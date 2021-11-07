Гендиректор «Будё-Глимта»: «У нас нет предложений по трансферу Хайкина»

Фроде Томассен, генеральный директор «Будё-Глимта», прокомментировал слухи об интересе клубов к российскому голкиперу Никите Хайкину.
«Норвич» и «Уотфорд» интересуются Хайкиным? Честно говоря, до нас такие слухи даже не доходили. И у нас нет никаких предложений от зарубежных клубов. Никита работал во всю мощь в нашем клубе и у него просто потрясающие вратарские навыки. Вы и сами могли видеть его выдающееся выступление в Риме в матче против «Ромы». Это высочайший уровень. И мы рады за Никиту, что он получил вызов в национальную сборную, это также повышает престиж нашего клуба. Но он заслужил приглашение своей работой.
«Мне Виталий Витальевич Кафанов сегодня утром набрал и предупредил, так что это не было сюрпризом. Поэтому я был в курсе. Стал ли звонок сюрпризом? Не думаю об этом, а просто делаю свою работу. Выхожу на каждый матч и показываю свой уровень. Безусловно, попасть в сборную — это была одна из моих целей. Хотя это расширенный список, тем не менее мне приятно, что за мной следят».
«С кем знаком из расширенного списка? В принципе, знаком со всеми ребятами 95-го года рождения — с Лешей Миранчуком, со Славой Караваевым, с Ильей Лантратовым пару раз пересекались. Предложения от российских клубов? Ничего не жду. Иду от матча с к матчу с полной концентрацией. Посмотрим. Не привык загадывать».
«Конкуренция в сборной? Там отличные вратари. Но это всего лишь расширенный список. Не нужно заострять внимание, будто меня уже вызвали».
Что ж, вратарь неплохой, «Норвич» и «Уотфорд» интересуются Хайкиным?
- это так, но не связались с ним, это просто интересы. Удачи Никита!
«Мне Виталий Витальевич Кафанов сегодня утром набрал и предупредил, так что это не было сюрпризом. Поэтому я был в курсе. Стал ли звонок сюрпризом? Не думаю об этом, а просто делаю свою работу. Выхожу на каждый матч и показываю свой уровень. Безусловно, попасть в сборную — это была одна из моих целей. Хотя это расширенный список, тем не менее мне приятно, что за мной следят».
«С кем знаком из расширенного списка? В принципе, знаком со всеми ребятами 95-го года рождения — с Лешей Миранчуком, со Славой Караваевым, с Ильей Лантратовым пару раз пересекались. Предложения от российских клубов? Ничего не жду. Иду от матча с к матчу с полной концентрацией. Посмотрим. Не привык загадывать».
«Конкуренция в сборной? Там отличные вратари. Но это всего лишь расширенный список. Не нужно заострять внимание, будто меня уже вызвали».
Что ж, вратарь неплохой, «Норвич» и «Уотфорд» интересуются Хайкиным?
- это так, но не связались с ним, это просто интересы. Удачи Никита!