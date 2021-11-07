«Арсенал» интересуется Плеа

Лондонский «Арсенал» заинтересован в приобретении Алассана Плеа из гладбахской «Боруссии». «Канониры» добавили игрока в шорт-лист на тот случай, если не удастся подписать Душана Влаховича из «Фиорентины».
У француза действующий контракт с «Боруссией» до 2023 года. Немцы оценили своего игрока в 20 млн евро.
Ранее на футболиста претендовал другой клуб из АПЛ.
Новый нападающий появится в «меню» «Арсенала». У Александра Ляказетта и Эдди Нкетиа контракты истекают в конце сезона. Кроме того, Пьер-Эмерик Обамеянг боролся за какую-то форму.
Это чистая область, которую они могут укрепить, если они хотят вернуться на свое место. Однако им может быть сложно привлечь самые лучшие таланты, пока они не участвуют в Лиге чемпионов.
Тем не менее, отчет в пятницу показал, что они несколько неожиданно стали лидерами, в гонке за Душаном из Фиорентины.
Влахович - один из самых востребованных нападающих в мире, который собирается сделать следующий шаг вперед от «Фиорентины». Впоследствии его связывали с «Тоттенхэмом», «Манчестером Сити» и «Ювентусом».
Тем не менее, сейчас это все еще кажется излишне оптимистичным для «Арсенала», в зависимости от того, где он закончит в этом сезоне. Поэтому уже появляются сообщения о том, кого они могут иметь в виду как план Б.
Следующим вариантом усиления Арсенала будет Алассан Плеа. Он не молодой, но у него есть опыт. Это вероятнее, чем - «Влахович в Арсенале».
Новый нападающий появится в «меню» «Арсенала». У Александра Ляказетта и Эдди Нкетиа контракты истекают в конце сезона. Кроме того, Пьер-Эмерик Обамеянг боролся за какую-то форму.
Это чистая область, которую они могут укрепить, если они хотят вернуться на свое место. Однако им может быть сложно привлечь самые лучшие таланты, пока они не участвуют в Лиге чемпионов.
Тем не менее, отчет в пятницу показал, что они несколько неожиданно стали лидерами, в гонке за Душаном из Фиорентины.
Влахович - один из самых востребованных нападающих в мире, который собирается сделать следующий шаг вперед от «Фиорентины». Впоследствии его связывали с «Тоттенхэмом», «Манчестером Сити» и «Ювентусом».
Тем не менее, сейчас это все еще кажется излишне оптимистичным для «Арсенала», в зависимости от того, где он закончит в этом сезоне. Поэтому уже появляются сообщения о том, кого они могут иметь в виду как план Б.
Следующим вариантом усиления Арсенала будет Алассан Плеа. Он не молодой, но у него есть опыт. Это вероятнее, чем - «Влахович в Арсенале».