Уилкшир: «В ближайшее время Кокорин может вернуться в Россию»

Бывший футболист «Динамо» поделился мнением об игре нападающего «Фиорентины» .

Кокорин сыграл всего 27 минут? Это огромная проблема, потому что Кокорин не становится моложе. Когда в таком возрасте ты не имеешь регулярной игровой практики, ты теряешь форму, остроту и мотивацию. Нужно спросить Александра, насколько он действительно хочет доказать, что все еще готов играть на высоком уровне. Если хочет, у него есть все необходимые для этого качества, тогда нужно выжать из себя максимум. Но я бы не удивился, если бы в ближайшее время он вернулся в Россию.