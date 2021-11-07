«Арсенал» интересуется Плеа

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вчера, 10:35

Лондонский «Арсенал» заинтересован в приобретении из гладбахской «Боруссии». «Канониры» добавили игрока в шорт-лист на тот случай, если не удастся подписать из «Фиорентины».

У француза действующий контракт с «Боруссией» до 2023 года. Немцы оценили своего игрока в 20 млн евро.