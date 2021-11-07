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«Эвертон» связался с «Барселоной» по поводу трансфера Ленгле

вчера, 09:22

Ливерпульский «Эвертон» решил укрепиться ещё одним центральным защитником во время зимнего трансферного окна. Наставник команды Рафаэль Бенитес считает, что именно оборону команды нужно усилить. Выбор испанца пал на Клемана Ленгле из «Барселоны».

Отмечается, что англичане уже даже связались с «Барсой» по поводу потенциального трансфера игрока ближайшей зимой. Сам француз хотел бы сменить обстановку и получать больше игрового времени.

Ранее на игрока претендовал другой клуб АПЛ.

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3ton
3ton
вчера в 14:14
Пускай уходит .
Можно будет Кунде купить у Севильи
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 12:05
Несмотря на то, что босса Стива Брюса уволили, руководители клуба(«Ньюкасл») составляют список потенциальных новобранцев для предстоящих трансферных окон. По данным, они хотят привезти 26-летнего француза Ленгле в парк Сент-Джеймс.

В этом сезоне Ленгле упал в иерархии на «Камп Ноу», начав всего один раз из восьми первых матчей «Барсы» в Ла Лиге.

Говорится, что «Ньюкасл» уже спрашивал о его доступности, поскольку они рассчитывают подписать центрального защитника. И Ленгле рассматривается как привлекательный вариант, поскольку он повысит уровень защиты в «Ньюкасле», в то время как его можно будет продать по дешевой цене из-за финансовых трудностей «Барселоны».

«Эвертон» решил укрепиться ещё одним центральным защитником во время зимнего трансферного окна - это даже вероятнее с точки зрения стиля Бенитеса. Но я не знаю какой он человек(любит деньги или спорт). Возможно он все-таки выберет «Ньюкасл». В «Барсе» я его не видел, и тогда, когда его трансфер состоялся. После Карлеса Пуйоля хотели найти нового партнера для Пике, в итоге - Умтити и Ленгле были этими игроками, но не один, не другой не играл в «Барсе» хорошо - длительное время(2 месяца максимум, ну - 3...). В «Эвертоне» я его вижу.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:01
Пора уже начать растаскивать Барселону.
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:33
Всё это суета сует.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:24, ред.
Зря он с ней связался 🤣...
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