Шевченко: «Хочу вернуть „Дженоа“ её великую историю»

Новый главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко в своём твиттере прокомментировал назначение в команду из Генуи.
Давайте вместе начнем это новое приключение, чтобы вернуть «Дженоа» её великую историю.
Напомним, что «Дженоа» является 9-кратным чемпионом Италии, однако последний раз команды выигрывала Серию А в сезоне 1923/24.
Как-то даже странно, что команду которая выигрывала чемпионат Италии девять раз, и не нашлось желающих возглавить из хороших тренеров которых много в Италии...
Ну что же, пусть это будет не итальянец, а бывший игрок который оставил "яркий след" в серии А, играя за "Милан", игрок которого полюбили фанаты "Милана" не менее, чем итальянцев, играющих за "Милан"...
Хочется пожелать А.Шевченко, чтобы его тренерская карьера была такой же успешной в Серии А, как и футбольная карьера игрока, чтобы он вписал своё имя в историю "Дженоа", а фанаты "Дженоа" полюбили его так, как любили и любят фанаты "Милана"!
Как-то даже странно, что команду которая выигрывала чемпионат Италии девять раз, и не нашлось желающих возглавить из хороших тренеров которых много в Италии...
Ну что же, пусть это будет не итальянец, а бывший игрок который оставил "яркий след" в серии А, играя за "Милан", игрок которого полюбили фанаты "Милана" не менее, чем итальянцев, играющих за "Милан"...
Хочется пожелать А.Шевченко, чтобы его тренерская карьера была такой же успешной в Серии А, как и футбольная карьера игрока, чтобы он вписал своё имя в историю "Дженоа", а фанаты "Дженоа" полюбили его так, как любили и любят фанаты "Милана"!