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«Арсенал» интересуется Плеа

вчера, 10:35

Лондонский «Арсенал» заинтересован в приобретении Алассана Плеа из гладбахской «Боруссии». «Канониры» добавили игрока в шорт-лист на тот случай, если не удастся подписать Душана Влаховича из «Фиорентины».

У француза действующий контракт с «Боруссией» до 2023 года. Немцы оценили своего игрока в 20 млн евро.

Ранее на футболиста претендовал другой клуб из АПЛ.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:12, ред.
Согласно сообщениям, у «Арсенала» уже есть запасной план всего через день после того, как проявился их интерес к Душану Влаховичу.

Новый нападающий появится в «меню» «Арсенала». У Александра Ляказетта и Эдди Нкетиа контракты истекают в конце сезона. Кроме того, Пьер-Эмерик Обамеянг боролся за какую-то форму.

Это чистая область, которую они могут укрепить, если они хотят вернуться на свое место. Однако им может быть сложно привлечь самые лучшие таланты, пока они не участвуют в Лиге чемпионов.

Тем не менее, отчет в пятницу показал, что они несколько неожиданно стали лидерами, в гонке за Душаном из Фиорентины.

Влахович - один из самых востребованных нападающих в мире, который собирается сделать следующий шаг вперед от «Фиорентины». Впоследствии его связывали с «Тоттенхэмом», «Манчестером Сити» и «Ювентусом».

Тем не менее, сейчас это все еще кажется излишне оптимистичным для «Арсенала», в зависимости от того, где он закончит в этом сезоне. Поэтому уже появляются сообщения о том, кого они могут иметь в виду как план Б.

Следующим вариантом усиления Арсенала будет Алассан Плеа. Он не молодой, но у него есть опыт. Это вероятнее, чем - «Влахович в Арсенале».
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:37
Ну и нормально.
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