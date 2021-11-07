ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2021/2022

«Атлетико» предложит за Адейеми 50 млн евро

вчера, 11:16

Мадридский «Атлетико» собирается обогнать «Реал» в борьбе за нападающего из «Ред Булл Зальцбург» Карима Адейеми. «Матрасники» ищут замену для Луиса Суареса, который может покинуть команду. Ожидается, что в ближайшее время «Атлетико» предложит за 19-летнего игрока 50 млн евро.

Адейеми забил 13 голов и сделал 2 голевые передачи в этом сезоне за австрийцев.

Все новости
«Ньюкасл» готов предложить за Азара 35 млн евро
Вчера, 15:26 Комментарии10
Слухи«Ювентус» не хочет выкупать Морату у «Атлетико»
Вчера, 11:01 Комментарии10
Гендиректор «Будё-Глимта»: «У нас нет предложений по трансферу Хайкина»
Вчера, 10:51 Комментарии5
Слухи«Арсенал» интересуется Плеа
Вчера, 10:35 Комментарии2
Слухи«Эвертон» связался с «Барселоной» по поводу трансфера Ленгле
Вчера, 09:22 Комментарии5
Слухи«Ливерпуль» ищет ещё одного нападающего. На прицеле Антони из «Аякса»
Вчера, 08:53 Комментарии7
Сортировать
Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 15:40, ред.
Сообщается, что «Реал» и «Атлетико Мадрид» встретятся с агентами и немецким нападающим Каримом Адейеми по поводу возможного переезда летом. «Реал Мадрид» и «Атлетико Мадрид» намерены сразиться за подписание сенсационного немецкого игрока Карима Адейеми. Лидеры Ла Лиги намерены встретиться с представителями 19-летнего футболиста, чтобы изучить возможность перехода летом.

Адейеми стал одним из самых востребованных подростков в европейском футболе с момента его прорыва в РБ Зальцбург. Oн подписал контракт с австрийскими гигантами в 2018 году и провел следующие восемнадцать месяцев в аренде.

После возвращения в РБ Зальцбург в январе прошлого года 19-летний футболист постепенно превратился в ключевого игрока в атаке, помогая заполнить пустоту, оставленную такими игроками, как Эрлинг Холанд и Патсон Дака. Адейеми забил 24 гола и сделал 17 результативных передач за австрийских гигантов, 14 из которых он забил в текущей кампании.

В дополнение к этому, Адейеми также входил в состав сборной Германии, которая выиграла чемпионат Европы среди юношей до 21 года в начале этого года, прежде чем совершить прорыв на уровне взрослых. Его быстрое продвижение к вершине привлекло несколько поклонников по всей Европе, таких как Ливерпуль, ПСЖ, Реал Мадрид и Атлетико Мадрид.

Не секрет, что «Реал» ищет нового нападающего на предстоящий сезон. Карим Бензема, возможно, набирает силу, но ему скоро исполнится 34 года, и в конечном итоге его нужно будет заменить. Поскольку и Мариано Диас, и Лука Йович в качестве запасных вариантов не впечатляют, «Лос-Бланкос» потенциально может подписать двух центральных нападающих летом.

Килиан Мбаппе по-прежнему твердо стоит на повестке дня испанской столичной команды, которая хочет добавить еще одного форварда помимо француза, что привело к интересу к Адейеми.

Адейеми становится для Атлетико Мадрид жизнеспособным вариантом для рассмотрения вопроса о подписании. Поскольку оба гиганта Ла Лиги встретятся с его представителями в ближайшие дни, будет интересно посмотреть, смогут ли они добиться каких-либо серьезных успехов в борьбе за игрока.
introvert pofigist
introvert pofigist
вчера в 14:51
Это хорошая новость.
" " « »
Баобаб
Баобаб
вчера в 13:26
А кто это? 50 лямов?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:07
Похоже овчинка стоит выделки.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 11:31
Неужто настолько хорош, что сразу дают такую цену? Не ошибиться бы...
drug01
drug01
вчера в 11:30
Высокая цена
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 11:24
Хороший нап.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100