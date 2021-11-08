Шевченко: «Хочу вернуть „Дженоа“ её великую историю»

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вчера, 09:49

Новый главный тренер «Дженоа» в своём твиттере прокомментировал назначение в команду из Генуи.

Давайте вместе начнем это новое приключение, чтобы вернуть «Дженоа» её великую историю.

Напомним, что «Дженоа» является 9-кратным чемпионом Италии, однако последний раз команды выигрывала Серию А в сезоне 1923/24.