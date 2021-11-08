ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИталия. Серия А 2021/2022

Шевченко: «Хочу вернуть „Дженоа“ её великую историю»

вчера, 09:49

Новый главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко в своём твиттере прокомментировал назначение в команду из Генуи.

Давайте вместе начнем это новое приключение, чтобы вернуть «Дженоа» её великую историю.

Напомним, что «Дженоа» является 9-кратным чемпионом Италии, однако последний раз команды выигрывала Серию А в сезоне 1923/24.

Все новости
Рианчо: «Вернулся бы в „Спартак“ вместе с Каррерой»
Сегодня, 15:16 Комментарии6
«Теперь всё это в прошлом». Мэйтленд-Найлз — о желании покинуть «Арсенал»
Сегодня, 10:36 Комментарии3
Хави: «Мы — „Барселона“, лучший клуб в мире»
Вчера, 16:23 Комментарии13
Хави: «Надеюсь, смогу сделать так, чтобы „Барса“ снова выигрывала трофеи»
Вчера, 15:14 Комментарии10
Уилкшир: «В ближайшее время Кокорин может вернуться в Россию»
Вчера, 12:18 Комментарии16
Каррера: «В матче с „Локо“ игроки „Спартака“ показали отношение к клубу»
Вчера, 10:53 Комментарии6
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:17
Великая история чемпионств, закончившаяся в 1924 году.
Bombardier
Bombardier
вчера в 13:00
Пусть у него получится в Генуе. Своей работой в сборной показал, что задатки хорошего главного тренера у него есть. Ну, и СериАл ему родной чемпионат.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 12:13
Он может.
Брулин
Брулин
вчера в 11:46
Серия А выглядит очень интересно по тренерским именам, интересно будет понаблюдать
Gahi
Gahi
вчера в 11:38
Это смелое решение со стороны Андрея Шевченко, который взялся за самый смелый проект, возглавив клуб Дженоа чтобы вернуть её великую историю которая осталась в прошлом веке. Впереди у Андрея серьёзная работа которая будет под пристальным вниманием прессы и конечно же болельщиков команды, с приходом Шевченко на пост тренера и амбициозными планами относительно того чтобы помочь клубу завоевать трофей. И каждый следующий год для клуба будет знаменательной датой, 2022 году будет 125 лет со дня открытия секции футбола в клубе. А сам клуб был основан 1893 году стало быть в 2023 году ему исполнится 130 лет, а через год 2024 году исполнится 100 летний юбилей со дня последнего чемпионства завоеванного клубом Дженоа. Так что желаю Андрею Шевченко на один из этих юбилеев выиграть трофей 🏆 для начало можно и Кубок Италии. Удачи
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:18
Сегодня, когда титулы и турниры выигрывают клубы имеющие годовой бюджет измеряющийся суммами содержащими не менее восьми нулей, более чем скромный футбольный клуб из Генуи вряд ли сможет в ближайшее время претендовать на многое в итальянской Серии А, поэтому заявления нового Главного тренера Андрея Шевченко можно отнести к стандартной "тронной речи на его инаугурации" при вступлении в должность. Максимум на что может рассчитывать украинский специалист это на раскрытие и воспитание молодых талантов в составе Дженоа для дальнейшей продажи их в топовые команды Европы.
beefs
beefs
вчера в 10:42
ну что же, это все равно лучше чем на Украине, удачи...
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:41
Давай дерзай, авось ... !
112910415
112910415
вчера в 10:37
один только нюанс :
вернуть великую историю невозможно !
если только шейхи придут ...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:36
А.Шевченко в любом случае достойный уважения и за то, что не искал "лёгких путей", а возглавил команду которая борется чтобы не быть в зона вылета и остаться играть в серии А...
Как-то даже странно, что команду которая выигрывала чемпионат Италии девять раз, и не нашлось желающих возглавить из хороших тренеров которых много в Италии...

Ну что же, пусть это будет не итальянец, а бывший игрок который оставил "яркий след" в серии А, играя за "Милан", игрок которого полюбили фанаты "Милана" не менее, чем итальянцев, играющих за "Милан"...
Хочется пожелать А.Шевченко, чтобы его тренерская карьера была такой же успешной в Серии А, как и футбольная карьера игрока, чтобы он вписал своё имя в историю "Дженоа", а фанаты "Дженоа" полюбили его так, как любили и любят фанаты "Милана"!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:33
Можно пожелать только удачи новому тренеру
Futurista
Futurista
вчера в 10:28, ред.
Еще один мечтатель вернуть "великую" историю ...из Украины)...чего они там курят интересно)...
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 10:28
Достойное,хотя и несколько авантюрное приключение!Удачи Шева тебе в этом!
нечитайло
нечитайло
вчера в 10:26
Сто лет назад, период не малый
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:18
От серии В для начала спасти бы.
Baggio R.
Baggio R. ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 10:02
А читать нужно только заголовки?
4RT
4RT
вчера в 09:55
Историю не возвращают,её творят 🙂
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 09:52
А разве у дженоа есть славная история...???
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:51
Дежурные слова от Андрюхи.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100