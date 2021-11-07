«Атлетико» предложит за Адейеми 50 млн евро

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вчера, 11:16

Мадридский «Атлетико» собирается обогнать «Реал» в борьбе за нападающего из «Ред Булл Зальцбург» . «Матрасники» ищут замену для , который может покинуть команду. Ожидается, что в ближайшее время «Атлетико» предложит за 19-летнего игрока 50 млн евро.

Адейеми забил 13 голов и сделал 2 голевые передачи в этом сезоне за австрийцев.