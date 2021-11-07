«Ювентус» не хочет выкупать Морату у «Атлетико»

Туринский «Ювентус» передумал выкупать нападающего Альваро Морату у «Атлетико». «Зебры» взяли у мадридцев игрока в двухгодичную аренду с возможностью выкупа за 35 млн евро. «Ювентус» ранее хотел снизить эту цифру, но теперь, по слухам, и вовсе отказался от идеи покупки игрока. Боссы клуба недовольны игрой испанца.
«Ювентус» решил сконцентрироваться на покупке Душана Влаховича из «Фиорентины».
По информации СМИ, несколько клубов из АПЛ готовы пригласить к себе Морату.
«Бьянконери» восстанавливают свою команду после ухода Криштиану Роналду, и они знают, что для того, чтобы забить столько же, потребуется несколько голов нападающих.
Нападающий(Мората) был в аренде у «Юве» в течение последних двух сезонов, и «Бьянконери» потратили 10 миллионов евро на комиссию по кредиту, чтобы каждый раз держать его в Турине.
Теперь они могут купить его напрямую за 35 миллионов евро, но в отчете говорится, что они считают эту плату слишком большой, чтобы платить.
Влахович остается одной из их летних мишеней, и они являются фаворитами для подписания сербского нападающего. 21-летний игрок обойдется им примерно в 70 миллионов евро.
Если бы Мората вернулся в Атлетико, Мората не входил бы в планы Диего Симеоне, поскольку теперь в их атаке участвуют Матеус Кунья и Антуан Гризманн, и все они борются за стартовую позицию.
«Бьянконери» восстанавливают свою команду после ухода Криштиану Роналду, и они знают, что для того, чтобы забить столько же, потребуется несколько голов нападающих.
Нападающий(Мората) был в аренде у «Юве» в течение последних двух сезонов, и «Бьянконери» потратили 10 миллионов евро на комиссию по кредиту, чтобы каждый раз держать его в Турине.
Теперь они могут купить его напрямую за 35 миллионов евро, но в отчете говорится, что они считают эту плату слишком большой, чтобы платить.
Влахович остается одной из их летних мишеней, и они являются фаворитами для подписания сербского нападающего. 21-летний игрок обойдется им примерно в 70 миллионов евро.
Если бы Мората вернулся в Атлетико, Мората не входил бы в планы Диего Симеоне, поскольку теперь в их атаке участвуют Матеус Кунья и Антуан Гризманн, и все они борются за стартовую позицию.