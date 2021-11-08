Уилкшир: «В ближайшее время Кокорин может вернуться в Россию»

Бывший футболист «Динамо» Люк Уилкшир поделился мнением об игре нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.
Кокорин сыграл всего 27 минут? Это огромная проблема, потому что Кокорин не становится моложе. Когда в таком возрасте ты не имеешь регулярной игровой практики, ты теряешь форму, остроту и мотивацию. Нужно спросить Александра, насколько он действительно хочет доказать, что все еще готов играть на высоком уровне. Если хочет, у него есть все необходимые для этого качества, тогда нужно выжать из себя максимум. Но я бы не удивился, если бы в ближайшее время он вернулся в Россию.
Имея контракт с "Фиорентиной" по условиям которого возможно получать зарплату и не играть, имитируя очередную травму, жить в Италии в своё удовольствие...
И зачем ему возвращаться в Россию в ближайшее время???
Кокорин и "фиалки" это до окончания контракта, его не смогут ни продать, ни отдать в аренду, потому что ему это не надо!
Он живёт так, как ему удобно, выгодно, а всё и все его не интересуют...
Человек, который абсолютно безнравственный, без стыда и совести...
Имея контракт с "Фиорентиной" по условиям которого возможно получать зарплату и не играть, имитируя очередную травму, жить в Италии в своё удовольствие...
И зачем ему возвращаться в Россию в ближайшее время???
Кокорин и "фиалки" это до окончания контракта, его не смогут ни продать, ни отдать в аренду, потому что ему это не надо!
Он живёт так, как ему удобно, выгодно, а всё и все его не интересуют...
Человек, который абсолютно безнравственный, без стыда и совести...