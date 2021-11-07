«Атлетико» предложит за Адейеми 50 млн евро

Мадридский «Атлетико» собирается обогнать «Реал» в борьбе за нападающего из «Ред Булл Зальцбург» Карима Адейеми. «Матрасники» ищут замену для Луиса Суареса, который может покинуть команду. Ожидается, что в ближайшее время «Атлетико» предложит за 19-летнего игрока 50 млн евро.
Адейеми забил 13 голов и сделал 2 голевые передачи в этом сезоне за австрийцев.
Адейеми стал одним из самых востребованных подростков в европейском футболе с момента его прорыва в РБ Зальцбург. Oн подписал контракт с австрийскими гигантами в 2018 году и провел следующие восемнадцать месяцев в аренде.
После возвращения в РБ Зальцбург в январе прошлого года 19-летний футболист постепенно превратился в ключевого игрока в атаке, помогая заполнить пустоту, оставленную такими игроками, как Эрлинг Холанд и Патсон Дака. Адейеми забил 24 гола и сделал 17 результативных передач за австрийских гигантов, 14 из которых он забил в текущей кампании.
В дополнение к этому, Адейеми также входил в состав сборной Германии, которая выиграла чемпионат Европы среди юношей до 21 года в начале этого года, прежде чем совершить прорыв на уровне взрослых. Его быстрое продвижение к вершине привлекло несколько поклонников по всей Европе, таких как Ливерпуль, ПСЖ, Реал Мадрид и Атлетико Мадрид.
Не секрет, что «Реал» ищет нового нападающего на предстоящий сезон. Карим Бензема, возможно, набирает силу, но ему скоро исполнится 34 года, и в конечном итоге его нужно будет заменить. Поскольку и Мариано Диас, и Лука Йович в качестве запасных вариантов не впечатляют, «Лос-Бланкос» потенциально может подписать двух центральных нападающих летом.
Килиан Мбаппе по-прежнему твердо стоит на повестке дня испанской столичной команды, которая хочет добавить еще одного форварда помимо француза, что привело к интересу к Адейеми.
Адейеми становится для Атлетико Мадрид жизнеспособным вариантом для рассмотрения вопроса о подписании. Поскольку оба гиганта Ла Лиги встретятся с его представителями в ближайшие дни, будет интересно посмотреть, смогут ли они добиться каких-либо серьезных успехов в борьбе за игрока.
Адейеми стал одним из самых востребованных подростков в европейском футболе с момента его прорыва в РБ Зальцбург. Oн подписал контракт с австрийскими гигантами в 2018 году и провел следующие восемнадцать месяцев в аренде.
После возвращения в РБ Зальцбург в январе прошлого года 19-летний футболист постепенно превратился в ключевого игрока в атаке, помогая заполнить пустоту, оставленную такими игроками, как Эрлинг Холанд и Патсон Дака. Адейеми забил 24 гола и сделал 17 результативных передач за австрийских гигантов, 14 из которых он забил в текущей кампании.
В дополнение к этому, Адейеми также входил в состав сборной Германии, которая выиграла чемпионат Европы среди юношей до 21 года в начале этого года, прежде чем совершить прорыв на уровне взрослых. Его быстрое продвижение к вершине привлекло несколько поклонников по всей Европе, таких как Ливерпуль, ПСЖ, Реал Мадрид и Атлетико Мадрид.
Не секрет, что «Реал» ищет нового нападающего на предстоящий сезон. Карим Бензема, возможно, набирает силу, но ему скоро исполнится 34 года, и в конечном итоге его нужно будет заменить. Поскольку и Мариано Диас, и Лука Йович в качестве запасных вариантов не впечатляют, «Лос-Бланкос» потенциально может подписать двух центральных нападающих летом.
Килиан Мбаппе по-прежнему твердо стоит на повестке дня испанской столичной команды, которая хочет добавить еще одного форварда помимо француза, что привело к интересу к Адейеми.
Адейеми становится для Атлетико Мадрид жизнеспособным вариантом для рассмотрения вопроса о подписании. Поскольку оба гиганта Ла Лиги встретятся с его представителями в ближайшие дни, будет интересно посмотреть, смогут ли они добиться каких-либо серьезных успехов в борьбе за игрока.