«Эвертон» связался с «Барселоной» по поводу трансфера Ленгле

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вчера, 09:22

Ливерпульский «Эвертон» решил укрепиться ещё одним центральным защитником во время зимнего трансферного окна. Наставник команды считает, что именно оборону команды нужно усилить. Выбор испанца пал на из «Барселоны».

Отмечается, что англичане уже даже связались с «Барсой» по поводу потенциального трансфера игрока ближайшей зимой. Сам француз хотел бы сменить обстановку и получать больше игрового времени.