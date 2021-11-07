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Лотар Маттеус назвал фаворитов в борьбе за победу в Лиге чемпионов

вчера, 12:41

Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус назвал фаворитов в борьбе за победу в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.

Для меня фаворитами в Лиге чемпионов являются «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Бавария». У «Барселоны» есть свои проблемы, и «Атлетико» всегда был опасной командой, но сейчас это не такой хороший клуб, как «Ливерпуль» или «Манчестер Сити».

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протон
протон
вчера в 17:48
Что касается испанских клубов,то у «Барселоны» есть свои проблемы.«Атлетико» всегда был опасной командой, но они не так хороши
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 16:00, ред.
«Ливерпуль» вышел в 1/8 финал Лиги чемпионов после убедительной победы
2:0 над «Атлетико Мадридом» на «Энфилде». Трент Александер-Арнольд был звездой убедительной победы красных, которым гарантировано первое место в группе B, благодаря голевым передачам в начале игры, которая фактически закончилась, когда Фелипе был удален с поля.

К ним присоединится «Аякс», который после забитого гола обыграл «Боруссию Дортмунд» из 10 человек и одержал четвертую победу из четырех. Марко Ройс реализовал пенальти за команду Бундеслиги вскоре после скандального красного Матса Хуммелса, но неумолимое давление впечатляющей атаки сказалось во втором тайме, когда Душан Тадич, Себастьен Халлер и Дэви Клаасен нанесли удар в последние 20 минут. У Дортмунда теперь «Спортинг» дышит им в затылок после того, как они обыграли «Бешикташ» 4:0 в Лиссабоне.

«Манчестер Сити» близок к тому, чтобы присоединиться к «Ливерпулю» и «Аяксу» в плей-офф после упорной, но в конечном итоге впечатляющей победы над «Брюгге». Рияд Марез, Рахим Стерлинг и Габриэль Жезус забили гол во втором тайме и переместили команду Пепа Гвардиолы на пять очков вперед от своих оппонентов(Брюгге).

Бавария, Челси...они тоже фавориты, их много в этом сезоне. Я думаю, что «Аякс» в этом сезоне будет играть так, как играл несколько лет назад. Очень мало пропускают, а это очень хорошо(и забивают много). Их тоже можно назвать фаворитом, хотя и не передовым.
Bensurr
Bensurr
вчера в 15:31
Ман Сити Бавария Ливерпуль вот фавориты, а Псж врядли выйграет лч с физруком.
shur
shur
вчера в 15:21
...мало мы им под Москвой дали, ганс совсем берега попутал, забыл про
фаворита группы D?!
introvert pofigist
introvert pofigist
вчера в 14:54
Это интересная новость.
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Vladimir808
Vladimir808
вчера в 14:40
Согласен с Маттеусом, но добавил бы Реал .
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:10
Пока Бавария - явный фаворит, нотдо финала ещё очень далеко.
Aidos Ayazov
Aidos Ayazov
вчера в 14:06
Последние 10-15 лет Бавария постоянный фаворит этого турнира, но травмы всегда мешают дойти до конца. Так что не факт что эти клубы могут взять трофей. Трофей возьмет та команда, у которой меньше всего травм.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:41
Рано еще говорить о фаворитах, но на данный момент бавария выглядит мощнее всех
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