передачи. Стерлинг сыграл 15 игр за «Манчестер Сити», отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.
Френки де Йонг перешел в «Барселону» из «Аякса» летом 2019 года и с тех пор продолжает свой восходящий путь. Один из самых стабильных игроков для «Барселоны» за последние два года, голландский игрок сборной был ключевой фигурой для клуба и страны в этот период.
На сегодняшний день де Йонг сыграл 106 матчей за «Барселону», забив девять мячей и сделав 14 результативных передач. Однако, когда «Блауграна» переживает бурный период, были заявления, что некоторые из воротил европейского футбола попытаются схватить его при первой же возможности, и одним из его поклонников является «Манчестер Сити».
Фернандиньо находится на закате своей карьеры и может покинуть клуб следующим летом. Даже если бразилец-ветеран останется, со стороны «Манчестер Сити» будет благоразумно подписать долгосрочную замену. С этой целью де Йонг - реальная цель для чемпионов Премьер-лиги, которые стремятся вывести его в Премьер-лигу.
Теперь похоже, что у «Манчестер Сити» есть хитрость в рукаве, поскольку они собираются потребовать де Йонга в сделке по обмену. Причина в том, что «Барселона» заинтересована в Рахиме Стерлинге, и работа над выходом 26-летнего нападающего в январе находится в стадии разработки.
Широко распространенные сообщения предполагают, что «Манчестер Сити» открыт для переговоров с «Барселоной» для английских игроков. Однако они хотят воспользоваться шатким финансовым положением Барсы, чтобы привлечь де Йонга. Сити также предложат 20 миллионов евро, чтобы обеспечить посадку де Йонга.
Однако Барселона не открыта для перспективы продажи де Йонга прямо сейчас и будет ждать, пока Хави сделает оценку, прежде чем принимать окончательное решение. Так что еще неизвестно, доберется ли голландский полузащитник до «Манчестер Сити» или останется на «Камп Ноу».
Френки де Йонг перешел в «Барселону» из «Аякса» летом 2019 года и с тех пор продолжает свой восходящий путь. Один из самых стабильных игроков для «Барселоны» за последние два года, голландский игрок сборной был ключевой фигурой для клуба и страны в этот период.
На сегодняшний день де Йонг сыграл 106 матчей за «Барселону», забив девять мячей и сделав 14 результативных передач. Однако, когда «Блауграна» переживает бурный период, были заявления, что некоторые из воротил европейского футбола попытаются схватить его при первой же возможности, и одним из его поклонников является «Манчестер Сити».
Фернандиньо находится на закате своей карьеры и может покинуть клуб следующим летом. Даже если бразилец-ветеран останется, со стороны «Манчестер Сити» будет благоразумно подписать долгосрочную замену. С этой целью де Йонг - реальная цель для чемпионов Премьер-лиги, которые стремятся вывести его в Премьер-лигу.
Теперь похоже, что у «Манчестер Сити» есть хитрость в рукаве, поскольку они собираются потребовать де Йонга в сделке по обмену. Причина в том, что «Барселона» заинтересована в Рахиме Стерлинге, и работа над выходом 26-летнего нападающего в январе находится в стадии разработки.
Широко распространенные сообщения предполагают, что «Манчестер Сити» открыт для переговоров с «Барселоной» для английских игроков. Однако они хотят воспользоваться шатким финансовым положением Барсы, чтобы привлечь де Йонга. Сити также предложат 20 миллионов евро, чтобы обеспечить посадку де Йонга.
Однако Барселона не открыта для перспективы продажи де Йонга прямо сейчас и будет ждать, пока Хави сделает оценку, прежде чем принимать окончательное решение. Так что еще неизвестно, доберется ли голландский полузащитник до «Манчестер Сити» или останется на «Камп Ноу».