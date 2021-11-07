Лотар Маттеус назвал фаворитов в борьбе за победу в Лиге чемпионов

Бывший футболист «Баварии» назвал фаворитов в борьбе за победу в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.

Для меня фаворитами в Лиге чемпионов являются «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Бавария». У «Барселоны» есть свои проблемы, и «Атлетико» всегда был опасной командой, но сейчас это не такой хороший клуб, как «Ливерпуль» или «Манчестер Сити».