Гендиректор «Будё-Глимта»: «У нас нет предложений по трансферу Хайкина»

Фроде Томассен, генеральный директор «Будё-Глимта», прокомментировал слухи об интересе клубов к российскому голкиперу .

«Норвич» и «Уотфорд» интересуются Хайкиным? Честно говоря, до нас такие слухи даже не доходили. И у нас нет никаких предложений от зарубежных клубов. Никита работал во всю мощь в нашем клубе и у него просто потрясающие вратарские навыки. Вы и сами могли видеть его выдающееся выступление в Риме в матче против «Ромы». Это высочайший уровень. И мы рады за Никиту, что он получил вызов в национальную сборную, это также повышает престиж нашего клуба. Но он заслужил приглашение своей работой.