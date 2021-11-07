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«Ньюкасл» готов предложить за Азара 35 млн евро

вчера, 15:26

Английский «Ньюкасл», который обзавёлся богатыми владельцами, продолжает интересоваться звездными игроками. На этот раз «сороки» хотят приобрести Эдена Азара из «Реала». Бельгиец до сих пор не может продемонстрировать высокий уровень игры, который был у него в «Челси». «Ньюкасл» хочет дать Эдену шанс снова заиграть в АПЛ.

За футболиста они готовы отдать 35 млн евро, «Реал» желает выручить с продажи вингера 50 млн евро.

Ранее букмекеры дали свой прогноз на то, где в итоге окажется Азар.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 19:17
Ньюкасл Юнайтед - единственная команда Премьер-лиги без побед в этом сезоне. Даже «Норвич Сити» выиграл игру, что не понравилось их правлению, и несколько часов спустя уволили Фарке.

Команда «Сорок» остро нуждается в улучшении, если их новый менеджер (Эдди Хоу) хочет увести их от тройки худших. Многие имена были связаны с переездом в Сент-Джеймс Парк, причем Эден Азар был одним из игроков, постоянно ходившим по слухам, как мишень для их новых владельцев. Они сделали нападающего «Реала» своей «главной целью».

Он «не вписывается в планы Карло Анчелотти» и находится ниже Винисиуса Жуниора в иерархии Мадрида. В отчете также говорится, что «Ньюкасл находится в сложной ситуации и нуждается в усилении на зимнем рынке». Если им удастся убедить легенду «Челси» участвовать в битве за вылет, они, скорее всего, получат своего человека.
протон
протон
вчера в 17:43
Сейчас агенты всех возрастных футболистов будут набивать цену своим клиентам распространяя слухи о Ньюкасле. Не удивлюсь, если Ньюкасл будет "интересоваться" иброй, модричем, карвахплем, Криштиану, и др.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 16:22, ред.
Главный вопрос в том, согласится ли Азар...

Чтобы заинтересовать Азара этим предложением надо как минимум предложить Азару зарплату больше чем он получает в "Реале". Да и то не факт, что он даст своё согласие сменить "Реал" на "Ньюкасл"... Деньги решают многое, но не всегда и не со всеми...

И второй вопрос, зачем "Ньюкаслу" Азар, который после того как перешёл в "Реал" или болеет длительное время, или играет с очень небольшим КПД в команде, за десять игр одна результативная передача и на этом - всё...

Вряд ли это хороший вариант как для "Ньюкасла", так и для Азара...
Для Азара на мой взгляд самый оптимальный вариант возвращение в "Челси", где он был лучшим игроком команды, и если будет предложение от руководства "Челси", то Азару который так и не заиграл на уровне который от него ожидали в "Реале", надо будет воспользоваться этим шансом...
ДСА
ДСА
вчера в 16:16
Реал может быть доволен такой суммой.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:04
Надо срочно продовать, пока покупатель есть
АGRESSOR
АGRESSOR
вчера в 15:43
Пускай Реал продаст его.
dimagas2
dimagas2
вчера в 15:41
Как так)))Маловато,с 150 скатилася к 35))))
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:33
Теоретически Азар может оказаться в Ньюкасле.
Makao
Makao
вчера в 15:32
Опасная сделка. Минус Азара в его хрустальности - он постоянно ломается.
beefs
beefs
вчера в 15:30
Азару нужно менять клуб, в Реале ему не задалось...
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