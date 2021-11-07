«Ньюкасл» готов предложить за Азара 35 млн евро

1636288015

вчера, 15:26

Английский «Ньюкасл», который обзавёлся богатыми владельцами, продолжает интересоваться звездными игроками. На этот раз «сороки» хотят приобрести из «Реала». Бельгиец до сих пор не может продемонстрировать высокий уровень игры, который был у него в «Челси». «Ньюкасл» хочет дать Эдену шанс снова заиграть в АПЛ .

За футболиста они готовы отдать 35 млн евро, «Реал» желает выручить с продажи вингера 50 млн евро.

Ранее букмекеры дали свой прогноз на то, где в итоге окажется Азар.