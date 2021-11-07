«Ювентус» не хочет выкупать Морату у «Атлетико»

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вчера, 11:01

Туринский «Ювентус» передумал выкупать нападающего у «Атлетико». «Зебры» взяли у мадридцев игрока в двухгодичную аренду с возможностью выкупа за 35 млн евро. «Ювентус» ранее хотел снизить эту цифру, но теперь, по слухам, и вовсе отказался от идеи покупки игрока. Боссы клуба недовольны игрой испанца.

«Ювентус» решил сконцентрироваться на покупке из «Фиорентины».