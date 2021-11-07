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«Ювентус» не хочет выкупать Морату у «Атлетико»

вчера, 11:01

Туринский «Ювентус» передумал выкупать нападающего Альваро Морату у «Атлетико». «Зебры» взяли у мадридцев игрока в двухгодичную аренду с возможностью выкупа за 35 млн евро. «Ювентус» ранее хотел снизить эту цифру, но теперь, по слухам, и вовсе отказался от идеи покупки игрока. Боссы клуба недовольны игрой испанца.

«Ювентус» решил сконцентрироваться на покупке Душана Влаховича из «Фиорентины».

По информации СМИ, несколько клубов из АПЛ готовы пригласить к себе Морату.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 15:10, ред.
«Ювентус» не заинтересован в сохранении Альваро Мораты, потому что хочет добавить в свой состав Душана Влаховича.

«Бьянконери» восстанавливают свою команду после ухода Криштиану Роналду, и они знают, что для того, чтобы забить столько же, потребуется несколько голов нападающих.

Нападающий(Мората) был в аренде у «Юве» в течение последних двух сезонов, и «Бьянконери» потратили 10 миллионов евро на комиссию по кредиту, чтобы каждый раз держать его в Турине.

Теперь они могут купить его напрямую за 35 миллионов евро, но в отчете говорится, что они считают эту плату слишком большой, чтобы платить.

Влахович остается одной из их летних мишеней, и они являются фаворитами для подписания сербского нападающего. 21-летний игрок обойдется им примерно в 70 миллионов евро.

Если бы Мората вернулся в Атлетико, Мората не входил бы в планы Диего Симеоне, поскольку теперь в их атаке участвуют Матеус Кунья и Антуан Гризманн, и все они борются за стартовую позицию.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 12:25
Верное решение . Он не для Юве .
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:15
Пусть валит обратно!
dimagas2
dimagas2
вчера в 11:53
Да ладно)))
juvenale
juvenale
вчера в 11:50
да неужели))) Мората просто ужасен
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:39
Ну и правильно, нечего ему делать в Юве.
Подиум в другом месте.
mihaluch
mihaluch
вчера в 11:33
Мората не оправдал надежд Юве.
Баобаб
Баобаб
вчера в 11:27
Правильно, нафиг этого слащового чела, мистер офсайд.Да и валяется не по делу. Одним словом-румын.
sbk
sbk
вчера в 11:11
Пропали кресты при наборе(★редактировании) игроков в составе команд. Что ни день, так что-то новое.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:02
Аренда определила качество игрока.
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