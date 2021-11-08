ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИталия. Серия А 2021/2022

Уилкшир: «В ближайшее время Кокорин может вернуться в Россию»

вчера, 12:18

Бывший футболист «Динамо» Люк Уилкшир поделился мнением об игре нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

Кокорин сыграл всего 27 минут? Это огромная проблема, потому что Кокорин не становится моложе. Когда в таком возрасте ты не имеешь регулярной игровой практики, ты теряешь форму, остроту и мотивацию. Нужно спросить Александра, насколько он действительно хочет доказать, что все еще готов играть на высоком уровне. Если хочет, у него есть все необходимые для этого качества, тогда нужно выжать из себя максимум. Но я бы не удивился, если бы в ближайшее время он вернулся в Россию.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:40
Заголовок противоречит тексту. Предположение частного(непричастного) лица,выдано за реализуемое действо. Хотел бы я узнать клуб.который рискнёт за немалые деньги купить контрафакт.
протон
протон
вчера в 16:03
Самое печальное то, что даже такого Коку тут какие-нибудь дураки встретят с распростертыми и будут верить до сих пор в этого подающего надежды, которому уже тридцатник стукнул.
протон
протон
вчера в 16:01
В Зенит , только у них есть бабло на такого суперзапасного .
Futurista
Futurista
вчера в 14:06, ред.
Немного б/у...в отличном состоянии...сиденье под замену...пробег по Европе всего 27 мин...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:51
Не нужен он в России.
Bombardier
Bombardier
вчера в 13:38
Давно пора, если честно. И сразу на Матч-ТВ, в тёплую компанию таких же "сбитых лётчиков"
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 13:33, ред.
...Но я бы не удивился, если бы в ближайшее время он вернулся в Россию...

Имея контракт с "Фиорентиной" по условиям которого возможно получать зарплату и не играть, имитируя очередную травму, жить в Италии в своё удовольствие...
И зачем ему возвращаться в Россию в ближайшее время???

Кокорин и "фиалки" это до окончания контракта, его не смогут ни продать, ни отдать в аренду, потому что ему это не надо!
Он живёт так, как ему удобно, выгодно, а всё и все его не интересуют...

Человек, который абсолютно безнравственный, без стыда и совести...
memphis
memphis
вчера в 13:31
В Спартак за 20 млн. Они любят такие трансферы
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:26
Вернётся как побитая собака!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Антон Белянкин (раскрыть)
вчера в 13:12
Некоторые клубы уже напряглись. А не дай бог....., например Грише Иванову в голову взбредет "усилить " Урал.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:09
Желающих больше не нашлось
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 12:53
Звучит как угроза.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:48
Н А Д О Е Л - ЗА . БАЛ УЖЕ ВСЕХ !!!
112910415
112910415
вчера в 12:44
Люк совсем не в теме, просто поговорить захотелось )
Alex12357
Alex12357
вчера в 12:28
Поиграл,увидел как играть нужно и домой ,дуракам на радость!
David Young
David Young
вчера в 12:20
Проблема с созданием команд исправлена.
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